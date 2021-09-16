Психиатры объяснили, что толкает пироманов на массовые поджоги

В Екатеринбурге будут судить 20-летнего пиромана-рецидивиста, летом серийных поджигателей задерживали и в Подмосковье, Новосибирской, Пермской и других областях. О том, что толкает пироманов на преступления и можно ли излечить это психическое расстройство, «Газете.Ru» рассказали специалисты.

Пироманы в регионах

Пиромания имеет импульсивный характер, выражается в непреодолимой и необоснованной тяге к неоднократному совершению поджогов. Такому человеку нравится смотреть на пламя, у него, как правило, нет материальных целей, он перед поджогом испытывает сильное напряжение, возбуждение, восторг и эйфорию – во время и после самого действия.

«Это не до конца изученное расстройство личности, оно встречается редко. Лечением именно маньяков-пироманов занимаются специалисты в психиатрических лечебницах, как правило туда попадают преступники на принудительное лечение», – пояснил психиатр Алексей Абрамов.

15 сентября 20-летнего пиромана задержали под Екатеринбургом: Андрей Моисеев с двумя несовершеннолетними друзьями поджег мебель в нескольких домах, зная, что там находятся люди. Из-за горящих домов утром 4 сентября было парализовано движение троллейбусов. Было возбуждено уголовное дело по тяжкой статье 105 УК РФ «Покушение на убийство двух или более лиц». Расследовать обстоятельства поджогов будут сотрудники Следственного комитета. Ранее Моисеев уже был судим за аналогичное преступление. Он поджег садовый дом в Верх-Исетском районе.

Еще один случай произошел 10 сентября в Подмосковной деревне Ямищево: полыхало восемь домов, есть погибший. Предположительно, это и есть поджигатель, расследование продолжается.

Под Новосибирском в дачном СНТ «Юность» в середине августа тоже обнаружился маньяк-поджигатель: он без разбора палил бани, дома и сараи местных жителей, всего было совершено семь поджогов. Сибиряки возмущались тем, что уголовное дело на нарушителя не возбуждали.

Целую серию поджогов летом 2021 года совершил неизвестный пироман-велосипедист в Рязанской области: за июнь-июль он 25 раз поджигал покрышки и сухую траву рядом с деревьями, а когда огонь расходился, наблюдал, потом уезжал.

В апреле серию поджогов в Архангельской области совершил Евгений Нестеров: он жег дома, но при этом стучал в двери жильцам, помогал в их эвакуации.

Почему они поджигают

Расстройство личности нужно отличать от злого умысла, подчеркнул психиатр-практик Сергей Шишов из Тамбовской области, сотрудничавший с сотрудниками правоохранительных органов.

«Манию, если она выявлена, нужно лечить. Предстоит собирать не только материалы дела, но и анамнез: на полную экспертизу уходит не менее 28 дней. Психологи и психиатры проводят различные тесты очно: как человек реагирует на разные раздражители, как ведет себя с другими людьми. За 35 лет работы пироманию в чистом виде я не встречал», — сообщил он.

Психиатр уточнил, что мания может возникать как составляющая других психических отклонений. Причины психического расстройства – низкая самооценка, ранимость, перепады в настроении, раздражительность, навязчивая идея поджога.

«На физическом уровне такой человек испытывает учащенное сердцебиение, головные боли, головокружения, может столкнуться с быстрой утомляемостью, забывчивостью, непереносимостью громких звуков, нежеланием общаться с другими и при этом – быть в центре внимания, снижением либидо. Но такие признаки есть у множества психических расстройств, менее опасных и наоборот», – заключил психиатр.

Шишов добавил, что если экспертиза выявляет расстройство психики, в зависимости от его степени и анамнеза, назначается обязательное медикаментозное и психологическое лечение, как правило – принудительное.

«Но правомерно ли таких людей сажать в тюрьму, если их склонность к пиромании совмещена с убийствами, кражами, порчей имущества, – вопрос открытый», – отметил Шишов.

Если при расследовании поджога судебно-психиатрическая экспертиза ставит диагноз «пиромания», то это будет принудительное лечение в психиатрической больнице – мера равнозначна заключению в местах лишения свободы, рассказала Влада Титова, врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии и психосоматики Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии.

«Согласно международной психиатрической классификации болезней десятого пересмотра, пиромания относится к расстройствам сферы влечений. Однако далеко не все поджоги, даже повторные, обязательно связаны именно с этим психическим расстройством», — пояснила она.

Для установления нарушений в психике, вызывающих склонность к поджогам, проводится обширное обследование, изучают эмоционально-волевую сферу психики человека, особенности его мышления, уровень агрессии и многое другое.

«Часто назначают инструментальное обследование – электроэнцефалографию и МРТ головного мозга, в результате которых делают выводы о наличии или отсутствии изменений биоэлектрической активности мозга либо органической патологии», – продолжила Титова.

Человек может оказаться просто хорошим актером, имитирующим признаки психического заболевания, и при этом преступником, или, наоборот, он может быть болен, но пытается это скрыть, поэтому может понадобиться время для наблюдения его поведения и особенностей взаимодействия с другими больными и персоналом больницы, развернутое психодиагностическое обследование и инструментальные методы диагностики.

Психотерапевт уточнила, что такое обследование занимает от двух недель и более, так как необходимо динамическое наблюдение. Чаще всего интерес к поджогам с разной степенью выраженности проявляется в детстве, но в большинстве случаев он проходит. Патологическая склонность, как правило, проявляется к 14-30 годам.

У психиатра Влады Титовой были пациенты со склонностью к поджигательству, и она убеждена, что часто поджоги могут быть лишь симптомом серьезных психических заболеваний. Например, пиромания может быть проявлением вербального галлюцинациноза (бредовые галлюцинации) при параноидной шизофрении.

«Таким людям голос в голове может скомандовать броситься с моста или поджечь дом – это один из множества вариантов психоза. Внезапная склонность к поджогу может появиться во время алкогольного или наркотического опьянения либо стать реакцией на какие-то неблагоприятные события в жизни человека с нестабильной психикой. Поджигательство также встречается как проявление отклонений в развитии личности, психики», – резюмировала Титова.

Она отметила, что в каждом случае пиромании необходимо индивидуально искать причины девиантного поведения, и если человек болен, то психиатр назначает комплексное лечение, включая медикаментозное – нейролептики, ноотропы, транквилизаторы, антидепрессанты.

В комплексную терапию и реабилитацию пироманов также может входить психотерапия, в том числе когнитивно-поведенческая терапия, гештальт-терапия, арт-терапия. Также применяется физиотерапия, гидротерапия, электросон, часто необходима работа с членами семьи.