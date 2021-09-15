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Общество

В России стали проверять безработных с многомиллионным имуществом

Саратовский опыт борьбы с теневыми доходами могут распространить на всю страну

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Андрей Иглов/РИА «Новости»
Безработных граждан, которые покупают дорогостоящее имущество, проверяют в Саратовской области в рамках пилотного проекта, направленного на борьбу с теневыми доходами. Идею положительно оценили в Госдуме — она может быть применена на федеральном уровне, но порядок таких проверок должен быть закреплен законодательно. И проблема в стоит в стране остро — каждый пятый россиянин получает теневой доход, напомнил экономист.

Власти Саратовской области выявили уже около 40 безработных жителей, которые за прошедший год оформили в собственность многомиллионное имущество. Пилотный проект по выведению из тени доходов граждан запустили в Энгельсском районе, сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор региона Роман Бусаргин.

«Изучили списки граждан, не ведущих никакой официальной деятельности, но приобретающих дорогостоящие объекты. Уже обнаружено не менее 40 физических лиц, оформивших за прошедший год в собственность недвижимое и движимое имущество на десятки миллионов рублей. Законность происхождения этих средств будут проверять профильные структуры — налоговые и правоохранительные органы», — написал он.

ФНС может самостоятельно заинтересоваться гражданами, которые приобретают несоразмерное своему доходу имущество. Однако если человек не стоит на учете в налоговой, выявить нарушение закона сложнее.

Саратовские власти запросили выписки из ЕГРН, полагает адвокат Майя Шевцова.

«Если в сведениях о собственнике движимого или недвижимого имущества будет числиться лицо, официально не трудоустроенное или получающее размер оплаты труда, несоразмерный стоимости купленного, это может вызвать интерес у федеральной налоговой службы (ФНС)», — сказала она «Газете.Ru».

В ФНС всегда поступает информация от госорганов и ведомств, например, из ГИБДД при регистрации автомобиля, добавил гендиректор юридической компании «Топ Лигэл Консалтинг» Николай Когошвили.

«Государство очень серьезно относится к налоговым преступлениям, поскольку опасность таких правонарушений заключается в непоступлении денежных средств в бюджетную систему РФ», — пояснил он.

В случае выявления несоответствия в доходах может грозить ответственность по ст. 198 УК РФ «Об уклонении физического лица от уплаты налогов», которая предусматривает до трех лет лишения свободы.

Проблема с теневыми доходами в России стоит остро — их получают около 30 млн человек, отметил доктор экономических наук, научный директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Когда вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что власти не знают, чем занимаются 34 млн человек, понятно, что примерно 4 млн — это инвалиды и домохозяйки. А вот до 30 млн — это люди, которые находятся в тени. И они выдавлены в теневую экономику агрессивной налоговой политикой государства», — пояснил эксперт.

В Госдуме идею пилотного проекта в Саратовского области поддержали. Однако там считают, что подобную практику надо четко регламентировать.

«У нас есть нормативные акты, которые позволяют проводить такие проверки в отношении чиновников на соответствие в доходах и расходах, но нет — для граждан. Практика хорошая, но нужно ее узаконить, поскольку пока неясно, на каком основании они это делают. Утаивание налога на доход? Только в этом случае это будет юридически обосновано», — сообщил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

России нужна система, которая будет следить за соответствием доходов и расходов граждан, убежден депутат. «Насколько она будет действенна, сложно сказать — не посадишь же всю страну под колпак», — отметил он.

Безработных граждан с теневым доходом надо проверять, согласился глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, но он считает, что делать это должны профильные органы.

«У чиновников должны быть полномочия, чтобы такие вопросы гражданам задавать. То, что у нас есть нетрудовые доходы коррупционного характера — это факт. Но у нас есть механизм — изымать их. Но заниматься этим должны только профильные органы», — пояснил он.

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