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Общество

В России ждут нашествие комаров и лихорадку Западного Нила

В России осенью могут появиться комары-переносчики лихорадки Западного Нила

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Роспотребнадзор предупредил о риске передачи лихорадки Западного Нила на всей территории России в осенний период — число комаров-переносчиков этого заболевания резко вырастет. Защитить от заражения помогут использование репелентов, охранение жилища от проникновения комаров и недопущение скоплений воды в контейнерах и сточных канавах.

Лихорадка Западного Нила – природно-очаговая инфекционная болезнь, протекающая у человека в виде лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации; в тяжелых случаях (1–5 %) – с поражением центральной нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, острый вялый паралич), разъяснили на сайте Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре уточнили, что заражение человека этой болезнью происходит при укусе крововососущих комаров. Ведомство отметило, что в России заболеваемость лихорадкой Западного Нила регистрируется преимущественно на территории европейской части страны, а более 80% случаев — в регионах Южного федерального округа. Случаи заболевания наблюдаются и в текущем году, однако показатель заболеваемости не превышает среднегодовых значений.

Наиболее сложная обстановка с лихорадкой Западного Нила складывается в Европе и Северной Америке.

В 2021 году случаи лихорадки Западного Нила регистрируются в США (102 случая заболевания, 6 летальных исходов), Канаде, а также в Греции (14 случаев) и Италии (11 случаев). Единичные случаи было зафиксированы в Австрии, Румынии и Сербии.

Роспотребнадзор особо отметил, что в текущем году осенью могут сложиться благоприятные климатические для распространения лихорадки: из-за обильных осадков и теплой погоды может наблюдаться высокая численность переносчиков и сохраняться риск передачи возбудителя. Ведомство дало, как спасти себя от заболевания:

1. Носить защитную одежду светлого цвета, максимально закрывающую тело, при посещении лесов, парков и около водоемов.

2. Установить сетки на окна, защищающие от проникновения комаров, а также пользоваться фумигаторами.

3. Не допускать скопления воды в контейнерах и проводить чистку сточных канав на территориях личных участков (дач и домов).

Сообщения и предупреждения о возможности заражения лихорадкой Западного Нила появляются в конце лета почти каждый год. Например, в сентябре эта болезнь была выявлена у жителя Восточной Украины, у которого наблюдалась температура до 39 градусов, слабость и боль в мышцах.

Комментируя эту ситуацию, заведующий отделом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказывал, что комары, переносящие это заболевание, живут также в России. Как он уточнял, обычно сам вирус заносится из каких-то других стран.

«Считается, что этот вирус заносят перелетные птицы. Их кусают комары. А потом они могут укусить человека. Некоторые эксперты также связывают появление этого заболевания с изменением климата, из-за которого изменяется состав комариного семейства. Но в принципе, довольно крупные вспышки этой лихорадки были в США и России. Поэтому определенные угрозы есть», — пояснял Покровский.

Однако он отмечал, что передача инфекции от человека к человеку пока зафиксирована не была.

«Как правило, в наших широтах комары очень редко сосут кровь из нескольких человек. Только в очень жаркие годы может наблюдаться передача малярии, когда комар одного человека пососал, а потом через три недели у него возникает потребность сделать это второй раз. У нас таких периодов не наблюдается, а тем более наступает осень и активность насекомых исчезнет», — говорил он.

Лихорадку Западного Нила вызывает одноименный вирус, который впервые был обнаружен в крови больной женщины в 1937 году в Уганде. На американском континенте первый случай заболевания был зафиксирован в Нью-Йорке в 1999 году. В том же году эпидемическая вспышка была зафиксирована в Волгоградской, Астраханской областях и Краснодарском крае.

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