«Использовали плиту как своего рода костер»

Жители квартиры, в которой произошел смертоносный взрыв в жилом доме в Ногинске, пытались согреться, гласят предварительные итоги расследования. Депутаты разных уровней, а также специалисты в области газового оборудования и пожарной охраны рассказали «Газете.Ru», почему проблемы с отоплением пришлось решать самым опасным способом и что можно изменить в региональном и федеральном законодательстве, чтобы избежать таких трагедий.

Включили газовую плиту для обогрева квартиры и оставили на ночь; пламя потухло, газ заполнил квартиру. При включении света утром от искры произошел взрыв. Такую предварительную версию трагедии 8 сентября в Ногинске привел ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В Москве и Подмосковье до сегодняшнего дня действительно было совсем не жарко. «Вы не знаете, когда включат отопление?», — спрашивает жительница московского Щукино в чате своего дома. «Видимо, в октябре», — отвечает ей старший по одному из подъездов, сопровождая свои слова грустным смайликом.

«Когда среднесуточная температура пять дней будет +8 или ниже. Мы не можем на это повлиять», — поясняет корреспонденту «Газеты.Ru» в ответ на тот же вопрос председатель одного из ЖСК в Северо-Восточном округе Москвы: возглавляемый им жилищный кооператив несколько лет назад зарегистрировался в качестве управляющей компании дома.

«Своей котельной у нас нет. Тепло включают централизовано, на уровне города, а город включает по нормативам», — сокрушается председатель. Упомянутая им норма была принята еще во времена Советского Союза. Исходя из нее, в домах москвичей тепло не появится еще долго — погода в ближайшее время согреет воздух на улице, но не остывшие стены жилых корпусов.

Две очень холодных ночи

«Я еще до появления основной версии говорила, что, скорее всего, взрыв произошел из-за того, что люди включили газ, чтобы согреться, — рассказала «Газете.Ru» глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская. — Были две очень холодных ночи.

По моим данным, семья, в квартире которой произошел взрыв, была многодетной, и горелки включили, чтобы отогреть детей».

«Очень похоже, что так и было, — рассказал «Газете.Ru» инженер по обслуживанию газового оборудования Эдуард Милованов. — Такие объемы газа взрываются в жилых домах либо при сорванных вентилях на трубах, либо при таких случаях, как в Ногинске. Люди в отсутствие отопления решили использовать плиту как своего рода костер, у которого можно было погреться».

Альтернативой для временного обогрева могли бы стать безопасные электронагревательные приборы, например масляные радиаторы, говорит независимый эксперт по пожарной безопасности Денис фон Мекк. Но и сами они зачастую дороги для небогатых людей, и счета за электроэнергию в случае при их применения начинают приходить немалые. «А газ дешев, — рассуждает он. — Но использование его иначе как для приготовления еды — не по назначению.

А любое использование технического прибора не по назначению потенциально опасно и может привести к трагическим последствиям».

По его словам, возгорания и взрывы из-за попыток обогреться при холодной погоде входят в пятерку основных причин возникновения инцидентов в жилых домах — наряду с курением в постели, возгораниями электропроводки и неправильным обращением с огнем.

Механика подобных трагедий такова, развивает его мысль Милованов: кислород в квартире выгорает, конфорка плиты постепенно гаснет, а надышавшихся угарным газом людей начинает клонить в сон. В отсутствие датчика, срабатывающего при угасании пламени, газовая смесь заполняет помещение. «Достаточно одной искры для взрыва», — поясняет эксперт.

По мнению специалиста, в пострадавшей квартире, вероятнее всего, было установлено старое газовое оборудование, не имеющее датчиков огня. Но и с новыми плитами бывают проблемы. «Все, что продается в эконом-сегменте рынка, примерно через год эксплуатации начинает выходить из строя и давать ложные срабатывания, в результате хозяева даже новых плит начинают эту функцию отключать», — рассказывает инженер.

По словам Милованова, по-настоящему качественные плиты, не подверженные таким поломкам, стоят минимум 25 тыс. рублей. «Согласитесь, в том же Ногинске не каждая семья может себе такое позволить», — отмечает он.

Только для еды

Нормативы, касающиеся многоквартирных домов, вообще не попадают в поле зрения законодательной власти, рассказывает Хованская. Ими занимается только исполнительная — они разрабатываются Минстроем и отправляются на утверждение в правительство. Федеральные органы власти, по ее словам, не могут помочь службам ЖКХ оперативно отреагировать на такие вызовы внешней среды.

На региональном же уровне вопросы действительно можно решать оперативно, подтверждает депутат Мосгордумы, член комиссии по жилищной политике Павел Тарасов. Сложность, по его словам, состоит в том, что для выработки критериев экстренного включения отопления нужно учитывать не только среднесуточную температуру на улице, но и в квартирах: их тоже придется оборудовать соответствующими датчиками.

«Потери тепла зачастую происходят из-за плохого состояния или качества домов, — говорит он, — а это означает, что огромная масса жилых строений у нас в стране будет признана ветхой. Понятно, что власти этого не хотят».

Альтернативой использованию причиняющего много хлопот газа, по словам Хованской, могло бы стать оснащение домов инфраструктурой для подключения электроплит. Однако, указывает депутат, это возможно не везде: дома многих серий просто не предусматривают проведения таких кабелей, в других это требует проведения длительных капитальных работ.

«Есть только один совет: не использовать газовые плиты ни для чего, кроме как для приготовления еды, и использовать только проверенное оборудование, — призывает Денис фон Мекк. — И еще: если вам кажется, что вы чувствуете запах газа — не стесняйтесь и не стыдитесь побеспокоить экстренные службы по номеру 112. Потому что, скорее всего, вам не кажется».