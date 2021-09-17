Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Placebo выпустили первый за пять лет трек 20:14
Великобритания смягчила правила въезда для россиян 20:08
Киев ввел санкции против сотрудников ФСБ за якобы причастность к инциденту... 19:46
На Украине рассказали, что будет с транзитом газа зимой из-за «Северного потока... 19:44
МИД России: американцы не ответили на наши запросы по поводу визы... 19:43
Журналист Губерниев рассказал о своей зарплате на «Матч ТВ» 19:43
Медведев заявил, что Россия не боится санкций из-за «Северного потока —... 19:42
Познер стал «крашем» TikTok 19:26
Стал известен потерявший больше всего денег миллиардер 19:24
Пограничники в Австрии не пустили в самолет летевшего в Москву наблюдателя 19:23
Общество

Выпускникам-медалистам на Дальнем Востоке выдадут по миллиону

Профессор ВШЭ считает, что выплаты медалистам приведут к коррупции в школах

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Антон Подгайко/ТАСС
На Дальнем Востоке планируют выплачивать выпускникам школ, которые получили золотые медали, по миллиону рублей при условии, что они поступят в вуз и будут работать на территории региона. Эксперты в области образования предупреждают, что в таких условиях учителя будут намеренно завышать оценки за вознаграждение, а родители — давить на детей, принуждая их получить медаль.

Поощрение медалистов «рублем» по окончании учебы побудит педагогов совершать коррупционные преступления, считает заслуженный профессор НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

«Идея достаточно спорная. С одной стороны, на Дальнем Востоке школьное образование отстает от центральных регионов России. Кроме того, последние десятилетия с Дальнего Востока идет большой отток молодежи, и меры, которые принимались для закрепления населения, пока к успеху не привели.

С другой стороны, размер выплаты гигантский. Здесь очень много рисков, в первую очередь коррупционных — педагоги могут просить поделиться с ними за отличный аттестат. Кроме того, на детей будет оказано огромное давление со стороны родителей, чтобы они получили эти деньги», — отметила она.

Также не исключено, что педагоги начнут намеренно занижать оценки — из личной неприязни к ученику, добавил член совета профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков.

«Это странная идея — как она будет реализовываться, непонятно. Возникнут случаи дискриминации — например, кому-то из-за предвзятого отношения просто не захотят поставить высшую оценку», — пояснил он.

При этом выдавать деньги для оплаты обучения в вузе Абанкина смысла также не видит. «Потому что для талантливых ребят у нас существуют бюджетные места в вузах, там оплачивается все. Кроме того, есть целевое обучение, когда компания берет на себя расходы за учебу, а потом участник их просто отрабатывает — при этом оставаясь в регионе», — продолжила она.

Денежные поощрения за заслуги в школе — практика не новая, напомнил заслуженный учитель России, член-корреспондент РАО, директор московского Центра образования №109 Евгений Ямбург.

«Меня эта идея нисколько не смущает, потому что учеба — это серьезный труд. Мы вот, например, у себя в школе организовали рейтинги, там разные критерии, но, прежде всего, это хорошие оценки и победы в олимпиадах. За результаты выдаем детям сертификаты, которые можно обменять на живые деньги. Тем более есть дети из не очень богатых семей, а такой сертификат им будет приятен. Это современно и педагогически точно в нынешнее время», — сообщил педагог.

С ним не согласен Казаков. По его мнению, раздача денег не поднимет качество образования и не побудит школьников к прилежной учебе — наоборот, среди выпускников появятся искусственные медалисты.

«Ученики должны стремиться учиться не потому что денег дадут, а чтобы получить образование. Иначе появятся искусственные медалисты, которых просто натаскали на результат», — сказал Казаков.

Школьников важно мотивировать продолжать учебу, но не деньгами. «Сама по себе идея поощрять людей, особенно молодежь, за успехи — позитивная. В частности, предоставить им бесплатные места в вузе, колледже, поддержать их стартапы. А просто так давать — очень рискованно. Есть задача повышения качества образования, создания условий, но должны быть адекватные стимулы», — пояснила Ирина Абанкина.

«Сейчас золотая медаль не играет огромной роли для поступления в вуз. Вот на этом и можно было бы сделать акцент. Например, дать им льготы или повышенный балл, как олимпиадникам. Тогда бы это работало, как надо», — пояснил Казаков.

