«Сын приходит и спрашивает – что такое «отброски»? Нас так назвали»

Родители ребенка с расстройством аутистического спектра, оказавшиеся в центре скандала в столичном метро, до сих пор не могут добиться возбуждения уголовного или административного производства по факту нападения. Зато известно о встречном иске: семью обвиняют в нанесении побоев оппонентам. Мать мальчика Анна С. рассказала «Газете.Ru» подробности происшедшего, а эксперты объяснили, почему растет число случаев насилия в отношении «особенных» детей.

Синяки на руках и боль в области кожи головы — на такие травмы спустя два дня после инцидента пожаловалась Анна С., вместе с мужем пострадавшая в стычке в вагоне поезда на Сокольнической линии столичного метро 22 августа.

У мужа, по ее словам, травмы серьезнее: его ударили в голову и расцарапали лицо. Видеозапись происшествия в ночь на 24 августа опубликовал Telegram-канал «Медиакиллер».

На ней видно, как трое пассажиров — девушка, молодой человек и старшая по возрасту женщина — сначала спорят из-за места в вагоне с мальчиком, причем молодой человек пытается сдвинуть его корпусом тела, потом, активно жестикулируя, ведут дискуссию с его родителями, а затем часть семьи покидает вагон, а отец и мать ребенка оказываются вовлечены в драку.

Дети тяжело переживают произошедшее

Обнародованная запись содержит признаки монтажа, утверждает Анна С. Вечер 24 августа она провела в 1-м отделе ОВД на Московском метрополитене, где ей удалось ознакомиться с исходной видеозаписью с камеры в вагоне.

«Там обрезаны куски, очень сильно, — рассказала она «Газете.Ru», — не отображена основная часть конфликта – например, поведение мамы молодого человека, которая первой начала с нами конфликтовать. Нету удара в голову, который первым получил мой муж и с которого началась драка».

close 100% Фото из личного архива семьи

Звука на записи нет. По словам матери особого ребенка, вошедшая в вагон троица сначала в резкой форме потребовала от ее сына подвинуться. Не дожидаясь, пока подросток с аутизмом закончит пересаживаться, молодой человек, по ее словам, просто сел на него сверху. Анна сообщила оппонентам, что ее сын имеет инвалидность в связи расстройством аутистического спектра — и поэтому может реагировать на реплики не так быстро, как другие люди. В ответ она услышала оскорбления.

«Правильно бог тебя наказал!» — произнесла женщина в белом костюме, утверждает Анна.

Между двумя семьями возник словесный конфликт, который перерос в потасовку, продолжавшуюся во время движения поезда от станции «Ольховая» в сторону центра. По словам Анны, на станции «Саларьево» их ждали сотрудники правоохранительных органов, которые пригласили всех участников для дачи объяснений на полицейский пост. Там, утверждает пострадавшая, молодой человек из второй семьи в не самой вежливой форме попытался предложить ее супругу «замять» происшествие, однако муж от предложения отказался. Обе стороны предоставили свои объяснения по поводу произошедшего.

Из полиции Анна и ее супруг отправились в травмпункт, где собирались зафиксировать полученные повреждения, однако там от семьи потребовали предписание полиции на проведение «экспертизы»:

«Врач просто не стал проверять мужа на наличие сотрясения мозга: сказал, что «он — не нейрохирург».

Жалуется Анна и на нерасторопность полиции: по ее словам, подробно пообщаться с инспектором линейного отдела МВД ей удалось лишь два дня спустя после инцидента, а общение со следователем ей только предстоит.

При этом в ОВД ей сообщили, что предполагаемые нападавшие уже составили на родителей мальчика-инвалида встречное заявление по статье 611 статье КоАП «Побои».

У них иная точка зрения на этот конфликт. Отец 17-летнего юноши Сергей Пчеленок объяснил изданию «Daily Storm», что его сын не садился на ребенка, а слегка задел. При этом, утверждает Пчеленок, родители аутиста оскорбляли его сына и первыми начали драку.

По его словам, изначально ребенок-аутист сам просил родителей успокоиться. Это, кстати, подтвердила «Газете.Ru» и сама Анна. Самого Сергея Пчеленка в вагоне во время инцидента не было.

Анна жалуется на психологическое состояние своих детей: по ее словам, ставший свидетелем потасовки Николай замкнулся и стал молчаливым, а обладающий расстройством аутистического спектра Иван просто не отходит от матери.

