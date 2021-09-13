Выживший в авиакатастрофе пилот L-410 считает возможной причиной крушения отказ системы навигации

Пассажирский самолет L-410, разрушенный при жесткой посадке около села Казачинское (500 км от Иркутска), 13 сентября 2021 года

Черный ящик самолета, разбившегося в Приангарье, обнаружили в ходе поисков, второй бортовой самописец ищут. В результате крушения самолета L-410, погибли член экипажа и трое пассажиров, пострадали 12 человек. Семьям погибших и раненым выплатят компенсации.

Пассажирский самолет L-410 авиакомпании «Сила» совершил жесткую посадку в тайге в 4 км к юго-западу от поселка Казачинское в Иркутской области. Об этом со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру сообщает РИА «Новости». Летное свидетельство самолета действовало до февраля 2023 года.

Выживший в крушении второй пилот Николай Махнутин заявил, что причиной аварии считает сбой навигационной системы, передает Baza. Основной версией является ошибка пилотирования.

«Во время посадки все было спокойно. Мы думали, что мы садимся, а потом все вдруг затрещало. Экипаж ничего не сообщал», — сказал журналистам один из пассажиров L-410.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.

По официальным данным, погибли четверо, пострадали 12 человек. Из них четверо, по словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Несколько человек были зажаты между обломками и не могли пошевелиться.

Одна из пассажирок смогла самостоятельно выйти навстречу спасателям и врачам, прибывшим на место крушения. Сотрудникам МЧС помогали также местные жители, оказавшиеся неподалеку.

Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей компенсации, тяжелым пострадавшим – по полмиллиона, получившим травмы средней и легкой степеней – по 250 и 100 тыс. рублей соответственно. День 15 сентября объявлен в Иркутской области траурным.

Многоцелевой двухмоторный самолёт Let L-410 «Turbolet» разработан для местных воздушных линий конструкторским бюро чехословацкого завода Let Kunovice (Aircraft Industries). Он предназначается для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими взлетно-посадочными полосами. По данным Aviation Safety Network, к концу октября 2020 года в различных происшествиях разбились 128 самолетов L-410. Всего в этих происшествиях погибло 479 человек.

Последние крушения этой машины в России произошли этим летом и четыре года назад. В июне 2021 года в Кузбассе разбился двухмоторный самолет L-410, на борту были спортсмены-парашютисты. Погибли девять человек. В ноябре 2017 года в авиакатастрофе L-410 в Хабаровском крае погибли шесть человек — как члены экипажа, так и пассажиры.

В июле 2021 года самолет АН-28 авиакомпании «Сила» потерпел крушение в Томской области. По словам одного из пассажиров, у воздушного судна отказали все двигатели из-за обледенения, но пилотам удалось его посадить.

На борту находилось 18 человек, все были найдены живыми. На земле они обустроили лагерь и стали ждать помощи — она подоспела через несколько часов.

«Мы летим на высоте, двигатели глохнут, пилоты пытаются их реанимировать в течение пяти минут, потом понимают, что не получается. [Командир] ищет место для посадки, находит это болото, [оценивает как] подходящее. При падении [мы] цепляем ветки, сбрасываем скорость, втыкаемся носом и переворачиваемся», — рассказал ТАСС один из пассажиров.