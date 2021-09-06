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Общество

«Бояться этого не нужно»: какой должна стать Сибирь по плану Шойгу

Шойгу рассказал, где можно построить новые промышленные центры в Сибири

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
Министр обороны Сергей Шойгу считает одной из главных целей проекта по освоению Сибири превращение региона в современную промышленную зону, где будут не только добывать и экспортировать сырье, но и самостоятельно создавать продукцию высоких пределов. «Газета.Ru» собрала главные тезисы из последнего интервью главы минобороны.

«Не просто населенные пункты»

В начале августа министр обороны России Сергей Шойгу выступил с инициативой, что в рамках развития Сибири необходимо построить от трех до пяти новых городов. Предполагается, что численность населения там составит от 300 тыс. до 1 млн человек.

В своем интервью РБК глава Минобороны, отвечая на вопрос о целесообразности такого проекта на фоне оттока населения из Сибири, снова подчеркнул, что это будут не просто населенные пункты в тайге, а научно-промышленные и экономические зоны, которые должны поспособствовать привлечению людей.

«Они как раз должны будут стать новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и для наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье. Такие центры дадут мощный импульс развитию Сибирского региона и в конечном счете — устойчивому развитию российской экономики», — сказал Шойгу.

Почему не можем делать в Сибири электродвигатели?

Говоря о причинах низких темпов экономического развития и высокого оттока из региона, Шойгу заметил, что по большей части Сибирь, богатая природными ресурсами, работает на их экспорт в Азиатско-Тихоокеанский регион, например, в Китай, но этого недостаточно. Процесс экспорта полезных ископаемых не требует большого населения и квалифицированных кадров инженерного профиля, из-за чего в Сибири преобладает добыча ресурсов и производство продукции нижних пределов.

С появлением научного контингента Сибирь, как предполагает Шойгу, сможет не только экспортировать, но самостоятельно производить востребованный и более весомый продукт уже высоких переделов.

«У нас беспилотники на аккумуляторах появляются, машины ездят на аккумуляторах. А они из чего делаются? Кобальт, никель, литий. Все это в достатке имеется в Сибири. Почему аккумуляторы, то есть продукцию высоких переделов, там же не производить? Разве мы утратили способности к сложным разработкам для организации в Сибири выпуска такой продукции? Уверяю вас, нет», — считает министр.

В качестве примера Шойгу привел индустриализацию в СССР, когда с нуля создавались такие научно-промышленные центры (с заводами и своим производством), и к 1991-му их было свыше 2 тыс. Если бы не этот процесс, то не было бы таких городов, как Набережные Челны, Тольятти, Магнитогорск и других.

«Новые города должны появляться синхронно с созданием в Сибири новых научно-промышленных центров. И бояться этого не нужно», — добавил он.

«Кедровый тракт»

Важным вопросом в рамках освоения Сибири Шойгу назвал развитие транспортной инфраструктуры. Транспорт и логистика, по его словам, должны быть как для людей, так и для товарных потоков. В частности, необходимо работать над созданием локальной пассажирской авиации и железнодорожным транспортным коридором — Транссибирскую магистраль, например, можно модернизировать и перевести на электротягу.

В этой связи он также поддержал создание маршрута «Кедровый тракт», который соединял бы Европу и Китай.

«Необходимость такого транспортного коридора, причем прежде всего безопасного, уже очень четко обозначилась, стоит только вспомнить последние события с блокировкой Суэцкого канала, нападения пиратов, а также текущую ситуацию в Афганистане. Это важно и для международных транспортных потоков. А для России «Кедровый тракт» имеет огромное значение еще и как возможность интеграции в глобальные производственные цепочки между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом», — заметил Шойгу.

Где появятся города

Создание новых городов и превращение Сибири в современную промышленную зону требует собственных промышленно-логистических центров со всеми условиями для перерабатывающего производства. Такую систему министр сравнил с перемещением полуфабрикатов между цехами, и в рамках промышленности это должно дать стимул к выходу как на внешний, так и на внутренний рынок сбыта.

Один из таких объектов возможно построить между Братском и Красноярском. Он мог бы иметь долгосрочный потенциал роста «Медь и электротехника».

«Там есть все возможности не только для добычи, но и глубокой переработки меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью», — уверен Шойгу.

Помимо этого существуют и другие наработки. Так, в районе Канска есть предпосылки для создания углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья. В Южной Сибири же можно организовать высокодоходную добычу с более высоким переделом коксующегося угля. А в районе между Братском и Красноярском есть возможность создать кластер по переработке алюминия, то есть так называемую «Алюминиевую долину». В зависимости от сырья, добываемого в отдельных областях, кластер могут быть разной направленности — в окрестностях Лесосибирска достаточный потенциал для кластера «Лес и строительные материалы».

«Важно учитывать, что в мире все больше обращают внимание на то, какие источники энергии используются при переработке, насколько они экологически чисты. У Сибири в этом уже сейчас есть неоспоримое преимущество, ведь регион — кладезь «чистой» энергетики. И этим конкурентным преимуществом нужно правильно распорядиться», — заявил Шойгу.

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