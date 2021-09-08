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Общество

«Опасный симптом»: чем грозит одышка при COVID-19

Пульмонологи рассказали, какие болезни могут вызывать одышку

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Павел Бедняков/РИА «Новости»
Появление одышки — наиболее опасный симптом коронавируса, предупредили в Роспотребнадзоре. Чаще всего он свидетельствует о значимом объеме поражения легких, что может привести к кислородному голоданию, объяснили «Газете.Ru» врачи. При этом с подобной проблемой могут столкнуться и те, кто переносит заболевание бессимптомно.

Одышка при коронавирусе может свидетельствовать о большом объеме поражения легких. Таким образом организм сигнализирует о недостатке кислорода, заявил врач-терапевт сервиса «Доктор рядом» Павел Прокин.

«Одышка является компенсаторной реакцией на кислородное голодание. При COVID-19 одышка, как правило, развивается на фоне достаточно значимого поражения легких. Именно поэтому она является настораживающим симптомом, то есть может свидетельствовать о нарастающей дыхательной патологии», — пояснил эксперт.

При этом одышка может проявиться и вследствие легкого или бессимптомного течения коронавируса. Хотя в таком случае болезнь практически незаметна, легкие все равно могут быть поражены, отметил врач-пульмонолог «СМ-Клиники» Наталья Верещагина.

«Тогда полноценный газообмен становится невозможным. Даже при бессимптомном течении заболевания на рентгенограмме врачи нередко наблюдают признаки вирусной пневмонии. В результате разрушения внутреннего слоя альвеол освободившееся пространство заполняется патологическими клетками, лимфоцитами и эритроцитами. Вентиляция легких нарушается. Клинически это проявляется выраженной одышкой. На снимках рентгенограммы визуализируются затемненные зоны, которые называют «матовым стеклом»», — сказала эксперт.

Медик добавила, что таким осложнениям наиболее подвержены люди пожилого возраста, пациенты со сниженным иммунитетом и тяжелыми сопутствующими патологиями.

Помимо появления одышки на фоне бессимптомного течения коронавируса у пациента может уменьшаться объем дыхательной поверхности. Из-за этого появляется риск развития фиброза.

«При уменьшении объема дыхательной поверхности между легочными дольками образуются плотные «перегородки», состоящие из соединительной ткани. Такое осложнение считается очень опасным. Оно приводит к фиброзу. Также страдают и бронхи: нарушается объем вдоха и выдоха, что проявляется одышкой как в покое, так и при физической активности», — подытожила Верещагина.

По словам Прокина, одышка на фоне бессимптомного течения болезни – редкость. Однако беспокоиться стоит только в том случае, если течение болезни было легким и подобный симптом возник через несколько дней после улучшения состояния.

«Беспокоиться и обращаться за медицинской помощью следует как раз в том случае, если течение болезни было легким и даже появились признаки улучшения (через 5-7 дней болезни), а затем вдруг самочувствие ухудшилось: появилась слабость, одышка, повышение температуры тела. Высока вероятность поражения легких с вовлечением значимого объема. Для оценки объема поражения легких применяется КТ органов грудной клетки; для оценки степени гипоксии — пульсоксиметрия (измерение насыщения тканей кислородом)», — добавил медик.

Помимо этого, причиной одышки при коронавирусе или после него могут стать и невралгические проблемы. Это происходит из-за того, что инфекция действует на все системы организма, считает врач-пульмонолог Рустем Насретдинов.

«Например, пациент может ощущать нехватку воздуха, заложенность в грудной клетке, невозможность «продохнуться» или сделать глубокий вдох. При этом у него могут быть нормальные показатели кислорода в крови, на томографии тоже видны улучшения – но такие симптомы все равно наблюдаются. То есть это не легкие, а неврология», — отметил эксперт.

Медик предупреждает, что появление одышки не исключает и других заболеваний помимо коронавирусной инфекции. Именно поэтому при возникновении подобного симптома следует провести полноценную диагностику организма.

«Не стоит каждую одышку воспринимать как проявление коронавируса – этот симптом может говорить и о других заболеваниях. Например, одышка может быть у пациентов с заболеванием бронхов и легких, сердечной недостаточностью и другими заболеваниями сердца.

Также одышка может появляться при температуре или на фоне эмоциональных стрессов», — отметил Насретдинов.

Важно не переоценить данный симптом, подчеркнул терапевт Прокин. «На фоне постоянных разговоров, слухов, случаев у знакомых некоторые впечатлительные люди преувеличивают степень дыхательных нарушений. А некоторые (особенно страдающие хроническими болезнями легких или сердечно-сосудистой системы) могут недооценивать нарастание симптоматики. Для объективизации степени нарушений следует использовать пульсоксиметрию», — заключил он.

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