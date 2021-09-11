Протесты против коронавирусных ограничений захлестнули Австрию, Францию, Литву

В Европе только в сентябре этого года акции протеста против коронавирусных ограничений прошли в нескольких странах. В Австрии недовольны планом реагирования на пандемию, во Франции выступают против «паспортов здоровья», а в Литве возмущаются ограничением прав непривитых граждан. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Австрия

Около тысячи человек вышли на улицы Вены 11 сентября, протестуя против плана реагирования на распространение инфекции, который правительство страны представило в среду.





Власти намерены постепенно ограничивать непривитых граждан по мере загрузки отделений интенсивной терапии больниц.

Предполагается, что с 15 сентября в Австрии станет обязательным ношением масок в общественных местах. Впоследствии, по мере заполнения коек интенсивной терапии, ограничения будут усилены. Ночные заведения, кафе и мероприятия на 500 и более участников не смогут посещать непривитые граждане.

На данный момент вакцинированы около 70% австрийцев.

Франция

Французы выступают против «паспортов здоровья» (так называемых санитарных пропусков) — документов, подтверждающих, что житель Франции прошел вакцинацию или получил отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, или уже перенес заболевание. С 9 августа «паспорт» необходим при посещении ресторанов, кинотеатров, а также для путешествий на самолетах и поездах дальнего следования.

#FRANCE: Thousands take to the street in Paris to protest against covid passports. pic.twitter.com/J5nDVCcX9n — (@AlertChannel) September 11, 2021

На субботу, 11 сентября, в Париже запланировано несколько забастовок против «санитарных пропусков». В ходе одной из них, как пишет РИА «Новости», демонстранты забросали полицейских бутылками и петардами, те в ответ применили слезоточивый газ.

Среди протестующих есть представители движения «желтых жилетов» и люди, одетые в черное — сторонники Black Blocs (они зачастую устраивают провокации и беспорядки).

На прошлой неделе на улицы вышли более 140 тыс. человек (по данным МВД Франции). Из них 18 тыс. в Париже, 6 тыс. — в Монпелье, 4 тыс. — в Авиньоне. Всего во Франции 4 сентября прошло 215 протестных акций.

Литва

В пятницу, 10 сентября, более 4,5 тыс. жителей Вильнюса вышли на Кафедральную площадь, устроив акцию протеста против мер по борьбе с коронавирусом.

По данным портала RuBaltic, в руках у протестующих были плакаты с лозунгами «долой [филантропа Джорджа] Сороса из Литвы», «нет рабскому паспорту» и «коронавирус мутирует в диктатуру».

Литовцы недовольны внедрением «паспорта возможностей», приложения, в котором можно получить QR-код только при наличии свидетельства о вакцинации или антител. Один из протестующих рассказал изданию Delfi о давлении на рынке труда. «Что касается работы, есть такое требование: без вакцинации работать не сможешь», — отметил он.

С 13 августа власти Литвы ввели ряд ограничений для жителей без «паспорта возможностей». Они не смогут посещать магазины площадью больше 1500 кв. м., ходить на массовые мероприятия, в салоны красоты, тренажерные залы и прочие учреждения. Обратиться к медикам непривитые граждане могут только при наличии отрицательного ПЦР-теста.

Нидерланды

5 сентября в Амстердаме десятки тысяч жителей вышли на марш протеста против мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Колонна протестующих, по данным портала NOS, растянулась на 7 км. Перед началом марша организатор мероприятия предположил, что в акции примут участие около 50 тыс. человек.

The Netherlands Today; Amsterdam, Thousands of people, joined an authorized protest against the govt's coronavirus restrictions on Sunday, pic.twitter.com/NS0UuyqHav — @KassMedefer (@KMedefer) September 5, 2021

Манифестанты выражали свое возмущение решением властей пускать в рестораны, театры, кинозалы и на спортивные соревнования только тех, кто сделал прививку, переболел или сдал отрицательный тест на коронавирус.