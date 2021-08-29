Стало известно, когда в России резко наступит осень

Холодная осенняя погода придет в центральную часть России уже 2 сентября, обещают синоптики. Проходящий арктический атмосферный фронт повлечет за собой дожди и северный ветер. Температура воздуха понизится, будет холоднее нормы на несколько градусов. А жителей некоторых регионов ждет и первый снег.

Ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец дал прогноз на ближайшие дни. Его слова передает ТАСС.

Уже со 2 сентября в центральные регионы России придет холодная осенняя погода.

«Зарядят холодные дожди, сопровождаемые промозглым северным ветром. В темное время суток температура воздуха понизится до +8…+13°C, а днем [будет] не выше +11…+16°C», — сообщил синоптик.

Дальше арктические веяния будут становиться сильнее. «Ночами воздух станет остывать до +3…+8°C, а в дневные часы всего лишь +7…+12°C, что на пять-семь градусов ниже климатической нормы сентября. Это, между прочим, уже ранний октябрьский холод», — добавил Тишковец.

В ряде районов Северо-западного федерального округа с 3 по 5 сентября ночью похолодает до 0°C. Отдельные снежинки, «белые мухи», будут наблюдаться на Русском Севере — в Архангельской и Мурманской областях, Карелии, республике Коми и Вологодской области. Кроме того, первый мокрый снег вперемешку с дождем ожидается к северу от Екатеринбурга и в Пермском крае.

«Это значит, вперемешку с дождем кое-где начнет пробиваться и первый мокрый снег. Не исключены [дожди со снегом] на севере Волго-Вятского региона и Верхневолжья (Кировская, Костромская, Тверская, Ярославская области)», — отметил он.

Кроме того, на северо-западе ожидается сильный ветер – порывы будут достигать штормовых 17-22 м/с.

Душный День знаний

1 сентября в ЦФО будет тепло – от +15 до +20°C. Кроме того, местами возможны осадки.

«День знаний прогнозируется «мокрым», погода начнет портиться: через регион проляжет маршрут активного циклона, сопровождаемого дождевыми облаками с вероятностью заключительных в сезоне мозаичных гроз. Но пока будет еще довольно тепло для начала осени», — сообщил Тишковец.

При этом погода будет довольно душной – влажность воздуха будет выше 85%, местами может выпасть до трети месячной нормы осадков.

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в свою очередь сообщила, что 2 сентября в Москве и Московской области похолодает сразу на 5 градусов.

«Ночью еще относительно тепло будет — +9…+14°C, а днем уже +16…+21°C. Третьего числа будет +14…+19°C даже. Потом, скорее всего, такой фон и останется», — отметила она. Вплоть до конца августа воздух в столице и окрестностях будет теплым, в районе +21…+26°C, добавила Макарова.

Бабье лето

Тем не менее в сентябре россиян ждет и теплая погода. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что точных дат начала бабьего лета пока нет, но оно скорее всего наступит.

«Сейчас прогнозировать периоды бабьего лета невозможно, но у нас есть другие методы прогноза (аналоговые, эмпирические, статистические). Все они до единого показывают, что в сентябре в центре европейской России ожидаются периоды бабьего лета. Начало этих периодов мы будем прогнозировать примерно за трое суток, иногда за четверо, иногда за двое, но вот сейчас можно говорить, бабье лето будет», — сказал он. Погода в эти промежутки будет теплой и солнечной.

При этом он посоветовал москвичам подготовиться к тому, что «сначала надо ощутить дискомфорт, прежде чем получить настоящее удовольствие от бабьего лета».