Было слышно в соседних домах. Все о взрыве в московской квартире

В результате взрыва в квартире на северо-западе Москвы погибли два человека — 44-летний мужчина и его 14-летний сын, еще один ребенок получил ранения. По версии СК, в квартире произошел взрыв «технического устройства», которое подросток принес домой.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела после взрыва в квартире жилого дома по адресу Малая Набережная, 5 — по статьям 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Об этом журналистам рассказала глава пресс-службы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Следствие считает, что в квартире сработало некое техническое устройство. Предположительно, незадолго до инцидента подросток принес его домой. По данным источника ТАСС, в квартире сработало взрывное устройство неустановленного типа, возможно, самодельное.

В то же время Telegram-канал «112» пишет, что в квартире взорвалась учебная граната. Боеприпас домой якобы принес отец и положил на шкаф. Его сын взял снаряд и решил выдернуть чеку.

В МОСГАЗе в свою очередь уточнили, что бытовой газ не был причиной инцидента на Малой Набережной. Газовые коммуникации и газовая плита не были повреждены.

В момент взрыва в квартире находились двое детей, а также мужчина и женщина. Подросток 2007 года рождения скончался на месте, мужчина 1977 года рождения — в автомобиле скорой помощи.

Сначала столичная прокуратура в своем Telegram-канале сообщила о смерти и второго ребенка. Позже сообщение было изменено.

12-летнего ребенка госпитализировали — сейчас он в реанимации: «Внутренние органы ребенка не повреждены. Ему оказывается необходимая медицинская помощь».

Женщина, которая также находилась в квартире, не пострадала.

Возгораний, обрушений или повреждений жилого здания нет.

По словам очевидцев, хлопок был «достаточно сильный», а грохот слышали в соседних домах. «Я услышала этот хлопок. Достаточно сильный, потому что я здесь живу — в доме наискосок. И было слышно в квартире при закрытых дверях», — рассказала Telegram-каналу Life Shot одна из соседок.

Другой очевидец отметил, что тоже слышал взрыв: «Мы сидели дома на 13 этаже. И слышу какой-то хлопок, думаю: «Кот, наверное, что-то уронил на балконе». Очень быстро пожарные приехали, потом приехали все [экстренные службы] по очереди».

На месте ЧП работают взрывотехники, сотрудники Следственного комитета России, а также следственно-оперативная группа полиции.