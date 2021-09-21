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Общество

Заключенных предложили водить в театры. К чему это приведет

В профсоюзе полиции рассказали о рисках посещения осужденными культурных мероприятий

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Конкурс красоты в женской колонии в Иваново

Конкурс красоты в женской колонии в Иваново

Владимир Смирнов/ТАСС
Заключенные с положительными характеристиками, отбывающие наказание в колониях общего и строгого режима, должны получить право посещать культурные мероприятия и спортивные матчи, сообщили в Минюсте. В ОНК идею оценили положительно и не увидели рисков. А вот в профсоюзе полиции опасаются, что осужденные смогут заранее предупреждать родственников о выходе, чтобы те передавали им какие-то вещи. Кроме того, на фоне процветающей в пенитенциарной системе коррупции ходить в театры и на концерты будут те, кто больше заплатил.

Из камеры — в театр

В Минюсте предложили поощрять осужденных, отбывающих свой срок в облегченных условиях в колониях общего и строгого режима, выходами на развлекательные и спортивные мероприятия за пределами исправительного учреждения. Соответствующий проект поправок в Уголовно-исполнительный кодекс (УИК) опубликован на портале нормативных правовых актов.

Документ, который пока находится на стадии общественных обсуждений, предлагает дополнить новым пунктом статью 113 УИК РФ «Меры поощрения, применяемые к осужденным к лишению свободы» для тех заключенных, которые имеют положительные характеристики. В частности, отправлять их в театры и на спортивные матчи.

Выходить за территорию колонии на поощрительные мероприятия заключенные смогут только в сопровождении сотрудников исправительного учреждения.

Европейские стандарты

Риски при введении такого поощрения будут минимальны, заявил «Газете.Ru» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

«Почему нет? Хорошая идея. Никаких рисков в целом быть не может — есть много людей, которые готовы к исправлению. Можно было бы подумать на тему того, чтобы надеть заключенным браслеты, хотя сотрудники ФСИН хорошо осуществляют наблюдение. Есть сомнения касаемо строго режима — нужно смотреть нюансы в каждом отдельном случае», — отметил он.

С ним согласен экс-следователь, адвокат по уголовным делам Максим Калинов. По его мнению, предложение Минюста может стать «действенной мерой для скорейшей ресоциализации заключенных».

«В России уже давно назрел вопрос реформирования всей пенитенциарной (исправительной - прим. ред.) системы. Речь, прежде всего, идет об ужасных условиях содержания осужденных. Ни для кого не секрет, что существующие методы исправления осужденных, применяемые в настоящее время, являются формальными», — подчеркнул юрист.

Так, по статистике, большинство осужденных, которые отбыли наказание и освободились, в ближайшее время снова оказываются в местах лишения свободы.

«Газета.Ru» отправила запрос во ФСИН, чтобы узнать, сколько заключенных потенциально попадают под поощрение и с какой периодичностью могут быть организованы подобные походы за пределы колоний. На момент публикации материала ведомство не ответило.

Лучшее поощрение — выход по УДО

Между тем глава Московского профсоюза полиции, капитан полиции в отставке Михаил Пашкин в разговоре с «Газетой.Ru» отметил риски, которые могут последовать при введении такого рода поощрения.

«Лучше бы им (осужденным — прим. ред.) сделали УДО за хорошую характеристику. Либо надо приглашать артистов к ним в колонию — это будет в разы дешевле. За каждым же нужно будет наблюдать, надевать браслеты и так далее.

Может быть так, что заключенный заранее будет знать, куда его повезут на мероприятие, свяжется с родственниками, которые могут что-то ему передать, перекинуть. Поэтому по возвращении их надо будет тщательно досматривать — для ФСИН это будет полный геморрой», — пояснил экс-правоохранитель.

Лучшее поощрение для любого заключенного, по словам Пашкина, — это выход по УДО, однако зачастую начальникам колонии невыгодно отпускать осужденных.

«Лучше всего, если видно, что осужденный исправился, провести с ним полиграф и при положительном результате отправлять на УДО. Ведь колониям не выгодно отправлять на досрочное освобождение, потому что им нужно выполнять план работ: например, по пошиву обуви или масок. То же самое и с мероприятиями. Тем более в колониях процветает коррупция, и будут выходить те, кто больше заплатит», — добавил он.

Помимо того, чтобы улучшать условия и поощрять заключенных, следует изменить отношение ведомства и к сотрудникам, считает ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников. Это поможет искоренить коррупцию и улучшить обстановку в колониях.

«Лучше подумать о повышении довольствия для сотрудников — это будет способствовать тому, что в тюрьмах изменится тяжелая обстановка. Сотрудники очень мало получают и поэтому являются основным проносчиками телефонов и других предметов, что приводит к коррупции», — заключил он.

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