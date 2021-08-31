«Нерадивые туристы»: почему Крым утопает в мусоре

Города Крыма переполнены отходами, больше всего замусорены Бахчисарай, Евпатория и Севастополь. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал ситуацию «катастрофической». «Газета.Ru» поговорила с жителями полуострова, а также экологами, чтобы разобраться, почему туристическая жемчужина России превратилась в свалку.

Губернатор раскритиковал крымских чиновников, безответственно наблюдающих за ситуацией с мусором, заявив, что если они не займутся проблемой вплотную, то потеряют работу.



«Контроль за состоянием мусорных площадок практически не производится. То же самое касается покоса газонов и придомовых территорий, озеленения», — отметил Сергей Аксенов. Он пообещал регулярно выезжать с проверкой качества уборки мусора в населенные пункты.



Свалки образовались не только в Евпатории и Бахчисарае — городах, на проблемы которых Аксенов обратил особое внимание в ходе выступления 30 августа. Проблема стала глобальной для всего полуострова – от города-героя Севастополя до отдаленного мыса Тарханкут.





«Убирайте мусор, вам за это платят!»

Проблема может быть связана с увеличением населения в городе: раньше было около 350 тыс. жителей, теперь – почти миллион, очень многие из регионов России переселяются именно сюда, говорит Егорьева.

«Отходы – национальная проблема»

«Разговоры идут многие годы. Появляются новые инвесторы, компании, предлагающие технологии для мусоропереработки, логистику, а у нас все равно растут горы бытовых отходов. И не решается вопрос строительства предприятий для их экологичной утилизации», — отметил Тарасенко.

Проблема назрела в последние два года и в крупных городах, ставших визитной карточкой Крыма: раньше мусор вывозили со спецплощадок в каждом районе, деревне, поселке каждый день. Теперь это происходит примерно раз в два-три дня, рассказала «Газете.Ru» коренная жительница Севастополя Юлия Егорьева.«Мусорки стоят полные, воняют. Раньше вывозили с утра, теперь мусорные баки вывозят то в обед, то непонятно когда. И целый день на жаре мусор «жарится». Даже в центре реже стали убирать дворы, менее качественно», — говорит она.«Два дня назад были в Коктебеле – там мусор не валяется на улицах, не вываливается из баков, как у нас в Севастополе. Достаточно чисто. Но там другая проблема – пляж воняет, цветет, купаться страшно. Видимо, проблема с коммуникациями, водой и туалетами все еще не решена», — пояснила она.Андрей Казарян ездит отдыхать в поселок Учкуевка уже около 10 лет, этот год — не исключение.«Особой грязи на пляжах не заметил, но мусорки действительно часто переполнены. А один из тех, кто должен их чистить, при мне сказал другому, мол, эти тут отдыхают и не убирают за собой. Почему мы должны напрягаться? Да, встречаются нерадивые туристы, не убирают за собой окурки, бутылки, обертки бросают. Но если есть договор с коммунальными службами, компаниями по уборке мусора – будьте добры, убирайте, выполняйте свою работу качественно. Вам за нее платят!», — возмутился турист.Проблема существует давно и требует радикального решения, потому как в регионе не хватает современных мусороперерабатывающих комплексов, заявил председатель Крымской республиканской ассоциации «Экология и мир» Виктор Тарасенко Он рассказал, что сейчас в Крыму есть три проекта по созданию крупных экотехнопарков, у каждого из которых будет своя схема сбора мусора и логистики от локальных контейнеров до комбинатов полной переработки в техническую крошку, бумагу, теплоэнергию. Идут разные стадии согласования, но процесс тянется слишком долго.«Вскрывать и анализировать проблему нужно, чтобы муниципалитеты зашевелились. Варианта два: строить мусоросжигающие заводы по последним технологиям, чтобы получать тепло и электроэнергию. Или следовать мировым тенденциям по комплексной переработке мусора, чтобы получать вторсырье для технических нужд – есть компании, предлагающие такие проекты крымским властям», — объяснил эколог.

По его словам, на севере Крыма есть уникальное химическое предприятие, у которого немало отходов, требующих максимально безопасной для экологии утилизации. А на востоке остались нерекультированные карьеры от деятельности «Камыш-Бурунского железорудного комбината», где накоплено порядка 60 млн тонн железистых шламов – это одна из черных дыр для экологии полуострова.



Вместе с тем бороться с органическим и мелким мусором от туристов так же сложно, как с бытовым и техническим, подчеркивает эколог.



«Есть муниципальные службы, санитарно-гигиенический контроль, которые должны за всем эти следить. Нужно найти еще социальные, культурологические стимулы, чтобы люди понимали, что от этого зависит здоровье каждого, наших детей и внуков», — заключил эксперт.