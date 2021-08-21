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Общество

Вакцинация усугубила дефицит медицинских кадров

Прививочная кампания негативно влияет на качество плановой медпомощи

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Владимир Гердо/ТАСС
Более 80% медработников столкнулись с перегрузками из-за прививочной кампании против COVID-19. По данным прошлого года, в России не хватало 50 тыс. врачей и 120 тыс. специалистов среднего медицинского звена. В связи с масштабной вакцинацией дефицит кадров, особенно в сельской местности, стал ощущаться острее, уверены эксперты отрасли. На фоне того, что в системе здравоохранения распространена практика совмещения ставок, дополнительная нагрузка колоссальна, отмечают они.

Большинство (85,4%) медицинских работников, которые привлечены к вакцинации населения от коронавируса, испытывают перегрузки на работе. При этом 66,6% заявили, что на фоне прививочной кампании снизилось качество медпомощи. Данные следуют из результатов опроса мобильного приложения «Справочник врача», сообщает РБК.

В начале прошлого нехватка среднего медицинского персонала (медсестер, фельдшеров, акушерок и т.д.), по заявлению Минздрава, составляла более 100 тыс. человек.

«Фиксируем 120-тысячный дефицит среднего медицинского персонала», — говорила замглавы ведомства Татьяна Семенова.

По состоянию на февраль 2020 года в России не хватало 50 тыс. врачей, отчитывался Росстат. В некоторых регионах дефицит кадров доходил до 20%.

«Конечно, [плановая медпомощь] проседает. И, она не может не проседать. Потому что вакцинация – это способ справиться с тем, что потом даст остальному звену здравоохранения невероятно большую нагрузку. Сейчас основные усилия направлены то, чтобы сбить волну. При такой нехватке врачей и медицинского персонала борьба с коронавирусом – сложнейшее испытание для отрасли здравоохранения», - отметил в беседе с «Газетой.Ru» сенатор Валерий Рязанский.

Сегодня нет официального решения, связанного с отложенным плановым приемом, медицинская помощь оказывается в штатном режиме, добавил он. «Сбои происходят в пиковые моменты нагрузки», — пояснил парламентарий.

«В целом ситуация в связи с COVID обостряется, в том числе при плановой помощи», — считает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Влияние на нагрузку персонала оказывает и тот факт, что многие сотрудники учреждений здравоохранения совмещают по несколько ставок. «Средний объем совмещения - 1,2-1,3. По некоторым специальностям выше», - уточнила эксперт.

«Нехватка острее ощущается в сельских местностях, там обеспеченность врачами: в среднем 16 на 10 тыс. населения. А в Санкт-Петербурге, например, 78 на 10 тыс. населения – это самый высокий показатель по России. Причем, обеспеченность здесь именно за счет госсектора, тогда как в Москве – много частников и речь об общей обеспеченности. Частников тоже частично привлекают к вакцинации», — пояснила Попович.

Однако, по ее словам, привлечь к вакцинации можно не всех врачей – одних специалистов можно временно перепрофилировать, других – нет.

«И так как прививки делают все же медсестры, то нужно обратить внимание на дефицит среднего персонала, по штатному расписанию они демонстрируют меньший дефицит», — отметила Попович.

Несмотря на то, что вопрос кадрового дефицита наиболее остро стоит в сельской местности, на перегруз жалуются и московские медработники.

«Самое сложное – это вносить данные пациентов в базу (федеральный регистр вакцинированных от COVID-19 – прим. ред). Это очень долго, иногда я могу задержаться из-за этого на два-три часа», — рассказала сотрудница столичной поликлиники Алена И.

Кроме того, вакцинация не освобождает от плановой работы.

«Начальство требует выполнять план, а когда это делать? Грозят штрафами, но пока до этого не дошло. Перегрузки кошмарные», — посетовала врач из Саратова, пожелавшая остаться не названной.

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