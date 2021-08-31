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Общество

«Прерогатива полиции»: кто разберется с «Мужским государством»

В Кремле отреагировали на жалобы на «Мужское государство»

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Сторонники «Мужского государства» на митинге в Москве, 2017 год

Сторонники «Мужского государства» на митинге в Москве, 2017 год

Oleg Bond/Wikimeda Commons
В случае правонарушений деятельностью неформального движения «Мужское государство» должны заниматься правоохранительные органы, считают в Кремле. Поводом к комментарию стал конфликт между «МГ» с одной стороны и сетями доставки суши и «Яндексом» с другой. «Газета.Ru» рассказывает, почему радикалы объявили крестовый поход и чего им не удалось добиться.

Деятельность «Мужского государства» должны оценить соответствующие органы, если движение допустило правонарушения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы видели сообщения СМИ, но честно говоря, безусловно, это не наша прерогатива. Если там есть какие-то действия, ведущие к нарушению закона, если есть соответствующие заявления, то, конечно, органы должны отреагировать. Это чистая прерогатива органов правопорядка, полиции», — сказал представитель Кремля на вопрос об отношении к «МГ».

Бойкот суши

Начало конфликта между «Мужским государством» и сервисами еды положил пост сети доставки суши «Ёбидоёби» от 14 августа — в рекламе компании в Instagram участвовали темнокожий мужчина и три женщины. Вторую фотографию, где мужчина уже был один, опубликовали 24 августа. Вскоре после этого сооснователь «Ёбидоёби» Константин Зимен сообщил, что недовольные подписчики из Красноярска (преимущественно — мужчины) стали угрожать ему расправой в комментариях, обвиняя сеть в «пропаганде мультикультурализма». Поводом к наплыву недовольных стал пост основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова в его Telegram-канале с призывом к сторонникам «атаковать» сайт и приложение доставки до тех пор, пока те не удалят контент с темнокожим мужчиной и не принесут извинения «русской нации».

В самых корректных комментариях, оставленных «МГ», девушек, принимавших участие в рекламе, называли «чернильницами», а саму рекламу — «уродством». Возмутившиеся адепты «Мужского государства» также призывали отправлять жалобы на группу, чтобы ее заблокировали.

Зимен изначально заявил, что компания, несмотря на травлю, не будет удалять фотографии. Однако вскоре реклама пропала из Instagram «Ёбидоёби», а в красноярском филиале сети появилось официальное извинение перед «русскими», причем в остальных постах слово «русские» было заменено на «общественность».

Следом «Ёбидоёби» опубликовал рекламную фотографию с изображением светлокожих мужчины и женщины — подписчики стали обвинять компанию в потакании «МГ», но эти комментарии перекрыли отзывы последователей «Мужского государства», которые хвалили такой подход к рекламе.

Извинения «Ёбидоёби» Поздняков охарактеризовал как «акт о капитуляции».

Вторая атака и капитуляция

После конфликта с «Ёбидоёби» пострадала крупная сеть доставки суши «Тануки». 29 августа Поздняков опубликовал скриншоты из Instagram компании, где присутствуют изображения символики ЛГБТК+ и темнокожие. В итоге «МГ» предъявил «Тануки» те же требования: удалить и извиниться.

В ответ на это «Тануки» сделала пост (с фотографией темнокожего мужчины, который ест суши) и заявила, что компании «наплевать на призывы удалять контент и угрозы», потому что «недомужское недогосударство не на тех напало». «МГ» усилило свои атаки: сайт «Тануки» перестал работать, а сеть лишилась многочисленных заказов, которые сторонники «Мужского государства» сначала оформляли, а после отменяли. Поздняков же хвалил свои «войска» и отмечал важность не прекращать нападки на компанию, а также активнее писать владельцу «Тануки» в Instagram с жалобами и скачивать приложение сети в плеймаркетах, оставляя негативные отзывы и занижая тем самым оценку заведению. Оплату по факту получения заказа в «Тануки» в итоге временно были вынуждены временно отключить (чтобы избежать «левых заказов»), но продолжали настаивать, что рекламу удалять не собираются.

Также сеть обратилась к Павлу Дурову и Минцифры с требованием отреагировать и заблокировать «экстремистские» каналы «МГ».

После «дня войны» (так Поздняков называл происходящее) в ситуацию вмешался «Яндекс» — его сервис (агрегатор доставки Яндекс.Еда), как и «Тануки», испытывал неполадки в работе и нес убытки от действий «Мужского государства». На фоне этого основатель «МГ» объявил о «подписании вынужденного акта капитуляции перед Яндексом», как он пояснил, после разговора с неким «известным человеком». Поздняков заявил, что «Яндекс» больше не является стороной конфликта, и приказал сторонникам «Мужского государства» прекратить травлю «Тануки» через «Яндекс» и его приложения.

«В противном случае мне перебанят все мои каналы вместе с резервом, а на вас (тех, кто живет в РФ) рандомно инициируют дела о хулиганке. Если кто-то меня ослушается и попрет на них, собирать донаты на адвокатов я вам не буду. Имейте в виду. Потому что я вас предупредил. Примите это поражение как должное», — написал Поздняков.

Рычагов давления у «МГ» стало меньше, однако лидер движения теперь публикует инструкции, как парализовать приложение «Тануки» в App Store — хотя маркетплейс временно «заморозил» проставление оценок ресторану, на него все еще возможно пожаловаться.

Что же до заявлений Пескова, то Поздняков в ответ задался вопросом, «должны ли органы отреагировать, если в действиях «Тануки» есть нарушение закона (пропаганда ЛГБТ среди детей)».

Незарегистрированное движение «Мужское государство» изначально появилось в социальной сети ВКонтакте. Свою идеологию «МГ» описывает как «национал-патриархат», в рунете же сообщество часто называют «движением инцелов». Его основная деятельность — осуждение с оскорблениями и последующая травля сексуальных меньшинств, женщин, которые, по мнению участников движения, ведут развязный образ жизни и виноваты во всех конфликтах, в которые оказываются втянуты мужчины. Так, призывы к насилию и сообщения радиального шовинистского характера повлекли бан сообщества во «ВКонтакте» летом прошлого года. Несколько членов «МГ» получили сроки за «участие в экстремистском сообществе» (дело удалось возбудить после внедрения в закрытую группу сотрудника ФСБ), однако процесс в отношении Позднякова в 2019-м завершился снятием с него обвинений и судимости. Сейчас на канал Позднякова в Telegam подписаны почти 90 тыс. человек, на «Мужское государство» — свыше 40 тыс. пользователей.

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