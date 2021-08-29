«Эффект, как от краснухи». Чем опасен коронавирус для новорожденных

Специалисты Роспотребнадзора сообщили о случае развития тяжелого порока глаза у младенца, чья мать перенесла коронавирус на 5-6 неделе беременности. Медики не смогли объяснить эти последствия генетическими факторами, употреблением наркотиков или другими заболеваниями во время беременности.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала РИА «Новости» о тяжелом пороке сердца у младенца, мать которого перенесла коронавирус на 5-6 неделе беременности.

«Ученые-медики не смогли объяснить это другими инфекциями, генетическими факторами, употреблением наркотиков или каким-либо другим заболеванием матери во время беременности. В этом случае порок развития глаза (односторонний микрофтальм, гипоплазия зрительного нерва и врожденная ретинопатия) аналогичен тем, которые наблюдаются после материнской краснухи в первом триместре беременности», — отметила Пшеничная.

Также она рассказала об еще одном вероятном факторе влияния коронавируса при беременности.

«У младенцев, появившихся на свет раньше срока, по тем или иным причинам, в том числе и не связанным с COVID-19, может наблюдаться некоторая задержка в развитии.

Связано ли это напрямую с коронавирусом, сказать трудно. А в случае тяжелого течения заболевания у беременной женщины плод также испытывает гипоксию и это может оказать влияние на развитие ребенка», — заявила специалист.

Во избежание подобных последствий Пшеничная рекомендовала прививаться от коронавируса. Однако еще совсем недавно беременность была одним из противопоказаний к вакцинации, но на данный момент специалисты уже больше знают о влиянии противокоронавирусной вакцины на беременность и роды по сравнению с тем, что было в начале пандемии. Такого мнения придерживается эксперт в области репродуктивного здоровья и права, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.

Она пояснила, почему в России и в ряде других стран из списка противопоказаний к вакцинации от коронавируса исключена беременность, и стоит ли все-таки будущим матерям прививаться.

«Раньше говорили, что между вакцинацией и планированием беременности должно пройти 3-6 месяцев, в инструкциях для вакцин так было указано. Но совсем недавно в тех странах, где огромное число людей было вакцинировано, появились экспертные мнения о том, что после определенного срока вакцинация не вызывает негативного эффекта на внутриутробный эмбрион и на здоровье беременной женщины. Теперь медицина теперь может дать точный ответ на вопрос о том, как влияет вакцина на организм будущей матери и ребенка», — сказала Ерофеева.

В середине июля Минздрав России сообщил о доработке и обновлении временных методических рекомендаций о вакцинации взрослого населения от COVID-19. Отмечается, что для этого был учтен опыт применения препаратов для профилактики новой коронавирусной инфекции у беременных женщин и людей с онкологическими заболеваниями.

В рекомендациях отмечается, что только вакцина от коронавируса «Спутник V» не представляют опасность для беременных или плода. Вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» противопоказаны к применению для женщин во время беременности, а также периода грудного вскармливания.

«В ходе изучения репродуктивной токсичности отечественной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на животных не было выявлено отрицательного влияния на течение беременности, эмбриофетальное развитие (на самках) и пренатальное развитие потомства. Однако опыт клинического применения препарата при беременности недостаточен. В связи с этим применять вакцину при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Т.е. целесообразно проведение вакцинации в группе риска тяжелого течения COVID-19 с 22-х недель беременности», — говорится в документе.

К беременным, имеющим риск развития тяжелого течения COVID-19, относят женщин с ожирением, хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек и заболеваниями печени.