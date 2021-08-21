Рядом со стихийным материалом в память о погибшей восьмилетней девочке умер ее дядя — об этом журналистам рассказала сестра покойной. Свидетели говорят, что мужчина упал, сотрудники силовых структур будут изучать записи с камер наблюдения. Расследование самого громкого убийства ребенка, которого искали полтора месяца, продолжается. Как считают эксперты, преступник мог подбросить тело девочки, чтобы родственники могли ее похоронить. Теперь их ожидают еще одни похороны.

«Это произошло вчера, в четыре утра. Как говорят свидетели, он упал. Записи с видеокамер есть. Их уже изъяли. [Силовики] будут разбираться. Ему было чуть за 40 лет. Когда состоятся похороны, пока неизвестно. Занимаюсь этим вопросом, — рассказала порталу 72.ru сестра погибшего ребенка.

19 августа с мужчиной разговаривал корреспондент издания, тогда дядя покойной сказал, что не может поверить в смерть ребенка.

«Я не верю, что она мертва. В случившееся также не могут поверить ни папа, ни бабушка. Сейчас они дома. Сказал им сидеть тихо. Они ждут полицию», — говорил он.

Тело восьмилетней девочки 19 августа обнаружили на берегу Оброчного озера спустя после месяца после ее исчезновения. Сообщалось, что тело ребенка, перевязанное проводом и завернутое в несколько пакетов, было найдено во время покоса травы.

Место обнаружения находится всего в нескольких километрах от Судостроительной улицы, где проживала убитая.

Известно, что девочка жила с бабушкой по отцовской линии, двумя сестрами (15 и 18 лет) и братом-близнецом. В 2016 году мама сдала девочку в приют, оттуда ее забрала бабушка. В 2019 году к ней вернулся отец — он вышел из тюрьмы, где отбывал срок за убийство. Соседи рассказывают, что девочка часто гуляла одна или со своим братом без присмотра взрослых. Также по их наблюдениям, бабушка нередко была в нетрезвом состоянии.

В день пропажи ребенка родственники спохватились только вечером. Отец не обращался в полицию, он думал, что ребенок находится с бабушкой. В день пропажи девочка заходила в магазин, после этого ее следы бесследно исчезают. Как сообщал портал 72.ru, район, в котором она жила, является одним из самых опасных в Тюмени.

После обнаружения тела эксперты предположили, что ребенка могли убить в первые дни после пропажи, потому что труп уже начал разлагаться. Источники в правоохранительных органах сообщали, что преступник могу изнасиловать девочку, а затем задушить.

После ее исчезновения было возбуждено для уголовных дела: по статьям «Убийство» и «Халатность», по которому могут быть привлечены сотрудники опеки и Подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) за недостаточный контроль за семьей и детьми.

Брата и старшую сестру погибшего ребенка перевели в социально-реабилитационный центр.

Эксперт-криминалист Дмитрий Кирюхин, выразил мнение, что преступник «отдал» тело родственникам погибшей.

«Он его не выбросил, а отдал. Если бы он хотел избавиться, то сбросил тело в Туру (река в Тюмени – прим.ред.) и оно бы уплыло дальше. В своих комментариях я неоднократно говорил, что если будет прослеживаться связь с предыдущими преступлениями, то преступник вернет тело бабушке, чтобы похоронить. Она ведь через прессу обратилась к маньяку. Будем так утрированно говорить. И я так понимаю, маньяк услышал и вернул тело», — отметил он.

Также эксперт заявил, что убийца является местным жителем.

«Тело мог оставить в любой момент. Но его нашли утром. Значит, вечером его не было — по показаниям свидетелей. Получается, это ночь. На АЗС, как я узнал, камер нет. Преступник знал, где выложить тело. Выбрал для себя более безопасное место. Понятно, что перед этим объехал район. Преступник — местный, — заключил Кирюхин.