«Коля приехал домой и сразу уснул – что странно, ему 10 лет, он давно не спит днем. Потом приходит и спрашивает – что такое «отброски»? Нас так назвали. Потом замкнулся, стал молчаливый. Иван выдал реакцию психосоматикой – он, может быть, не до конца осознает свое состояние, поэтому он приходил ко мне в кровать раз пять и всю ночь спал у меня в кровати», — рассказала Анна.

Женщина намерена провести психологическую экспертизу состояния своих детей и добиться приобщения ее к делу в порядке разбирательства. Семья скоро наймет адвоката и согласует с ним дальнейшие действия.

Помогать семье вызвалась и общественная организация «Контакт», занимающаяся детьми с особенностями. «Анна – очень редкий специалист, она владеет прикладным анализом поведения детей с эмоционально-волевыми и другими особенностями», — рассказала «Газете.Ru» глава этой НКО Елена Багарадникова. По ее словам, Анна руководит большим инклюзивный проектом для особенных детей в одной из крупнейших школ Москвы. По словам Багарадниковой, в ее организацию уже обратилось несколько человек, юристов, готовые оказать правовую помощь бесплатно.

«Минимальное неприятие» и пандемия

Данный случай агрессии в отношении детей с особенностями – не единственный за последнее время. Широкий резонанс за последний месяц получили по крайней мере два подобных инцидента. В начале августа в Астрахани подростку с аутизмом и его семье отказали во входе в частный аквапарк. Никаких извинений не последовало: владелец парка сообщил, что отказал семье с особенным подростком в праве доступа из соображений безопасности — по его мнению, человек с аутизмом на аттракционах мог нанести вред себе и другим.

Другой инцидент произошел в Петербурге в июле – там местная жительница потребовала, чтобы дети с аутизмом, вышедшие на прогулку в сопровождении тьютора, покинули детскую площадку и не пугали детей. Позже женщина принесла публичные извинения за свое поведение, сообщив, что испугалась за своих детей.

Таких происшествий на самом деле значительно больше, уверена Елена Багарадникова, просто о них не всегда становится известно.

Она рассказала, что сразу после происшествия с семьей Анна жертвой нападения — правда, только вербального, — стал ребенок из числа подопечных «Контакта»: 23 августа на него в метро накричал один из пассажиров. Широкой огласки этот случай не получил.

Багарадникова констатирует рост неприязни в отношении особенных детей и подростков.

«Как-то в последнее время просто посыпалось как из мешка», — жалуется Багарадникова. Сама организация «Контакт» была создана восемь лет назад на базе группы родителей детей с особенностями с целью выстроить маршруты получения образования и интеграции особенных детей. По ее словам, им часто приходится оказывать помощь семьям с особенными детьми, в том числе и правовую. По ее словам, в 90% случаев таких конфликтов речь идет о следствиях системных проблем – например, системы образования и опеки над особенными детьми.

По другому видит ситуацию президент Центра проблем аутизма Екатерина Мень. «Конечно, дети с аутизмом испытывают на себе неприятие со стороны обычных детей и их родителей, но оно обычно минимально. То есть не выходит за границы, например, игнорирования на детской площадке -— ну, в крайнем случае, дети покрутят пальцем у виска, — рассказала она «Газете.Ru», — Нельзя сказать, что на аутичных людей постоянно бросаются».

При этом в последнее время на усиление уровня насилия в отношении особенных детей и взрослых в последнее время, по ее мнению, повлияла пандемия, а точнее – пребывание в длительной изоляции.

«Люди немножко забыли про правила приличия, растеряли и не восстановили базовые социальные навыки. У кого и так было плохо с воспитанием, стало совсем плохо», — отмечает Мень.

Семьи с аутичными детьми, продолжает эксперт, испытывают на себе «постоянный абьюз» со стороны опеки, школы и социальных служб, а также психологов и дефектологов. В качестве примера Екатерина приводит совершенно неприемлемые предложения «сдать в интернат» таких детей, которые регулярно слышат их родители.

По ее мнению, именно то профессиональное сообщество, которое призвано (в том числе и государством) на помощь особенным людям, «является главным творцом мифов» о них, и, в конечном итоге, стигматизирует таких людей в глазах общества.