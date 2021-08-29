Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Автор NBC News обвинил Трампа в атаке ИГ* в Афганистане 15:53
США не будут сохранять посольство в Афганистане после 31 августа 15:50
Тренер сборной Украины заявил, что не станет вызывать игроков из РПЛ 15:50
В Кабуле произошел новый взрыв 15:47
Преподаватели афганских вузов призвали талибов* не переделывать систему образования 15:32
На Украине выпустили книгу про помогавшего фашистам украинца 15:26
США сместили Россию с третьей строчки медального зачета Паралимпиады-2020 15:24
Альбом Канье Уэста «Donda» появился на стримингах 15:13
Тренер погибшего вратаря рассказал, как он боролся за жизнь подопечного 15:11
Движение «Талибан*» запретило музыку и работу женщин на радио и ТВ... 15:08
Общество

«Игра в «русскую рулетку»: в США готовятся к удару мощного урагана

Власти Луизианы ждут прихода мощнейшего урагана «Ида» в 16-ю годовщину удара «Катрины»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
NOAA/Reuters
В воскресенье, 29 августа, на южное побережье США в штате Луизиана должен прийти ураган «Ида», который уже называют потенциально самым мощным за 170 лет. Всего за ночь его категория по шкале ураганов Саффира – Симпсона повысилась с 3-й до 4-й. По расчетам метеорологов «Ида» обрушится на побережье в 19.00 по местному времени.

Ураган «Ида» приближается к Южному побережью США. По прогнозам синоптиков, он должен прийти к побережью Луизианы в 19.00 по местному времени (3.00 мск в ночь на понедельник – «Газета.Ru»).

«Мы можем резюмировать, что этот ураган будет сильнейшим для Луизианы по крайней мере с 1850-х годов», — сказал губернатор Луизианы Джон Эдвардс в субботу.

Еще вчера категория «Иды» достигала лишь 3-й категории, но за ночь она увеличилась до четвертой.

Это означает, что сила ветра в эпицентре урагана варьируется от 58 до 70 метров в секунду.

Если скорость поднимется выше 70, то это будет уже ураган высшей – пятой категории.

Возможную разрушительную силу «Иды» могут снизить более 400 километров дамб, насосов и ворот (на возведение было потрачено около $14,5 млрд – «Газета.Ru»), которые были построены в качестве дополнительной защиты от наводнений после урагана «Катрина» в 2005 году. Также власти обеспокоены состоянием местных больниц, в которых в последнее время наблюдается рост госпитализированных с коронавирусом, а на прошлой неделе было зафиксировано рекордное количество смертей. По этой причине персонал медицинских учреждений начал готовиться к приходу урагана в последний момент.

Губернатор Эдвардс отметил, что чиновники штата попросили больницы проверить генераторы и запастись питьевой водой, кислородом и средствами индивидуальной защиты на случай шторма.

Из города уезжают сотни жителей, однако обязательной эвакуация является лишь для тех, кто живет вне пределов дамбы. Для тех же, кто обитает внутри защитных сооружений, эвакуация была добровольной.

Один из местных жителей решил уехать из своего дома, который находится рядом с рекой Миссисипи, потому что не верит, что система защиты справится с ненастьем. Он является автором книги об урагане «Катрина» и сомневается, что городская система защиты от наводнений, какой бы массивной она не было, станет помехой на пути все новых ураганов в эпоху изменения климата.

«Каждое лето в Новом Орлеане играют в «русскую рулетку», и каждое лето мы нажимаем на курок», — сказал он.

В свою очередь, официальные лица штата заявили, что Национальная гвардия Луизианы подготовила персонал и оборудование, в том числе автомобили и надувные лодки, чтобы помочь в ликвидации последствий шторма. По их словам, компании мобилизовали более 10 тыс. рабочих по всему штату для устранения перебоев в подаче электроэнергии.

В пятницу «Ида» прошла по западной части Кубы, как ураган 1 категории. По сообщениям кубинских СМИ, он сорвал крыши, повалил деревья и опоры, но существенных жертв среди населения зафиксировано не было.

Также с предупреждением для граждан выступило посольство РФ в США на своей странице в Facebook.

«Посольство России предупреждает соотечественников, проживающих на северном побережье Мексиканского залива (шт. Техас, Луизиaна, Алабама, Флорида, Миссисипи) о надвигающемся урагане «Ида», который достигнет побережья США в воскресенье, 29 августа. Приближение урагана будет заметно уже в субботу, 28 августа. Призываем россиян, проживающих в упомянутом регионе, подготовиться к стихийному бедствию, проявлять осторожность и соблюдать рекомендации и предписания официальных властей», — говорится в сообщении.

При этом шторм пройдет по территории Мексиканского залива, затронув нефтедобывающие платформы, на которые приходится около 17% добычи нефти в США и 5% природного газа.

Президент одного из консалтинговых компаний в США заявил, что «Ида» пройдет через большую часть мест добычи нефти, а также создаст опасность для нефтеперерабатывающих заводов в Новом Орлеане, Миссисипи и Алабаме. Также, по словам аналитика, наводнения и перебои с электроэнергией могут затруднить работы крупных нефтяных трубопроводов, по которым топливо поступает на восток страны.

