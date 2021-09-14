СК сообщил о задержании двоих из трех подозреваемых в убийстве пенсионерки мигрантов

Народный сход в подмосковном Бужаниново завершился после того, как глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев пообещал, что власти будут добиваться закрытия общежития для мигрантов. Люди требовали, чтобы были наказаны виновные в убийстве и изнасиловании местной жительницы. Двоих подозреваемых уже задержали, ими действительно оказались выходцы из Средней Азии.

Следственный комитет РФ заявил, что двое подозреваемых в изнасиловании и убийстве 65-летней пенсионерки в деревне Бужаниново задержаны. Поиски третьего преступника продолжаются.

Правоохранители допрашивают приезжих 1988 и 1984 года рождения, их поймали в Сергиевом Посаде. Следователи проведут биологическую и генетическую экспертизы, проверят законность пребывания этих мигрантов в России.

Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев заявил, что правление будет требовать закрытия общежития в Бужаниново, где живут мигранты. После общения с властями возмущенные местные жители разошлись.

Встреча с владельцами общежития должна пройти во вторник, сообщает РИА «Новости».

«Уважаемые земляки! Я призываю вас остановиться, линчевать всех подряд, исходя из их национальности, — это ошибка, которая может породить большую агрессию. Предполагаемые преступники в руках правосудия. <...> Мы прислушались к требованиям жителей Бужанинова: 14 сентября проведем встречу с собственником общежития, будем требовать его закрытия. Обещаю следить за действиями полиции, держать под контролем расследование преступления. Виновные обязательно понесут наказание», — обратился к бужанинцам Токарев.

Народный сход в Бужаниново начался вчера вечером – у бывшего здания местной администрации, переделанного в общежитие. Несколько сотен человек требовали закрыть мигрантский хостел и наказать убийц 67-летней местной жительницы Натальи Е. Здание общежития было оцеплено полицией, не пускавшей людей внутрь. Некоторые гастарбайтеры сбежали из здания.

По данным СМИ, пенсионерка собирала в лесу грибы, когда на нее напали три таджика, которые изнасиловали и убили женщину.

«Сейчас родители с 15-летней девочкой подходили и сказали в камеру, что к ним [таким же девочкам] вчера буквально вчера приставали, предлагали купить выпить в магазине люди из этой общаги. Когда они отказались, те стали им предлагать секс», — сообщил корреспондент издания Readovka.

«Дети боятся. Бабы боятся. Сегодня дети в школу не пошли — половина боятся. Они и до этого приставали к девчонкам молодым. Они пристают ко всем!» — возмущались собравшиеся бужанинцы.

Readovka сообщила также, что в Бужаниново (население поселка составляет порядка 1,7 тыс. человек) нет участкового. «Это распространенная практика в области после массового урезания штатов. А приехавшие сотрудники МВД откровенно боятся мигрантов: «Молодых ребят пригнали, они сами боятся туда даже идти», — говорится в сообщении. Впрочем, замглавы администрации Сергиева Посада Оксана Ероханова заявила, что вопрос с участковым и полицейскими патрулями уже поставлен перед местным МВД.