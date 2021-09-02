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Общество

«Прятались в подвале»: как россияне пережили удар «Иды»

Проживающие в США россияне рассказали о последствиях урагана

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Разбушевавшийся в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси тропический ураган «Ида» унес жизни 22 человек. Он привел к сильным дождям, наводнениям и шквалистому ветру. В городе Нью-Йорк затопило улицы и метро. Россияне, проживающие в затронутых штормом штатах, рассказали, как прятались от надвигающегося торнадо и какой ущерб им нанесла непогода.

28-летняя Светлана живет в городе Ньюарк штата Нью-Джерси уже семь лет — вместе с супругом они снимают загородный дом.

«Сейчас погода уже лучше, но пока пытаемся оправиться от урагана 1 сентября. Он был жуткий. Мы живем в частном доме, и прямо недалеко от нас был несильный, но смерч. Для Нью-Джерси — это не самое привычное явление. Он закручивался из грозовых облаков.

Мы с мужем прятались в подвале, потому что — мало ли что. Но в итоге он прошел мимо нас. Потом поднялся сильный штормовой ветер и пошел дождь, который продолжался всю ночь», — рассказала россиянка «Газете.Ru».

На утро супруги оценили ущерб, который им нанес шторм «Ида».

«У нас от дождя размыло полностью участок, вода на два пальца поднялась, и сегодня утром мы ее откачивали. От ветра только несколько деревьев повалило, но это самое безобидное, что могло бы быть. Несмотря на режим ЧС, эвакуироваться мы не планируем, потому что власти убедили, что такой непогоды больше не будет», — добавила Светлана.

Непогода затронула и Нью-Йорк — там прошел сильный дождь. Удар стихии застала 25-летняя Анна, которая недавно переехала в США и устроилась работать официанткой.

«Мы живем в квартире, поэтому нас это мало коснулось. Утром, взглянув в окно, я заметила, что дороги были размыты, а по телевизору просили оставаться дома.

Но как такового ущерба из-за дождя нет, просто здесь очень плохая система ливневок, поэтому вода зачастую просто стоит на улице», — рассказала россиянка.

Тем не менее по меньшей мере 22 человека погибли в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси из-за торнадо, ливней и наводнений, вызванных ураганом «Ида», сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти.

Так, в штате Нью-Йорк жертвами стихии стали восемь человек, в том числе двухлетний ребенок и три женщины, в Нью-Джерси — 14. В обоих штатах объявлен режим ЧС.

В округе Пассейк в Нью-Джерси спасатели извлекли погибшего из машины, которая ушла под воду. Американский президент Джозеф Байден пообещал оказать помощь пострадавшим от непогоды в Нью-Йорке.

За несколько часов вечером и в ночь со среды на четверг, 2 сентября, в Нью-Йорке выпало около 15-25 см осадков. На телефоны местных жителей поступили уведомления о возможных подтоплениях и торнадо. Основной ущерб пришелся на районы Бруклин и Квинс, где местные жители в социальных сетях сообщали о затоплениях улиц, домов, станций метрополитена.

Помимо этого ливни привели к временным перебоям в работе трех городских аэропортов, были отменены несколько матчей проходящего сейчас в мегаполисе Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

В настоящее время в Нью-Йорке почти не ощущаются последствия наводнения. Общественный транспорт работает штатно, несмотря на введенный запрет на уличные парковки для уборки проезжей части, движение по мегаполису свободное, в городе с утра установилась ясная, солнечная погода.

«Я не хочу, чтобы такое повторилось вновь. В этот раз мы такого не ожидали, но в следующий раз должны быть готовы», — сообщила губернатор штата Кэти Хокул.

Тем временем 1 сентября Национальный центр по наблюдению за ураганами объявил об угрозе очередных наводнений на северо-востоке США. Природное явление, которое специалисты характеризуют как посттропический циклон, движется в северо-восточном направлении со скоростью около 45 км/ч.

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