К середине дня субботы, из-за приближающегося ураган и шторма, добывающие компании закрыли скважины, обеспечивающие добычу около 91% нефти в Мексиканском заливе.

Ураган «Ида» может стать крупнейшим, а разрушения могут быть выше, чем от «Катрины» в 2005 году.

Напомним, что «Катрина» — пока самый разрушительный ураган в истории США, который произошел в конце августа 2005 года. Его сила достигла 5 категории по шкале ураганов Саффира-Симпсона, что сделало его шестым по силе ураганом Атлантического бассейна за всю историю наблюдений. Наиболее тяжелый ущерб от него получил город Новый Орлеан, где под водой оказалось около 80% площади города, а своих домов лишились примерно 700 тыс. человек. Стихийное бедствие сопровождалось техногенными авариями, разливами нефти, а также ростом преступности. От их суммарных последствий погибли 1836 жителей, а экономические потери достигли $125 млрд.

Символично, что ураган «Ида» должен накрыть Луизиану ровно через 16 лет после того, как в город пришла «Катрина».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Война будущего начнется в космосе». Большое интервью Дмитрия Рогозина
Дмитрий Рогозин рассказал «Газете.Ru» о милитаризации космоса
Вышла боком: старт частной американской ракеты закончился в океане
Запуск ракеты компании Astra с Аляски в третий раз закончился аварией
«Пел о том, что не подчинится талибам*»: популярного исполнителя расстреляли в Афганистане
Экс-глава МВД подтвердил, что талибы* убили афганского певца Андараби
В Кабуле произошел новый взрыв
Новый гражданский лайнер МС-21 начнет выполнять регулярные рейсы в следующем году
Тренер погибшего вратаря рассказал, как он боролся за жизнь подопечного
Бастрыкин поручил провести проверку по факту казней мирного населения в Орловской области
Новости и материалы
Автор NBC News обвинил Трампа в атаке ИГ* в Афганистане
США не будут сохранять посольство в Афганистане после 31 августа
Тренер сборной Украины заявил, что не станет вызывать игроков из РПЛ
Преподаватели афганских вузов призвали талибов* не переделывать систему образования
На Украине выпустили книгу про помогавшего фашистам украинца
США сместили Россию с третьей строчки медального зачета Паралимпиады-2020
Альбом Канье Уэста «Donda» появился на стримингах
Движение «Талибан*» запретило музыку и работу женщин на радио и ТВ в афганском Кандагаре
Самедов призвал сборную России по пляжному футболу забыть предыдущий матч с Японией
В Лондоне повесили плакаты с историями о том, как COVID-19 повлиял на личную жизнь людей
Более 2 000 журналистов хотят покинуть Афганистан
Западные страны вывезли из Афганистана около 140 тысяч человек
Турецкое посольство в Кабуле вернулось в город после двухнедельной эвакуации
Американка, родившаяся в России, завоевала четырнадцатое золото Паралимпиады
Рогозин заявил, что Илон Маск работает на Пентагон
Минздрав Японии выяснил природу инородных частиц в ампулах вакцины Moderna
Талибы* заявили о заинтересованности в хороших отношениях со всеми странами
Моуринью назвал идеальной сделку по переходу Роналду в «МЮ»
Все новости
Ушла на день рождения. Подробности исчезновения школьницы в Башкирии
Бастрыкин взял на личный контроль расследование убийства 15-летней девочки в Питяково
«Это не лечится»: каким людям не стоит водить автомобиль
Страховщики определили типы засыпающих за рулем водителей
«Убийца авианосцев». Когда ВМФ России получит ракету «Циркон»
В США испытывают гиперзвуковую ракету, которая медленнее российского «Циркона»
Расстреливали даже младенцев. Опубликованы документы о карателях – выходцах с Украины
ФСБ рассекретила имена украинцев, причастных к массовым казням во время ВОВ
Опасные переписки. Как Джонсон пренебрег правилами кибербезопасности
Премьер Великобритании нарушил правила безопасности, используя личный телефон
«Эффект, как от краснухи». Чем опасен коронавирус для новорожденных
Эксперт Роспотребнадзора рассказала о последствиях COVID-19 для беременных
Умер актер Роман Громадский
Емкость не главное: как выбрать хороший внешний аккумулятор
В Роскачестве дали рекомендации по выбору пауэрбанка
Рубль держит позиции: насколько курсу хватит устойчивости
Стоит ли ожидать резких взлетов и падений российской валюты на следующей неделе
«Нет паспорта, Кунашир, приплыл»
Япония отказала приплывшему россиянину в политическом убежище
Что известно о кандидатах на пост главы Карачаево-Черкесии
Путин представил трех претендентов на должность руководителя КЧР
Как сеть суши-баров сдалась под напором националистов
«Ёбидоёби» извинились за рекламу с темнокожим мужчиной
День знаний будет теплым
Синоптики рассказали, какой будет погода 1 сентября
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях