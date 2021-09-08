Виноват МАРТ: как гены влияют на течение коронавируса

Предрасположенность человека к COVID-19, а также выраженность болезни зависит от генетики. К такому выводу пришли научный директор биомедицинского холдинга «Атлас», профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова, а также профессора Хонбао Као из Университета Джорджа Мейсона и Фукван Джианг из Университета Нанкина в Китае.



«Была установлена связь трех генов MAPT, CCR5 и PIGN как с риском заболеть COVID-19 в средней или в тяжелой форме, так и с риском госпитализации. Поскольку MAPT также связан с развитием деменции, не исключено, что унаследованные варианты в этом гене оказывают влияние и на постковидные последствия для здоровья человека», — сообщила Баранова «Газете.Ru».



Вместе с коллегами она провела геномный анализ и дополнила его другими биоинформатическими исследованиями. Авторы работы уверены, что полученные данные могут помочь в разработке таргетных препаратов для окончательной победы над COVID-19.



«В клинической практике генетика играет все большую роль. Анализ ДНК позволяет учесть унаследованные варианты генов. В соответствии с индивидуальным генотипом врачи могут назначить персонализированную программу терапии. Это особенно важно в условиях распространения COVID-19 и многогранного постковидного состояния, после которого человеку необходима реабилитация», — пояснила Баранова.



Ученые отмечают, что ген MAPT кодирует важнейший белок «тау», который влияет на риск развития аутоиммунных и нейродегенеративных заболеваний, индекс массы тела и остеоартрит. Исходя из исследования, в нервные клетки с нарушениями формирования тау-белка легче проникает коронавирус, что способствует повреждению мозга и нервов.



«Тау-ген MAPT важен для определения индивидуальных рисков тяжелого и затяжного COVID-19, в том числе и с неврологическими последствиями», — говорится в исследовании.



С этим согласна биолог, сотрудник лаборатории биофармацевтических технологий ИБХ РАН Вероника Вадехина.



«Дефект в MAРT влияет на развитие побочных нейродегенеративных постковидных заболеваний. То есть если есть дефект в MAРT, то вирус легко проникнет в нервные клетки мозга», — говорит она «Газете.Ru».



Ген CCR5 кодирует цитокиновый рецептор и в случае с COVID-19 влияет на ряд воспалительных процессов в организме. По словам исследователей, именно его перевозбужденность и поддерживает постковидный синдром — болезненное состояние, наблюдающееся у многих выздоровевших пациентов.

Предполагается, что если заблокировать цитокиновый рецептор CCR5, то можно повысить эффективность таргетных препаратов для лечения COVID-19, которые на данный момент находятся на стадии клинических испытаний.



Директор научного бизнес-развития в Deep Longevity Федор Галкин отмечает, что выявление взаимосвязи гена CCR5 и коронавируса создает поле для разработки новых методов лечения болезни.



«Это белок, за который другие известные вирусы «цепляются» и проникают в клетки. Например, если в этом белке отсутствует какой-то кусок или на нем что-то уже сидит, то этим вирусам сложнее заразить клетки. Поэтому крайне интересно, что в исследовании была найдена связь между течением COVID-19 и мутациями в гене CCR5», — рассуждает специалист.



Наиболее интересен для борьбы с коронавирусом, исходя из данных исследования, ген PIGN: его мутации приводят к дефекту биосинтеза белка GPI. Ученые предполагают, что без него вирусу в организме не выжить.

«Соответственно, временное выключение функции гена PIGN может помочь уничтожить SARS-CoV-2 и вернуть общество к нормальной жизни», — подчеркнула Баранова.

«С точки зрения поиска новых препаратов данные гены в качестве таргетных — интересный вариант, но все это должно быть проверено клинически. Пока непонятно, как можно «заблокировать» данные гены, так как это может привести к серьезным побочным эффектам», — отмечает при этом биолог Вадехина.



С ней согласен доктор биологических наук Михаил Гельфанд. «Исследование создает большие перспективы с точки зрения создания новых препаратов и лечения коронавируса в целом. Однако пока скорее это теория и неизвестно, насколько скоро ее можно будет применить на практике», — заключает эксперт.