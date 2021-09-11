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Общество

Путин и Собянин поздравили москвичей с Днем города

Президент РФ выступил с торжественной речью по случаю 874-го дня рождения Москвы

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Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном мероприятии, посвященном Дню города Москвы, в концертном зале парка «Зарядье», 11 сентября 2021 года

Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном мероприятии, посвященном Дню города Москвы, в концертном зале парка «Зарядье», 11 сентября 2021 года

Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города. Выступая в парке Зарядье, глава государства заявил об объединяющей роли праздника для всей страны. Ранее Москву и москвичей поздравил с 874-летием столичный мэр Сергей Собянин. Он предложил вспомнить ветеранов, улыбнуться городу и отдать дань уважения его создателям.

11 сентября Москва отмечает 874-ю годовщину с момента своего основания. В честь праздника российский президент Владимир Путин выступил с торжественной речью в Зарядье, поздравив столицу и москвичей.

«Этот праздник, как и сама наша прекрасная столица, объединяет миллионы граждан России. Все, кто любит Москву, чтит ее многовековую историю, которая неразрывна со становлением и развитием Российского государства», — сказал он.

Перед этим Путин встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным. «Поздравляю Вас и всех москвичей! Думаю, что будет возможность уже поздравить в более прямом формате», — заявил президент.

Он также спросил у мэра столицы, как Москве удается преодолевать последствия пандемии COVID-19. По словам Собянина, помогли здесь меры федеральной поддержки бизнеса и общества вкупе с региональной поддержкой. Кроме того, мэр указал на важность решения Путина о необходимости выстраивать политику в период пандемии гибко, с учетом ситуации в конкретном регионе.

«Если бы мы вот так взяли и на два года закрыли экономику, мы бы получили совершенно другую картину, просто принципиально другую картину», — сказал Собянин. Он также указал на создание в Москве диверсифицированной экономики «за последние десять лет» и продолжение развития социальных и инфраструктурных программ – расширение транспортного узла, ЦКАД и прочие проекты.

Мэр также заявил, что экономика Москвы превзошла допандемийные показатели 2019 года. «От 7 до 20 с лишним процентов по разным отраслям и направлениям. Инвестиции увеличились, объемы промышленности увеличились, объемы строительства увеличились, значительно уменьшилась безработица, она практически вышла на докризисный уровень, что чрезвычайно важно», — приводятся слова градоначальника на сайте Кремля.

Ранее Сергей Собянин в личном блоге поздравил Москву и москвичей с праздником.

«День рождения города — особый праздник. Это не именины и не Новый год. Конечно, это праздничный фестиваль, гулянья и фейерверк. Но главное — это дань уважения людям, которые создавали наш город. Это благодарность тем, кто сегодня трудится на благо Москвы и москвичей. Нам не все нравится в нашем городе. Это естественно и правильно. А значит, сегодня день, когда самое время подумать. Что мы еще можем сделать в будущем? Какой должна стать Москва?» — обратился он с горожанам.

Кроме того, Собянин предложил вспомнить ветеранов, поблагодарить родных и близких.

«Скажем спасибо тем, кто рядом с нами. И тем, чье тепло и заботу мы чувствуем каждый день. Порой не замечая в суете будней. Помечтаем. Улыбнемся городу, в котором мы живем. В котором родились и с которым связала нас судьба. Судьба города — это и наша судьба», — говорится в обращении мэра. Он также призвал пожелать всем удачи и успеха, здоровья и процветания.

Программа праздника

День города Москва будет отмечать 11 и 12 сентября. В эти дни можно бесплатно посетить 88 музеев из списка, посмотреть на инсталляции и объекты фестиваля «Цветочный джем», развернутые на 35 площадках в разных местах города. Кроме того,

в субботу проезд по МЦК для всех пассажиров бесплатный.

«В честь 874-го дня рождения Москву украсили флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями. На мостах, у станций метро, вокзалов и транспортно-пересадочных узлов появилось более двух тысяч флагов. Они украшают Крымский, Новоарбатский, Большой Устьинский, Бородинский, Большой Каменный, Большой Москворецкий и другие мосты. Особое внимание уделили пешеходным зонам на Бульварном кольце: здесь поставили цветочные арки и установили лайтбоксы», — отмечается на сайте мэрии.

Завершит торжества праздничный салют.

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