О планах правительства выплачивать по миллиону рублей золотым медалистам с Дальнего Востока сообщил на пресс-конференции в Чите полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. По задумке чиновников, чтобы получить деньги, талантливые учащиеся должны будут не только закончить школу с отличием, но и поступить в вуз на территории Дальнего востока, а также остаться работать в регионе.

«Условие для выплаты этих средств — учеба в вузе и дальнейшее трудоустройство на территории Дальневосточного региона. Мера призвана повлиять на сокращение оттока молодежи», — уточнили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Карабины, патроны, гранаты: что нашли у «воронежского стрелка»
Задержанный за нападение на отдел полиции в Воронежской области имел при себе целый арсенал
Застольный друг Лаврова, протеже Абэ или противник АЭС: кто станет премьером Японии
В Японии огласили имена кандидатов на пост главы правящей партии
Виноват распутник. Почему суд скрывает последнюю волю членов королевской семьи
Завещание принца Филиппа опубликуют через 90 лет
ФСБ арестовала двух главарей и пятерых участников ячейки «Хизб ут-Тахрир*»
Khaama Press: талибы* упразднили министерство по делам женщин в Афганистане
Власти Таиланда перенесли открытие Бангкока для иностранных туристов
Европарламент потребовал расследования в отношении «Газпрома» из-за цен на газ
Новости и материалы
Шадаев заявил о необходимости устранения барьеров для развития цифровых экосистем
Placebo выпустили первый за пять лет трек
Великобритания смягчила правила въезда для россиян
Киев ввел санкции против сотрудников ФСБ за якобы причастность к инциденту с Навальным
На Украине рассказали, что будет с транзитом газа зимой из-за «Северного потока – 2»
МИД России: американцы не ответили на наши запросы по поводу визы для Ласицкене
Журналист Губерниев рассказал о своей зарплате на «Матч ТВ»
Медведев заявил, что Россия не боится санкций из-за «Северного потока — 2»
Познер стал «крашем» TikTok
Стал известен потерявший больше всего денег миллиардер
Пограничники в Австрии не пустили в самолет летевшего в Москву наблюдателя
Совбез Украины ввел санкции против участников выборов в Госдуму в Крыму и Донбассе
Фигуристка Нугуманова осудила массовое убийство дельфинов на Фарерских островах
Названы туристические направления, где можно отдохнуть вдвоем на море за 30 тыс. рублей
МИД России пообещал помочь Ласицкене с оформлением американской визы для участия в ЧМ-2022
Украинская легкоатлетка Ткачук ответила на вопрос о сексе на Олимпиаде
Ресурсы онлайн-голосования работают стабильно
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону назвал российских футболистов иждивенцами
Все новости
«Абсолютное чудовище»: на чем Россия перевозит десант
Зачем России нужны универсальные десантные корабли
Хороший знак для России. Виктория Нуланд собирается в Москву
Внесенная в черный список Москвы Нуланд может посетить Россию осенью 2021 года
Война правок: как китайские активисты пытались переписать «Википедию»
«Википедия» заблокировала редакторов из КНР за правку политических статей
Хватит на 100 лет. России не грозит газовый кризис
Глава «Газпрома» считает возможным дальнейший рост стоимости газа в Европе
Фрукты, овощи и спорт: ученые выяснили, как стать счастливым
Названы факторы, влияющие на ощущение счастья
«Нужно спасать Землю, а не думать о Марсе»
Интервью Тимоти Шаламе, Дени Вильнева, Хавьера Бардема и других звезд «Дюны»
Посмертный проект Христо: В Париже упаковали Триумфальную арку
Тайна следов: как неандертальцы охотились на слонят
В Испании найдены ясли доисторических слонов
«Поддерживаю российских дизайнеров, но меня не избирают»
Почему женщины-политики в России не носят одежду отечественных брендов
«Голоса в голове говорят им поджечь дом»
Психиатры объяснили, что толкает пироманов на массовые поджоги
Плейлист недели: «Руки Вверх», «Би-2», Skillet и Lil Nas X
«Руки Вверх» и HammAli & Navai записали «самый трогательный трек осени»
Зеленский создал группу по борьбе с «Северным потоком — 2»
Климкин заявил, что Украина попала в «геополитическую мясорубку» в энергетике
«Высший смысл выборов — выражение воли народа России»
В России начались первые в истории трехдневные выборы в Государственную думу
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях