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Общество

«В этом случае следует немедленно обратиться к врачу»

Назван самый опасный симптом коронавируса

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Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что одышку можно считать самым грозным симптомом коронавируса на фоне других респираторных проявлений. Поэтому, если она у вас появилась, то нужно немедленно обратиться к врачу.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что самым грозным симптомом коронавируса на фоне других респираторных проявлений является одышка, ее слова приводит РИА «Новости». В таком случае следует немедленно обратиться к врачу.

Также Пшеничная заявила, что с прошлого года у коронавируса не появилось каких-то новых симптомов.

До этого эпидемиолог рассказывала о том, что нарушение обоняния и вкуса при коронавирусной инфекции в среднем сохраняются в течение восьми дней.

«У женщин эти признаки встречаются чаще, чем у мужчин. Потеря обоняния может встречаться также и при других заболеваниях, в частности, ОРВИ. Но реже — примерно в 20% случаев», — сказала она.

Также специалист Роспотребнадзора разъяснила, что у коронавируса нет своих, особых симптомов, которые не встречались бы при других острых респираторных вирусных инфекциях.

По ее словам, при COVID-19 больше половины пациентов (57%) жалуются на кашель, 78% человек отмечают повышение температуры тела, которая у более чем половины заболевших не превышает 38 градусов.

«Встречаются также различные элементы сыпи на кожных покровах, которые обычно описываются у пациентов, проходящих лечение в стационаре. При этом кожные изменения могут быть в тоже время связаны и с воздействием лекарств, а также обострением имеющейся у пациента другой патологии»,— отметила врач.

У 15-40% заболевших коронавирусной инфекцией встречаются симптомы общей интоксикации — боль в мышцах, слабость и головная боль.

В конце августа Пшеничная заявляла, что у болеющих COVID-19 могут проявляться нетипичные симптомы. Это может случаться из-за того, что заболевание коронавирусом может наслаиваться на сопутствующие заболевания человека.

Врачи сталкивались с проявлением энцефалопатии, менингитами, последствиями, связанными с тромбозами различной локализации, диареей, сыпью, единичными случаями желтухи. Пшеничная считает, что такая симптоматика может появляться у пациентов как из-за патологий, так и препаратов, получаемых во время лечения.

Также нельзя забывать и о продуктах, которых могут вызывать одышку. Врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Бабаликашвили ранее заявила, что кофе и крепко заваренный черный чай способствуют учащению сердцебиения, после COVID-19 это нежелательно, поэтому на какое-то время от употребления этих напитков лучше воздерживаться.

«Крепкие черный чай и кофе могут вызывать тахикардию. После коронавируса и так на какое-то время может сохраняться одышка, а если сердцебиение будет чаще, одышка будет ощущаться сильнее. Поэтому, независимо от сложности и тяжести заболевания, после COVID-19 на какой-то период (2-3 месяца) желательно вообще воздержаться от кофе и крепкого черного чая», — посоветовала кандидат медицинских наук в интервью радио Sputnik.

Ограничений в употреблении зеленого чая после COVID-19, по ее словам, нет.

«Зеленый чай в постковидный период пить можно, он содержит вещества, которые прекрасно воздействуют на тонус сосудов», — пояснила Бабаликашвили.

Также важным фактором восстановления человека после болезни должна быть реабилитация. Чаще всего COVID-19 влияет на органы дыхания, сердечно-сосудистую, нервную, эндокринную, иммунную системы, а также на органы пищеварения, зрения и когнитивные функции, заявила «Известиям» врач-терапевт Екатерина Романова.

«Поэтому всем переболевшим COVID-19 нужно оставаться внимательными к своему здоровью достаточно продолжительное время. В особенности это касается людей из группы риска: пациентов с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистой системы, легких, сахарным диабетом, ожирением, аутоиммунными заболеваниям), избыточным весом и пожилым», — добавила Романова.

В первую очередь следует обратить внимание на такие симптомы, как одышка, кашель, слабость и быстрая утомляемость, такихардия, боли в области груди, нарушение сна, ощущения нехватки воздуха, депрессия, суставной синдром.

За последние сутки в России было выявлено 18 024 случая коронавируса, жертвами COVID-19 стали 797 человек, при этом вылечились 18 262 пациента.

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Санкт-Петербург (1430), Москва (1269) и Московская область (673). В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 7 065 904 случая коронавируса. За весь период умерли 189 582 человека, выздоровели 6 320 512 человек.

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