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Общество

Россия потеряла кулана и тюленя-монаха

11 видов животных могли исчезнуть с территории России

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Лошади Пржевальского на территории национального парка Хустайн Нуруу, расположенного в 100 километрах к западу от Улан-Батора

Лошади Пржевальского на территории национального парка Хустайн Нуруу, расположенного в 100 километрах к западу от Улан-Батора

Сергей Бобылев/ТАСС
Порядка 11 объектов животного мира, по оценкам Минприроды, считаются вероятно исчезнувшими с территории России — в их число вошли тюлень-монах, кулан, атлантический осетр, лошадь Пржевальского. Всего же за последние 400 лет из мест обитания в РФ полностью пропало девять видов животных. Несмотря на это, популяции некоторых млекопитающих восстановить удается.

Больше не увидим

Численность некоторых видов животных в России резко сокращается. Так, весной прошлого года в Красную книгу были занесены 29 новых видов птиц и 14 млекопитающих. Как обратил внимание «Коммерсант», по результатам последней описи Минприроды по меньшей мере 11 видов животных с большой долей вероятности исчезли в России:

красноногий ибис еще в конце XIX века считался многочисленным видом, в России обитал на Дальнем Востоке, охота на них как на вредителей полей и вырубка деревьев с гнездами привела к резкому снижению ареала;

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Красноногий ибис с птенцами

Красноногий ибис с птенцами

Tao Ming/Global Look Press

чернобрюхий глухарь был сосредоточен по всей Европе, в России отслеживался на территории Псковской и Ленинградской областей, а главными причинами исчезновения стали охота на мясо и перья, а также загрязнение окружающей среды, из-за чего места обитания эта популяция постоянно меняла;

белобрюхий тюлень (тюлень-монах) встречался в западных водах Черного моря, у берегов Крыма, к 1976 году в популяции насчитывалось не более 1 тыс. голов, полностью вид исчез из-за прямого уничтожения человеком;

лошадь Пржевальского была открыта в 1878 году путешественником Николаем Пржевальского в ходе экспедиции по Центральной Азии, несмотря на попытки реинтродукции, серьезного успеха увеличения популяции добиться не удалось. Сейчас, например, лишь 110 особей обитают в Чернобыле;

— еще один подвид лошадей — кулан — встречался на территориях Северной Азии и Арктической Сибири, ныне в немногочисленных группах проживает в некоторых заповедниках в странах СНГ и Азии;

атлантический осетр был самым большим представителем осетров в Евразии, жил в Северном и Балтийском море, у европейского побережья Атлантики, в Адриатическом море, в западной и южной части Черного моря, его вылов запрещен во всех странах;

овсянка Янковского встречалась на крайнем юге Приморского края в Хасанском районе, но к концу 70-х даже после тщательных поисков ни одну особь там обнаружить не удалось.

В общей сложности за последние 400 лет с территории России полностью исчезли девять видов и подвидов животных. В их числе — истребленные человеком морская корова и степной тарпан и слабый на здоровье тур.

Основной формой защиты вымирающих видов остается создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ). С учетом акватории их общая площадь в России превышает 240 млн га и занимает около 13% всей страны. Тем не менее, как отмечает директор заповедного департамента Минприроды России Ирина Маканова, для эффективной работы необходим «механизм, который бы на порядок повысил качество работы заповедников, нацпарков и заказников», и многочисленные предложения по восстановлению и сохранению видов рассматриваются. По этому направлению взаимодействуют неправительственные и всемирные организации, государство и некоммерческие компании, готовые вкладывать свои средства.

Выжившие

Популяции некоторых млекопитающих благодаря кампаниям по сохранению биологического разнообразия удалось восстановить.

Стабильно увеличивается численность дальневосточного леопарда, который ранее был широко распространен на территории Дальнего Востока и в местах стыка границ России, Китая и Японии.

«Сейчас больше 100 леопардов, и угроза исчезновения их практически миновала, но просто (требуется – ред.) сохранять и немножко увеличить: ученые говорят, идеально 150 (особей – ред.)», — сообщил 2 августа на ВЭФ специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов..

В РФ существует особое место, предназначенное для обитания кошки, — это национальный парк «Земля леопарда» в Приморском крае, созданный в 2012 году. За девять лет численность леопардов там выросла в три раза — до 110 особей. Планируется, что в связи с нехваткой места часть диких кошек заселят в нацпарк «Уссурийский».

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Дальневосточный леопард в вольере Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка

Дальневосточный леопард в вольере Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка

Сергей Савостьянов/ТАСС

Вид одного из наиболее тяжелых наземных млекопитающих Европы — зубра — также восстанавливается, хотя классифицируется Красной книгой как уязвимый. Всего в мире сейчас их насчитывает более 6 тыс. особей, десять лет назад они были завезены в том числе в Плейстоценовый парк в Якутии из Приокско-Террасного заповедника.

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Стадо зубров на территории Чергинского зубрового питомника в селе Черга

Стадо зубров на территории Чергинского зубрового питомника в селе Черга

Кирилл Кухмарь/ТАСС

В течение последних 15 лет продолжает устойчиво расти численность амурского тигра, который еще в середине нулевых был на грани вымирания. По итогам мониторинга Минприроды от 2019 года на территории России обитало около 600 особей, во Всемирном фонде дикой природы (WWF) также относили РФ к числу стран, где амурских тигров становится все больше.

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