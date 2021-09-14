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Общество

«Мигранты — вне российского социума»: что толкает приезжих на преступления

Этнограф призвал создать в России систему адаптации мигрантов

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rt_russian/Telegram
В подмосковной деревне Бужаниново двое мигрантов убили 67-летнюю женщину. После этого жители организовали стихийный сход и заявили, что приезжие, проживающие в общежитии местного предприятия, уже пять лет не дают им спокойно жить — угрожают, домогаются. В Федерации мигрантов отметили, что такие случаи не носят системный характер в России, а этнограф вместе с тем пояснил, что на преступления приезжие идут из-за сложностей в адаптации.

«Каждая вторая семья говорит, что к ним приставали»

В подмосковной деревне Бужаниново мигранты, работающие на местном предприятии по изготовлению окон, на протяжении пяти лет терроризировали местных жителей, рассказал «Газете.Ru» депутат Сергиево-Посадского городского округа Андрей Мардасов.

«Позавчера убили пожилую 67-летнюю женщину, которая то ли гуляла, то ли грибы собирала. Двое подозреваемых уже задержаны.

Мигрантов очень много — сотни. Там кровати стоят в маленькой комнате 10 кв. метров по 6-7 двухъярусных кроватей. Они там спят сменами — одна группа отдыхает, другая работает, а потом они меняются. Говорят, что и на территории самого предприятия есть еще одно такое общежитие», — отметил он.

Трагедия привела к массовому сходу местных жителей вечером 14 сентября 2021 года, собрались около 300 человек. Люди требовали закрыть общежитие и выселить всех мигрантов.

«Проблема в Бужаниново формировалась не один год. Пять лет существует это общежитие, которое было сделано из здания бывшей администрации. Каждая вторая семья, с которой я общался, говорит, что к ним приставали, пытались изнасиловать, угрожали, домогались к детям, пытались завлечь куда-то, напоить. Многие дети сидят дома и даже не ходят в школу. А когда случилось убийство, то просто все, что накипело, прорвалось», — отметил депутат.

В свою очередь на встрече с жителями глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев сообщил, что обвиняемые в убийстве пенсионерки не проживали в местном общежитии — они жили в палатке на территории частного дачного участка неподалеку.

Тем не менее о том, что мигранты домогались до жительниц Бужаниново, «Газете.Ru» сообщила и Евгения, которая с детства проживает в подмосковной деревне.

«Пока здесь живут эти мигранты, жизнь нашего поселка изменилась полностью. Мы очень опасались ходить одни, потому что они постоянно смотрят на нас — знаете, такими хищными глазами, словно мы кусок мяса», — сказала она.

Весной этого года женщина возвращалась поздно вечером домой и за 150 метров от дома услышала шаги — за ней шли четверо мигрантов.

«Я испугалась и ускорила шаг, они начали меня окликать, обсуждать что-то на своем языке. В последний момент успела забежать домой, прежде чем они что-то со мной сделали. У нас много ситуаций, когда домогались. Пускай они уезжают, не нужен больше нам этот стресс, не только за себя, но и за детей», — посетовала Евгения.

14 сентября глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев заявил, что будет требовать закрытия общежития в Бужаниново. В свою очередь глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение подчиненным разобраться в ситуации.

«Не востребованы в качестве новых субъектов социальной жизни»

Вместе с тем глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов отметил, что подобные нападения не носят системный характер.

«Конечно, эмоционально это все очень плохо. Такое поведение абсолютно недопустимо. Но в целом мигранты — добропорядочные и законопослушные люди. Проблема в том, что, если преступление совершается мигрантом, то оно зачастую по тяжелым статьям. Однако нужно и освещать то, как они раскаиваются, то есть показать людям, что они адекватно оценивают свой поступок и готовы понести наказание, чтобы не провоцировать ненависть», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

Мигранты совершают преступления из-за отсутствия системы адаптации, пояснил заведующий сектором Центральной Азии Центра изучения Центрального Кавказа и Урало-Поволжья РАН Игорь Савин.

«Дело в том, что у нас нет института инклюзии, то есть включения мигрантов в российский социум. Они востребованы в качестве агентов рынка труда, но жутко не востребованы в качестве новых субъектов социальной жизни. Это вина тех, кто их приглашает и легализует», — сказал он «Газете.Ru».

Эмоциональный накал, который испытывают приезжие вдали от родственников и друзей, а также языковой барьер, по словам эксперта, провоцируют их на агрессию.

«Так всегда, нанимают группу работников из Средней Азии, они приезжают в Россию, их селят в одно место и все. Им сложно коммуницировать с другими людьми — у них всегда есть старший, который решает вопросы с нанимателем, поскольку более или менее говорит по-русски. И вот представьте, они находятся вдали от дома, в замкнутой микрогруппе, у них отсутствует свобода действий — все эти факторы приводят к агрессии, которая ведет к нарушению закона.

Необходимо создать систему адаптации, чтобы они были равноправны с нами», — считает этнограф.

В российском обществе все еще сохраняется определенный уровень мигрантофобии — люди считают, что приезжие отнимают у них рабочие места, отметил Савин. А сообщения об правонарушениях или преступлениях с их стороны лишь усиливают напряженность.

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