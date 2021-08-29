«Игра в «русскую рулетку»: в США готовятся к удару мощного урагана

В воскресенье, 29 августа, на южное побережье США в штате Луизиана должен прийти ураган «Ида», который уже называют потенциально самым мощным за 170 лет. Всего за ночь его категория по шкале ураганов Саффира – Симпсона повысилась с 3-й до 4-й. По расчетам метеорологов «Ида» обрушится на побережье в 19.00 по местному времени.

Ураган «Ида» приближается к Южному побережью США. По прогнозам синоптиков, он должен прийти к побережью Луизианы в 19.00 по местному времени (3.00 мск в ночь на понедельник – «Газета.Ru»).

«Мы можем резюмировать, что этот ураган будет сильнейшим для Луизианы по крайней мере с 1850-х годов», — сказал губернатор Луизианы Джон Эдвардс в субботу.

Еще вчера категория «Иды» достигала лишь 3-й категории, но за ночь она увеличилась до четвертой.

Это означает, что сила ветра в эпицентре урагана варьируется от 58 до 70 метров в секунду.

Если скорость поднимется выше 70, то это будет уже ураган высшей – пятой категории.

Возможную разрушительную силу «Иды» могут снизить более 400 километров дамб, насосов и ворот (на возведение было потрачено около $14,5 млрд – «Газета.Ru»), которые были построены в качестве дополнительной защиты от наводнений после урагана «Катрина» в 2005 году. Также власти обеспокоены состоянием местных больниц, в которых в последнее время наблюдается рост госпитализированных с коронавирусом, а на прошлой неделе было зафиксировано рекордное количество смертей. По этой причине персонал медицинских учреждений начал готовиться к приходу урагана в последний момент.

Губернатор Эдвардс отметил, что чиновники штата попросили больницы проверить генераторы и запастись питьевой водой, кислородом и средствами индивидуальной защиты на случай шторма.

Из города уезжают сотни жителей, однако обязательной эвакуация является лишь для тех, кто живет вне пределов дамбы. Для тех же, кто обитает внутри защитных сооружений, эвакуация была добровольной.

Один из местных жителей решил уехать из своего дома, который находится рядом с рекой Миссисипи, потому что не верит, что система защиты справится с ненастьем. Он является автором книги об урагане «Катрина» и сомневается, что городская система защиты от наводнений, какой бы массивной она не было, станет помехой на пути все новых ураганов в эпоху изменения климата.

«Каждое лето в Новом Орлеане играют в «русскую рулетку», и каждое лето мы нажимаем на курок», — сказал он.

В свою очередь, официальные лица штата заявили, что Национальная гвардия Луизианы подготовила персонал и оборудование, в том числе автомобили и надувные лодки, чтобы помочь в ликвидации последствий шторма. По их словам, компании мобилизовали более 10 тыс. рабочих по всему штату для устранения перебоев в подаче электроэнергии.

В пятницу «Ида» прошла по западной части Кубы, как ураган 1 категории. По сообщениям кубинских СМИ, он сорвал крыши, повалил деревья и опоры, но существенных жертв среди населения зафиксировано не было.

Также с предупреждением для граждан выступило посольство РФ в США на своей странице в Facebook.

«Посольство России предупреждает соотечественников, проживающих на северном побережье Мексиканского залива (шт. Техас, Луизиaна, Алабама, Флорида, Миссисипи) о надвигающемся урагане «Ида», который достигнет побережья США в воскресенье, 29 августа. Приближение урагана будет заметно уже в субботу, 28 августа. Призываем россиян, проживающих в упомянутом регионе, подготовиться к стихийному бедствию, проявлять осторожность и соблюдать рекомендации и предписания официальных властей», — говорится в сообщении.

При этом шторм пройдет по территории Мексиканского залива, затронув нефтедобывающие платформы, на которые приходится около 17% добычи нефти в США и 5% природного газа.

Президент одного из консалтинговых компаний в США заявил, что «Ида» пройдет через большую часть мест добычи нефти, а также создаст опасность для нефтеперерабатывающих заводов в Новом Орлеане, Миссисипи и Алабаме. Также, по словам аналитика, наводнения и перебои с электроэнергией могут затруднить работы крупных нефтяных трубопроводов, по которым топливо поступает на восток страны.

К середине дня субботы, из-за приближающегося ураган и шторма, добывающие компании закрыли скважины, обеспечивающие добычу около 91% нефти в Мексиканском заливе.

Ураган «Ида» может стать крупнейшим, а разрушения могут быть выше, чем от «Катрины» в 2005 году.

Напомним, что «Катрина» — пока самый разрушительный ураган в истории США, который произошел в конце августа 2005 года. Его сила достигла 5 категории по шкале ураганов Саффира-Симпсона, что сделало его шестым по силе ураганом Атлантического бассейна за всю историю наблюдений. Наиболее тяжелый ущерб от него получил город Новый Орлеан, где под водой оказалось около 80% площади города, а своих домов лишились примерно 700 тыс. человек. Стихийное бедствие сопровождалось техногенными авариями, разливами нефти, а также ростом преступности. От их суммарных последствий погибли 1836 жителей, а экономические потери достигли $125 млрд.

Символично, что ураган «Ида» должен накрыть Луизиану ровно через 16 лет после того, как в город пришла «Катрина».