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Общество

«Доброжелательный мужик»: что известно о подозреваемом в похищении 23-летней девушки

Подозреваемый в похищении девушки в Нижнем Новгороде арестован на два месяца

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СК РФ
Подозреваемый в похищении 23-летней девушки в Нижнем Новгороде задержан и взят под стражу, им оказался 39-летний бизнесмен Сергей Свешников. Его знакомые считают, что предпринимателя могли подставить, у него репутация примерного семьянина. По предварительным данным, девять дней назад Свешников похитил эскортницу Елизавету Бабикову и держал ее в своем гараже.

Правоохранительные органы задержали и допрашивают нижегородского предпринимателя Сергея Свешникова. Он лично явился в полицию в сопровождении двух адвокатов.

По версии следствия, мужчина 24 августа встретился с 23-летней Елизаветой Бабиковой, с которой познакомился на сайте знакомств. «Она… уехала с ним в неизвестном направлении, после чего связь с ней прервалась. Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям местонахождение девушки установлено в подвале гаража», — говорится в сообщении СК.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Нижегородской области, на допросе потерпевшая рассказала следователям о том, что «мужчина, угрожая ножом, увез ее в подвальное помещение гаража, где удерживал с момента исчезновения до обнаружения, а также совершал в отношении девушки сексуальные преступления».

Нашли Бабикову лишь вечером 2 сентября. В гараже, где была найдена девушка, полицейские обнаружили кровать, телевизор, ванную комнату и туалет, а также кухню с холодильником и плитой. Подвал отапливался.

Местные СМИ сообщают, что после освобождения Бабикова призналась, что зарабатывала эскортом, предлагая клиентам интим, сопровождение на мероприятиях и прочие услуги.

Девушка также рассказала о похищении. Мужчина, представившийся Максимом, назначил ей свидание в ресторане и сказал, что заберет ее на машине. Он приехал на встречу на черном джипе, посадил ее на заднее сиденье. Посреди поездки он остановил автомобиль под предлогом того, что одно из колес было пробито. После чего он достал что-то из багажника, вернулся и показал ей пачку денег, предложив вступить в интимную связь.

Получив отказ, мужчина достал перочинный нож и наручники. Сковав ей руки за спиной и связав тросом, он заклеил ей рот скотчем, отобрал телефон и отвез ее в гараж. Следующие четыре дня похититель приезжал туда и насиловал Бабикову, заявила она.

Вскоре, найдя на холодильнике бумагу с настоящим именем похитителя, Бабикова предложила ему договориться, пообещав, что не сдаст его полицейским.

На шестой день плена мужчина согласился отпустить ее, но взял паузу. По его словам, черный джип принадлежал не ему, и перед освобождением девушки ему нужно было сменить номера. 2 сентября он обещал отпустить девушку.

В тот же день Бабикову нашли правоохранители. Отправившись искать похитителя, полицейские выяснили, что накануне он пустился в бега и его жена обратилась в полицию.

4 сентября Telegram-канал LIFE SHOT сообщил, что Свешников самостоятельно приехал в полицию в сопровождении двух адвокатов, которых наняла его жена. По словам женщины, у них с мужем были прекрасные отношения.

Свешников отказался давать показания, объяснив это плохим самочувствием. Суд арестовал его на два месяца. Знакомые Свешникова полагают, что его могли подставить, описывают его как «спокойного и доброжелательного мужика».

Подозреваемый был генеральным директором крупной строительной компании, у него двое детей.

По данным сайта kp.ru, Сергей женился 10 лет назад, его младшей дочери три года. В семье не было никакого разлада, супруги часто ездили отдыхать вместе на море и на дачу.

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