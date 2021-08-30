«Слишком жаркое лето»: эксперты — о причинах роста агрессии в среде мигрантов

Ночью 29 августа на улице Маресьева в московской Некрасовке задержали участников потасовки у стройплощадки. За два дня до этого две большие группы мигрантов подрались на Бауманской улице, а месяц назад открыла сезон массовых драк стычка у метро «Кузьминки». Эксперты рассказали о бытовых, социальных и цивилизационных причинах нарастания напряженности в Москве.

В ночь на 30 августа в отдел полиции по району Некрасовка доставили 10 человек — семерых приезжих и трех жителей района; их обвинили в участии в массовой драке. Все они получили штрафы за «мелкое хулиганство» — от 500 до 1000 рублей.

Эту стычку можно было бы считать не самым значительным событием, если бы оно не встало в один ряд с несколькими подобными событиями. Так, 30 августа было возбуждено уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ) по факту массовой драки, произошедшей 27 августа на Бауманской улице — там, по некоторым данным, произошел конфликт между как минимум двумя группами мигрантов.

В главке МВД насчитали более 50 участников. Правоохранители задержали 49 человек, 15 из них были оштрафованы за «мелкое хулиганство», с остальными провели «профилактическую беседу». Хулиганам-зачинщикам, утверждает «Интерфакс», удалось скрыться.

Глава СК Александр Бастрыкин приказал провести проверку данного инцидента. И, кажется, неспроста: сезон массовых драк открыла стычка у метро «Кузьминки», в которой, по данным полиции, тоже сошлись две группы мигрантов.

В результате несколько человек получили побои и ранения, в том числе ножевые.

Тогда задержали 103 человека, сообщили в полицейском главке, 46 из них были позже выдворены из России. Столичный мэр Сергей Собянин сразу пообещал жесткие меры, и они были приняты: полицейские устроили многодневный рейд, в результате которого пришли с проверкой к 6 тысячам проживающих в Москве приезжим, говорит глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

В результате к 30 августа более 200 человек были депортированы, возбуждено около 800 уголовных дел.

Причем останавливаться московские власти не собираются — по крайней мере, судя по заявлению, сделанному главой города у себя в блоге: «Так не пойдет. Таким гостям мы не рады», — написал он в субботу, 28 августа.

Ранее драки с участием мигрантов произошли в подмосковных Мытищах и Одинцово.

Какие факторы привели к росту напряженности и ухудшению ситуации с трудящимися в Москве приезжими из Азии? Вадим Коженов из Федерации мигрантов России полагает, что дело, как ни странно, в жарком лете. «Представьте себе, границы закрыты, люди почти два года не были дома», — говорит он, — «если билеты домой для трудовых мигрантов ранее стоили около 9 тысяч рублей, то сейчас — от 40 до 70 тыс. руб.

Этим летом приезжие по многу часов жарились на стройке или потели с большой сумкой за спиной, в результате уровень стресса у трудовых мигрантов стал зашкаливать».

Не во всем с ним согласен руководитель московского межрегионального профсоюза работников полиции и Росгвардии Михаил Пашкин: говоря о конфликте в Некрасовке, где мигранты поспорили с местными жителями, он винит в произошедшем национализм, причем с обоих сторон. Но при этом тоже видит проблему в необеспеченности приезжих элементарными условиями нормальной жизни и, соответственно, уровнем стресса.

«Компании, приглашающие трудовых мигрантов, должны давать работнику нормальный кров и питание, чтобы его базовые человеческие потребности не оставались неудовлетворенными», — говорит Пашкин, — «а мы видим нечто другое: мигранты часто живут в подвалах или хостелах по многу человек в одной комнате». В этом эксперт винит коррупцию, в результате которой вполне неплохие московские заработки для работников, например, коммунальной сферы не доходят до работников полностью — их значительная часть оседает в карманах бригадиров. «Ясно, что нашим коммунальным компаниям проще найти и нанять человека, который сам привлечет дешевую рабочую силу, и выкинуть тот или иной рабочий вопрос из головы», — говорит Пашкин, — «у нас постоянно хватают за руки коррумпированных чиновников.

Но я что-то не слышал о громких процессах над коррупционерами в наших компаниях сферы ЖКХ. А коррупция в этой сфере есть, и она видна невооруженным глазом».

Влияние националистических настроений на ситуацию в городе полностью отрицает Вадим Коженов: он рассказал «Газете.Ru», что после каждой из драк со своими сотрудниками ездил по отделениям и спецприемниками и разговаривал с задержанными. «Нет, конечно, в произошедшем никакого национализма.

Во всех громких стычках последнего времени поводом послужила самая заурядная «бытовуха». Не стоит видеть здесь какой-то заговор приезжих из Азии против местного населения», — считает он.

При этом Коженову не кажется, что трудовые мигранты в Москве получают мало или живут в скотских условиях.

«Меньше 50 000 в столице получает только лентяй или совсем уж работник без квалификации.

В России, по нашим данным, квалифицированному рабочему платят от 43 тыс. рублей». Условия в московских хостелах и общежитиях, которые снимают для мигрантов привлекающие их компании, он называет вполне приемлемыми. «Даже вагончики-бытовки, в которых рабочие живут на стройплощадках — далеко не лачуги. Они чистые и светлые, и работники живут в них максимум по четыре человека», — утверждает Коженов.

О цивилизационных корнях конфликтов говорит Игорь Савин, заведующий сектором Центральной Азии Центра изучения Центрального Кавказа и Урало-Поволжья РАН. По его мнению, причины конфликтов действительно могут быть локальными и бытовыми, однако, возникая, они вызывают к жизни давние противоречия. До стычек же доходит во многом из-за низкой интеграции мигрантов в российское общество.

«Приезжие работники не становятся частью местных сообществ, не вливаются в местное население, и, конечно, в случае конфликтов им в голову не приходит обращаться в полицию, все вопросы решаются внутри их национальных сообществ», — указывает ученый.

И даже в более узком кругу. «Для представителей азиатского этноса первостепенное социальное значение имеют их семейные связи: он всегда помнит и знает всех своих даже самых дальних родственников. Внутри этих клановых, семейных сообществ добывается информация, работа, деньги, через них продвигаются интересы. Соответственно, представитель такого этноса и сам готов предоставлять свои ресурсы, если они нужны его клану», — рассказывает Савин.