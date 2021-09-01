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Общество

Американцы назвали COVID-19 сосудистым заболеванием. В России с ними не согласны

Иммунолог предложил создать новую группу болезней, включив туда COVID-19 и Эболу

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Depositphotos
Американские ученые заявили, что коронавирус — сосудистое заболевание, поскольку в первую очередь поражает кровеносную систему. Российские вирусологи и эпидемиологи оказались не согласны с выводами коллег: они убеждены, что SARS-CoV-2 — респираторная инфекция, ведь поражает в первую очередь органы дыхания. А поражение сосудов — исключительно осложнение COVID-19, подчеркивают эксперты. Вместе с тем в мире циркулируют инфекции, которые можно отнести и к той, и к другой группе заболеваний — их нужно объединить в одну группу.

Для того, чтобы предупредить сложности в классификации заболеваний, необходимо объединить заболевания, вызываемые вирусами, поражающими сосудистую систему, в одну группу — ангиоинфекций, считает врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Американские коллеги, безусловно, правы, поскольку коронавирус, попадая в организм, поражает сперва слизистые оболочки, а затем распространяется по сосудистому руслу и вызывает повреждения внутренней оболочки сосудов. Однако по пути передачи — это воздушно-капельная, то есть респираторная инфекция.

В связи с этим предлагаю выделить новую группу заболеваний, которые можно было бы назвать ангиоинфекции (лат. angio — сосуд) — то есть те, что поражают сосуды. После этого включить в эту группу COVID-19, вирус Эбола, некоторые виды гриппа и другие заболевания», — сообщил он «Газете.Ru».

Ранее ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего заявили, что коронавирус является сосудистым, а не респираторным заболеванием — их статья была опубликована в научном журнале Journal Circulation Research.

По мнению авторов, коронавирус в первую очередь поражает артериальную кровеносную систему. Шип-белок, который образует «корону» вируса, повреждает митохондрии клеток, что приводит к поражению эндотелия и стенок сосудов.

«Мы полагаем, что развитию проблем с дыханием у пациентов с COVID-19 предшествует развитие воспаления сосудистой ткани легочной системы. Это объясняет, почему часто бывают инсульты и другие осложнения, связанные с нарушением кровообращения», — сообщили специалисты.

При тяжелых формах болезни в артериях появляются тромбы, и именно сгустки крови чаще всего приводят к летальным исходам. На основе полученных данных и был сделан вывод, что COVID-19 нельзя ставить в один ряд с простудой или гриппом.

Однако не все российские медики согласились с выводами американских коллег. По их словам, первыми коронавирус поражает органы дыхания: горло и легкие, а проблемы с сосудами — следствие осложнений.

«Коронавирус — респираторный вирус и поражает в основном легкие. Да, безусловно, страдают сосуды — в течение болезни он поражает выстилающую внутреннюю стенку сосудов, оказывает сильное влияние на коагуляционную систему», — поясняет экс-заведующий лабораторией центра «Вектор», вирусолог Александр Чепурнов.

«Не могу согласиться с учеными из калифорнийского университета, потому что сосуды начинают страдать только после осложнений — в течение инфекционного процесса», — отмечает врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

«Дыхательные пути и легкие поражаются в первую очередь. Дыхательные пути и легкие однозначно поражаются. Большинство пациентов, даже без подтвержденной пневмонии, жалуются на сухой кашель. Поражение сосудов и инсульты у пациентов с COVID-19 бывают, именно поэтому в общепринятые схемы лечения пациентов с тяжелым течением входят антикоагулянты», — добавляет консультант медсервиса «Доктор рядом», врач-терапевт Павел Прокин.

При этом респираторным заболеванием коронавирус можно считать и по способу передачи — воздушно-капельному.

«Вирус SARS-CoV-2 можно отнести к респираторным заболеваниям по механизму передачи: основной путь передачи — воздушно-капельный, вирус проникает в организм преимущественно через слизистые верхних дыхательных путей», — отмечает Прокин.

«Он атакует и заходит в организм через так называемые входные ворота — верхние дыхательные пути», — согласился Чепурнов.

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