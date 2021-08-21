«Это произошло вчера, в четыре утра. Как говорят свидетели, он упал. Записи с видеокамер есть. Их уже изъяли. [Силовики] будут разбираться. Ему было чуть за 40 лет. Когда состоятся похороны, пока неизвестно. Занимаюсь этим вопросом, — рассказала порталу 72.ru сестра погибшего ребенка.
19 августа с мужчиной разговаривал корреспондент издания, тогда дядя покойной сказал, что не может поверить в смерть ребенка.
«Я не верю, что она мертва. В случившееся также не могут поверить ни папа, ни бабушка. Сейчас они дома. Сказал им сидеть тихо. Они ждут полицию», — говорил он.
Тело восьмилетней девочки 19 августа обнаружили на берегу Оброчного озера спустя после месяца после ее исчезновения. Сообщалось, что тело ребенка, перевязанное проводом и завернутое в несколько пакетов, было найдено во время покоса травы.
Место обнаружения находится всего в нескольких километрах от Судостроительной улицы, где проживала убитая.
Известно, что девочка жила с бабушкой по отцовской линии, двумя сестрами (15 и 18 лет) и братом-близнецом. В 2016 году мама сдала девочку в приют, оттуда ее забрала бабушка. В 2019 году к ней вернулся отец — он вышел из тюрьмы, где отбывал срок за убийство. Соседи рассказывают, что девочка часто гуляла одна или со своим братом без присмотра взрослых. Также по их наблюдениям, бабушка нередко была в нетрезвом состоянии.
В день пропажи ребенка родственники спохватились только вечером. Отец не обращался в полицию, он думал, что ребенок находится с бабушкой. В день пропажи девочка заходила в магазин, после этого ее следы бесследно исчезают. Как сообщал портал 72.ru, район, в котором она жила, является одним из самых опасных в Тюмени.
После обнаружения тела эксперты предположили, что ребенка могли убить в первые дни после пропажи, потому что труп уже начал разлагаться. Источники в правоохранительных органах сообщали, что преступник могу изнасиловать девочку, а затем задушить.
После ее исчезновения было возбуждено для уголовных дела: по статьям «Убийство» и «Халатность», по которому могут быть привлечены сотрудники опеки и Подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) за недостаточный контроль за семьей и детьми.
Брата и старшую сестру погибшего ребенка перевели в социально-реабилитационный центр.
Эксперт-криминалист Дмитрий Кирюхин, выразил мнение, что преступник «отдал» тело родственникам погибшей.
«Он его не выбросил, а отдал. Если бы он хотел избавиться, то сбросил тело в Туру (река в Тюмени – прим.ред.) и оно бы уплыло дальше. В своих комментариях я неоднократно говорил, что если будет прослеживаться связь с предыдущими преступлениями, то преступник вернет тело бабушке, чтобы похоронить. Она ведь через прессу обратилась к маньяку. Будем так утрированно говорить. И я так понимаю, маньяк услышал и вернул тело», — отметил он.
Также эксперт заявил, что убийца является местным жителем.
«Тело мог оставить в любой момент. Но его нашли утром. Значит, вечером его не было — по показаниям свидетелей. Получается, это ночь. На АЗС, как я узнал, камер нет. Преступник знал, где выложить тело. Выбрал для себя более безопасное место. Понятно, что перед этим объехал район. Преступник — местный, — заключил Кирюхин.