«Это невозможно»: почему коронавирус не станет локальным заболеванием

В будущем коронавирус может стать заболеванием, характерным лишь для определенных стран или регионов, считает главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан. С таким утверждением категорически не согласны опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Они убеждены, что COVID-19 не станет эндемическим заболеванием, так как каждый новый штамм, включая индийский «дельта», распространяется за пределы того места, где появился, а значит, не может стать локальным.

Заявление ВОЗ вызвало недоумение у российских экспертов. Замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев считает, что говорить об эндемичности коронавируса некорректно, так как нет никаких доказательств того, что SARS-CoV-2 и отдельные его штаммы могут устойчиво существовать в пределах какого-то субъекта. Пример тому – дельта-штамм, который уже разошелся по миру, а не локализовался в пределах Индии.

«Возможно, эпидемиолог ВОЗ, заявивший это, не знает, что такое эндемичность. Это понятие означает наличие каких-то условий для заболевания человека в окружающей среде.

В России и мире есть районы-эндемики по зобу – заболеванию щитовидной железы. Это такие регионы, где не хватает йода – в воде, пище, и люди локально на этой территории болеют. Когда заболевание передается от человека к человеку, без участия животных, речи об эндемичности нет. Пока таких животных, которые точно могут заразить человека действующим сейчас коронавирусом, не нашли», — объяснил профессор.

Любая эпидемия сходит на нет, когда вырабатывается коллективный иммунитет, подчеркнул Малеев. А конкретно в Индии очень высокая плотность населения, там не вводились такие жесткие купирующие ковид меры, как изоляция людей, обязательное ношение масок, поэтому индусы, возможно, будут болеть ковидом дольше.

«В Китае, в России все население сразу начали обследовать, производить средства защиты, вводить меры по их строгому применению. Правительство Индии этого сделать не может. Нет условий для изоляции в жилищах, люди недостаточно образованы, чтобы соблюдать меры. Но когда и там 50-70% населения переболеет, еще часть будет привита, то и у индусов не будет никакой эндемики. А иначе можно сказать, что сейчас весь мир эндемичен по ковиду», — уточнил эксперт.

Позицию эпидемиолога поддержал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«За всю пандемию от ВОЗ было много странных заявлений. Если доказано, что ковид способен преодолевать межвидовой барьер, обладает широкой тропностью внутри организма, то не очень понятно, за счет чего он может стать эндемичным, то есть заражающим только людей на определенной территории. Условием для этого может быть генетическая специфика или изоляция общества в Индии. Не очень понимаю, как это может произойти: сейчас мы наблюдаем обратную ситуацию, когда Индия стала «поставщиком» штамма «дельта», - сообщил он «Газете.Ru».

В регионах России и других странах невозможна устойчивая локализация коронавируса, убежден Волчков. Тем более, что постепенно вырабатывается коллективный иммунитет.

При его развитии за счет вакцинации и роста количества переболевших по всему миру ни о какой эндемичности ковида речи идти не может.

Акдемик РАН Виктор Малеев пояснил, что в ключе эндемичности можно говорить о тех районах России, где были устойчивые и массовые случаи малярии и клещевого энцефалита, геморрагической лихорадки (в Поволжье), то есть где к человеку заболевание передавалось из окружающей среды при способствующих условиях — например, когда не уничтожались малярийные комары, мыши, клещи. При этом инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем, вроде кори, не могут быть эндемичными.

«То есть пока не найден очаг в каком-то месте, где животные бы регулярно болели и передавали ковид человеку, об эндемичности речи не идет. Для такого заявления нужно, чтобы эпидемия постоянно была на конкретной территории, пока всех животных и вообще все, что может ее распространить, не уничтожат. А этого делать нельзя», — пояснил Малеев.

Эксперт привел аналогию с гриппом, который также, как и ковид, передается от человека к человеку. От него прививаются, кто-то вообще не болеет, потому что выработал иммунитет.

«Возможно, появится новый штамм коронавируса, он же постоянно мутирует, но невозможно же, чтобы люди по 2-3 раза болели одним и тем же коронавирусом», — заключил Малеев.