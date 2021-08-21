Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Крыму был развернут километровый флаг России 23:19
В Киеве Вселенский патриарх не вышел к прихожанам УПЦ 23:06
Рублев о первой победе над Медведевым: как будто окончил университет и получил... 23:02
Греция построила стену на границе с Турцией для защиты от афганских... 22:58
Теннисист Рублев обыграл Медведева и сыграет в финале «Мастерса» в Цинциннати 22:39
AP: Вашингтон изменил порядок эвакуации из Кабула из-за угрозы со стороны ИГ* 22:37
Домработница забрала собак Бритни Спирс из-за их «ужасного состояния» 22:33
Российский теннисист едва не сломал руку, налетев на камеру во время матча 22:32
В театре Ермоловой назвали «домыслами» содержание письма уволенных артистов... 22:24
«Любой мужчина поймет — сдержаться было нереально»: массовая драка футболистов... 22:21
Общество

Было слышно в соседних домах. Все о взрыве в московской квартире

При взрыве в Москве погибли мужчина и подросток, еще один ребенок попал в реанимацию

Прослушать новость
Остановить прослушивание
В результате взрыва в квартире на северо-западе Москвы погибли два человека — 44-летний мужчина и его 14-летний сын, еще один ребенок получил ранения. По версии СК, в квартире произошел взрыв «технического устройства», которое подросток принес домой.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела после взрыва в квартире жилого дома по адресу Малая Набережная, 5 — по статьям 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Об этом журналистам рассказала глава пресс-службы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Следствие считает, что в квартире сработало некое техническое устройство. Предположительно, незадолго до инцидента подросток принес его домой. По данным источника ТАСС, в квартире сработало взрывное устройство неустановленного типа, возможно, самодельное.

В то же время Telegram-канал «112» пишет, что в квартире взорвалась учебная граната. Боеприпас домой якобы принес отец и положил на шкаф. Его сын взял снаряд и решил выдернуть чеку.

В МОСГАЗе в свою очередь уточнили, что бытовой газ не был причиной инцидента на Малой Набережной. Газовые коммуникации и газовая плита не были повреждены.

В момент взрыва в квартире находились двое детей, а также мужчина и женщина. Подросток 2007 года рождения скончался на месте, мужчина 1977 года рождения — в автомобиле скорой помощи.

Сначала столичная прокуратура в своем Telegram-канале сообщила о смерти и второго ребенка. Позже сообщение было изменено.

12-летнего ребенка госпитализировали — сейчас он в реанимации: «Внутренние органы ребенка не повреждены. Ему оказывается необходимая медицинская помощь».

Женщина, которая также находилась в квартире, не пострадала.

Возгораний, обрушений или повреждений жилого здания нет.

По словам очевидцев, хлопок был «достаточно сильный», а грохот слышали в соседних домах. «Я услышала этот хлопок. Достаточно сильный, потому что я здесь живу — в доме наискосок. И было слышно в квартире при закрытых дверях», — рассказала Telegram-каналу Life Shot одна из соседок.

Другой очевидец отметил, что тоже слышал взрыв: «Мы сидели дома на 13 этаже. И слышу какой-то хлопок, думаю: «Кот, наверное, что-то уронил на балконе». Очень быстро пожарные приехали, потом приехали все [экстренные службы] по очереди».

На месте ЧП работают взрывотехники, сотрудники Следственного комитета России, а также следственно-оперативная группа полиции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Если вы говорите о Крыме, почему вы там ни разу не были?»
Мария Захарова — о «Крымской платформе»
«Бежал на свободу через окно, кто открыл — не знаю»
Пациенты психдиспансера в Бурятии рассказали о своем побеге
20 копеек, фикус и голова Ленина
Как заброшенный особняк в Ярославской области объединил творческих подростков
В театре Ермоловой назвали «домыслами» содержание письма уволенных артистов к Путину
Число задержанных на акции в поддержку «Дождя*» в Москве выросло до девяти
Талибы* пересняли культовую американскую фотографию времен Второй мировой войны
В Дагестане инструктор пытался поймать туриста на зиплайне и улетел в пропасть
Новости и материалы
В Крыму был развернут километровый флаг России
В Киеве Вселенский патриарх не вышел к прихожанам УПЦ
Рублев о первой победе над Медведевым: как будто окончил университет и получил диплом
Греция построила стену на границе с Турцией для защиты от афганских беженцев
Теннисист Рублев обыграл Медведева и сыграет в финале «Мастерса» в Цинциннати
AP: Вашингтон изменил порядок эвакуации из Кабула из-за угрозы со стороны ИГ*
Домработница забрала собак Бритни Спирс из-за их «ужасного состояния»
Российский теннисист едва не сломал руку, налетев на камеру во время матча
«Любой мужчина поймет — сдержаться было нереально»: массовая драка футболистов в Молдавии
Сборная России по пляжному футболу одержала вторую победу на домашнем ЧМ
Талибы* через Россию передали послание афганским ополченцам
«Союзу» с британскими спутниками на борту разрешили запуск
Легкоатлетка из Кении использовала технику прыжка, которую не применяют с 1968 года
Двум населенным пунктам в Самарской области угрожает природный пожар
Путин поздравил нижегородцев с 800-летием города
Сдавшая ЕГЭ в восемь лет девочка хочет закончить МГУ в 11
Фанаты «Уфы» и «Зенита» устроили перекличку с оскорбительной кричалкой про Дзюбу
Посол России в Афганистане оценил вероятность нападения талибов* на соседние страны
Все новости
Наследие 90-х: как TikTok возродил моду на заколки для волос
Крабики, большие резинки, заколки, ободки — тренд грядущей осени
«Дорогой Армин»: Меркель назвала Лашета будущим канцлером ФРГ
Меркель убеждена, что у Армина Лашета есть нужные для канцлера качества
«Чувак реально недалекого ума»: итальянец снес российских лыжников на Кубке мира
Лыжники Спицов и Червоткин пострадали на соревнованиях в Эстонии
«Культуру Японии любил»: что известно о сбежавшем на Хоккайдо россиянине
Приплывший в Японию ради политубежища россиянин оказался владельцем «дальгектара»
Власти предложили новый способ легализации рынка арендного жилья
Минстрой выступил с инициативой ввести налоговый вычет для арендаторов жилья
Джобс с молотка: как распродают имущество основателя Apple
Инструкцию к Apple II с подписью Джобса продали за $787 тыс.
«Секс в большом городе» и роман с Трюдо: Ким Кэттролл — 65
Теперь и для пожилых. Минздрав расширил применение «Спутника Лайт»
«Спутник Лайт» разрешили использовать для людей старше 60 лет
Вакцинация усугубила дефицит медицинских кадров
Прививочная кампания негативно влияет на качество плановой медпомощи
ОСАГО без техосмотра: как не попасть на деньги или штраф
Водителей без диагностической карты могут оштрафовать
Осужденные на принудительном лечении напали на санитаров
Что известно о бунте и побеге в бурятском психдиспансере
«Бесплатная» пицца. Мошенники придумали новую схему обмана россиян
В сети появилась фишинговая схема с «бесплатной пиццей» от крупных банков
Россия расширила санкции против украинских чиновников
Как на Украине отреагировали на санкции против Кулебы и Данилова
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях