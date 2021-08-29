Ушла на день рождения. Подробности исчезновения школьницы в Башкирии

Председатель СК РФ взял на личный контроль расследование убийства несовершеннолетней в Башкирии. Известно, что во время отмечания дня рождения двое молодых людей изнасиловали, а затем задушили 15-летнюю школьницу, а затем отнесли тело в лесополосу. Подозреваемые уже задержаны, возбуждено уголовное дело об убийстве.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СК РФ по Республике Башкортостан докладывать о ходе расследования уголовного дела по факту убийства несовершеннолетней в селе Питяково Бирского района. Ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщается на сайте ведомства.

Также сообщается, что подозреваемые по данному инциденту задержаны.

В региональном управлении СК по Башкирии привели подробности происшествия. В ночь с 26 на 27 августа 2021 года в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении обратилась мама 15-летней девочки, которая накануне ушла к подруге на день рождения и не вернулась. В ходе организованных поисковых мероприятий следователями совместно с оперативниками вскоре тело девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено в яме в селе Питяково Бирского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В рамках оперативных мероприятий была восстановлена картина произошедшего и в тот же день задержаны причастные к совершенному преступлению жители того же села 21 и 24 лет, которые сознались в преступлении и рассказали об обстоятельствах произошедшего.

Согласно показаниям, 26 августа 2021 года компания несовершеннолетних справляла день рождения на улице в селе Питяково, впоследствии, к молодым людям присоединились подозреваемые, один из которых предложил продолжить празднование у него дома. Находясь в частном доме, после того, как другие участники застолья разошлись, подозреваемые совершили в отношении потерпевшей преступления против половой неприкосновенности, после чего задушили, а тело спрятали недалеко от дома в яме.

Одному из фигурантов также предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношение несовершеннолетней).

Случаи с пропажей несовершеннолетних за последнее время происходят регулярно. Одной из самых громких стала история с исчезновением несовершеннолетней девочки в Тюмени.

Напомним, что 30 июня пропала 8-летняя Настя Муравьева. В течение более полутора месяцев правоохранительные органы и волонтеры вели поиск ребенка. 19 августа тело девочки было обнаружено в нескольких километрах от места жительства ребенка во время покоса травы.

«Тело девочки было завернуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Через несколько дней в рамках расследования был задержан 40-летний местный жителей Виталий Бережной, проживавший в соседнем доме от того, где жила убитая. Ему предъявили обвинение п. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием). По этой статье он может быть наказан лишением свободы на срок от 8 до 12 лет либо пожизненным лишением свободы.

Подозреваемый в ходе допроса рассказал, что в этот день находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, где связал скотчем, изнасиловал и затем задушил.

«Тело девочки он хранил в холодильнике несколько дней. С места работы, где он является сборщиком мебели, Бережной взял коробку от бытовой техники, в которую тщательно упаковал тело убитой и для герметичности положил ее в пластиковые пакеты, обмотав скотчем», — сказала РИА «Новости» официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов заявил, что ежегодно в России пропадает более 30 тыс. детей.