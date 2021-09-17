Профессор ВШЭ считает, что выплаты медалистам приведут к коррупции в школах

На Дальнем Востоке планируют выплачивать выпускникам школ, которые получили золотые медали, по миллиону рублей при условии, что они поступят в вуз и будут работать на территории региона. Эксперты в области образования предупреждают, что в таких условиях учителя будут намеренно завышать оценки за вознаграждение, а родители — давить на детей, принуждая их получить медаль.

Поощрение медалистов «рублем» по окончании учебы побудит педагогов совершать коррупционные преступления, считает заслуженный профессор НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

«Идея достаточно спорная. С одной стороны, на Дальнем Востоке школьное образование отстает от центральных регионов России. Кроме того, последние десятилетия с Дальнего Востока идет большой отток молодежи, и меры, которые принимались для закрепления населения, пока к успеху не привели.

С другой стороны, размер выплаты гигантский. Здесь очень много рисков, в первую очередь коррупционных — педагоги могут просить поделиться с ними за отличный аттестат. Кроме того, на детей будет оказано огромное давление со стороны родителей, чтобы они получили эти деньги», — отметила она.

Также не исключено, что педагоги начнут намеренно занижать оценки — из личной неприязни к ученику, добавил член совета профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков.

«Это странная идея — как она будет реализовываться, непонятно. Возникнут случаи дискриминации — например, кому-то из-за предвзятого отношения просто не захотят поставить высшую оценку», — пояснил он.

При этом выдавать деньги для оплаты обучения в вузе Абанкина смысла также не видит. «Потому что для талантливых ребят у нас существуют бюджетные места в вузах, там оплачивается все. Кроме того, есть целевое обучение, когда компания берет на себя расходы за учебу, а потом участник их просто отрабатывает — при этом оставаясь в регионе», — продолжила она.

Денежные поощрения за заслуги в школе — практика не новая, напомнил заслуженный учитель России, член-корреспондент РАО, директор московского Центра образования №109 Евгений Ямбург.

«Меня эта идея нисколько не смущает, потому что учеба — это серьезный труд. Мы вот, например, у себя в школе организовали рейтинги, там разные критерии, но, прежде всего, это хорошие оценки и победы в олимпиадах. За результаты выдаем детям сертификаты, которые можно обменять на живые деньги. Тем более есть дети из не очень богатых семей, а такой сертификат им будет приятен. Это современно и педагогически точно в нынешнее время», — сообщил педагог.

С ним не согласен Казаков. По его мнению, раздача денег не поднимет качество образования и не побудит школьников к прилежной учебе — наоборот, среди выпускников появятся искусственные медалисты.

«Ученики должны стремиться учиться не потому что денег дадут, а чтобы получить образование. Иначе появятся искусственные медалисты, которых просто натаскали на результат», — сказал Казаков.

Школьников важно мотивировать продолжать учебу, но не деньгами. «Сама по себе идея поощрять людей, особенно молодежь, за успехи — позитивная. В частности, предоставить им бесплатные места в вузе, колледже, поддержать их стартапы. А просто так давать — очень рискованно. Есть задача повышения качества образования, создания условий, но должны быть адекватные стимулы», — пояснила Ирина Абанкина.

«Сейчас золотая медаль не играет огромной роли для поступления в вуз. Вот на этом и можно было бы сделать акцент. Например, дать им льготы или повышенный балл, как олимпиадникам. Тогда бы это работало, как надо», — пояснил Казаков.

О планах правительства выплачивать по миллиону рублей золотым медалистам с Дальнего Востока сообщил на пресс-конференции в Чите полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. По задумке чиновников, чтобы получить деньги, талантливые учащиеся должны будут не только закончить школу с отличием, но и поступить в вуз на территории Дальнего востока, а также остаться работать в регионе.

«Условие для выплаты этих средств — учеба в вузе и дальнейшее трудоустройство на территории Дальневосточного региона. Мера призвана повлиять на сокращение оттока молодежи», — уточнили в пресс-службе правительства Забайкальского края.