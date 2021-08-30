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Общество

В Подмосковье строят поселок для верующих: почему его проверяет СК

Основательница экопоселения «Аминовка» пожаловалась на угрозы

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Фото с официального сайта экопоселения «Аминовка»

Фото с официального сайта экопоселения «Аминовка»

aminovka.ru
Весной 2021 года в Подмосковье началось строительство религиозного экопоселения Аминовка — автором идеи стала 35-летняя мусульманка, дизайнер Амина Шабанова. Жители соседних деревень возмутились правилам, введенными для будущих членов общины — они посчитали, что Шабанова организует секту. После их жалоб СК запустил проверку. Основательница поселка для верующих в разговоре с «Газетой.Ru» ответила на обвинения соседей.

Идея создать экопоселение Аминовка для верующих в Подмосковье пришла к 35-летней Амине Шабановой в 2019 году, когда местный предприниматель и владелец 83 гектаров земли Хизри Муталов из Дагестана пригласил ее для реализации участков.

Строительство началось в мае 2021 года — планируется проложить внутренние дороги и установить общий забор, затем будущие жильцы приступят к строительству домов.

«У нас уже продано почти 80 участков, но пока ничего не построено. После того, как все жители переедут в поселок, вместе решим, будем ли мы делать какие-то общественные строения», — рассказала Шабанова.

23 августа Telegram-канала «Mash» опубликовал материал, в котором говорилось об Аминовке как об исламском поселении с жесткими требованиями: запретом на употребление алкоголя, отказом от выращивания и употребления свинины, а также дресс-кодом.

После этого в СМИ начали появляться жалобы от жителей соседних деревень, в частности Нечесово. «Тут жара была +30°C, женщины наши вышли, как обычно, в сарафанчиках, короткие штанишки и прочее. «Вы не должны так ходить!» — это они нам так указывают», — цитировал жительницу Нечесово Telegram-канал Readovka.

«У нас такого даже близко не было. Одна единственная ситуация в прошлом году, когда девушка в купальнике пыталась пройти в толпу мужчин на нашей земле. Ей сказали, что она может ходить, как хочет и где хочет, кроме нашего поселения. Имеется в виду приличный внешний вид. Мы ни к кому не лезем, ничему не учим. Люди, которые покупают участки, они образованные, умные и интеллигентные», — говорит Шабанова.

Как бы то ни было, Следственный комитет решил запустить проверку после публикаций в СМИ о создании мусульманского поселения в Подмосковье.

«Мы только рады проверке будем — особенно с таким количеством слухов. Если будут вопросы, я с удовольствием объясню правоохранительным органам, кто мы и что строим», — пояснила Амина.

Она подчеркнула, что Аминовку нельзя назвать поселком исключительно для мусульман: «У нас будут жить и люди других конфессий. Мы объединяемся как некий клуб по интересам, который изначально прописывает некие правила. Мы хотим объединится с теми, кто ведет здоровый и правильный образ жизни. Цель создания этого поселка — сосуществовать мирно».

Шабанова уточнила, что после того, как о проекте рассказали крупные СМИ, ей и ее семье стали поступать угрозы. «Лично мне от всевозможных людей поступило огромное количество угроз жизни, здоровью, семье — я это все собираю, чтобы юристы потом могли обратиться в соответствующие органы», — отметила она.

Тем временем СК проверит экопоселение и на причастность к созданию религиозной секты. Вместе с тем сектовед, кандидат исторических наук Александр Чаусов в Аминовке признаков сектантства не видит.

«У нас в России есть опыт таких поселений, необязательно с конфессиональной подоплекой — он не очень удачный. Первое, что вспоминается, это поселение анастасиевцев — последователей неоязыческого культа. И таких было очень много. Поэтому общество так неадекватно реагирует — они считают, что и здесь будет так же. Однако это далеко не факт — нужно разбираться, смотреть кто туда будет заселяться, что это за верующие.

Пока я какого-то криминала не вижу, даже если бы это было сугубо мусульманское поселение. Другой вопрос: что из этого вырастет?», — пояснил специалист «Газете.Ru».

С ним оказался не согласен религиовед Александр Корелов. По его мнению, Аминовка — попытка создать околосектантскую структуру.

«Сказать наверняка, перерастет ли это в секту, нельзя. Сразу могу сказать, что действующим законодательством не предусмотрено создание каких-либо поселений, связанных с конфессиональным или мировоззренческим подходом. Конечно, появление таких анклавов будет создавать угрозу социальной безопасности, поскольку фактически — это попытка создать парагосударство на территории России», — пояснил эксперт.

Между тем за скандал вокруг подмосковного поселка будут оправдываться представители Духовного управления мусульман, считает журналист, активный член мусульманского сообщества Радик Амиров.

«Время от времени бывают подобные инициативные всплески у мусульманской общины. Зачастую такие громкие проекты возникают от новообращенных и в абсолютном большинстве представительниц женского пола. Замечу, эти инициативы не согласовываются ни с духовенством, ни с общественными центрами, что не вызывает у них одобрения», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Идею строительства поселка только для верующих Амиров считает утопическим гетто. «Как они будут определять, истинно человек верующий или нет. А если он атеист, то что? Выгонят или не пропишут? Вот такие поселки — это просто мечта, которая вызывает раздражение и непонимание со стороны большинства мусульман. Это просто заявка о себе. У нас в стране не может быть гетто», — заключил он.

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