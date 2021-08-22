2 в 1: в России хотят создать одну вакцину от гриппа и коронавируса

Профилактика гриппа остается актуальной в России, несмотря на пандемию коронавируса, поскольку одновременное инфицирование гриппом и COVID-19, как установили медики, повышает вероятность развития тяжелой формы заболевания. В этой связи разработчик «Спутника V» начнет тесты вакцины, которая могла бы одновременно защищать и от гриппа, и от коронавируса.

Новые разработки

Исследования на тему возможного создания вакцины, которая будет содержать белки одновременно нескольких штаммов, то есть сможет защищать не от одной конкретной вирусной болезни, намерены провести в научном Центре им. Гамалеи, который разработал противокоронавирусные препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт». По словам директора учреждения Александра Гинцбурга, первая стадия клинических испытаний может пройти уже в начале следующего года.

«Это препарат, который будет содержать три, четыре или пять различных генетических вариантов S-белка в одной вакцине», — заявил ученый ТАСС.

Если испытания пройдут успешно, то можно будет говорить о создании так называемой универсальной вакцины, которая предназначается для профилактики гриппа и коронавируса вместе, предположил специалист.

«Если у нас получится соединить несколько различных частичек S-белков коронавируса, то тогда вместо, допустим, нескольких белков коронавируса можно использовать несколько гемагглютининов вируса гриппа. Это все возможно», — подчеркнул Гинцбург.

Сезон гриппа

В прошлом году эпидемиологический сезон гриппа отошел на второй план за счет ряда ограничений, связанных с пандемией COVID-19, и распространение ОРЗ тем самым тоже снизилось. Тем не менее, как заявил бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, в предстоящий осенний сезон заболеваемость гриппом в стране может значительно возрасти.

В этой связи медики рекомендуют вакцинироваться от гриппа, причем в первую очередь это должны сделать школьники и люди с иммунитетом к коронавирусу.

Роспотребнадзор также дал соответствующие рекомендации регионам по ситуации с гриппом и ОРВИ. Из постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой следует, что в общей сложности привиться от гриппа должны не менее 60% населения и не менее 75% от численности лиц из групп риска. Несмотря на коронавирус, грипп также остается в актуальной повестке российской системы здравоохранения.

Что касается вакцин против гриппа, то обновленные для нового эпидемиологического сезона препараты будут эффективны против пяти штаммов, которые имеют все условия для формирования подъема заболеваемости, утверждает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, подчеркнувшая важность не игнорировать вакцину от гриппа, несмотря на циркулирующий коронавирус.

«Во-первых, установлено, что одновременное инфицирование вирусом гриппа и SARS-CoV-2 приводит к развитию более тяжелых форм респираторной инфекции и повышает риск летального исхода. А во-вторых, по клинической картине эти две вирусные инфекции часто трудно дифференцировать, что может привести к неправильной тактике лечения до лабораторного подтверждения диагноза, что особенно опасно для людей с сопутствующей патологией. И сейчас самое главное не расслабляться», — объяснила Пшеничная.

В частности, в начале августа Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) зарегистрировало новую четырехвалентную вакцину, которая формирует иммунный ответ одновременно против четырех актуальных штаммов. Ее поставки ожидаются осенью, а в 2022-м применение препарата расширят на детей в возрасте от 6 до 17 лет и людей старше 60 лет.

Оптимальным периодом на проведение вакцинации от гриппа медики называют сентябрь — ноябрь, то есть до начала сезонной циркуляции вируса. При этом важно помнить, что прививку от гриппа стоит делать не менее чем через месяц после того, как человек прошел иммунизацию от других вирусных инфекций, включая коронавирус.