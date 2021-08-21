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Общество

«Ограничения не помешали»: за чем иностранные туристы едут в Россию

Побывавшие в России в пандемию иностранные туристы поделились впечатлениями

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Алексей Даничев/РИА «Новости»
За шесть месяцев 2021 года Россию посетили 64,4 тыс. иностранных туристов — против почти 2 млн в первом полугодии доковидного 2019, сообщили в АТОР. Во многих странах РФ не рекомендована к посещению и отнесена к зоне риска, к тому же по возвращении требуется пройти карантин — эти факторы сдерживают иностранцев. Тем не менее среди них нашлись и те, кто все же решился увидеть Россию в пандемию — «Газета.Ru» рассказывает их истории.

36-летний Питер из Торонто два года назад женился на Ксении из Москвы и с того момента мечтал попутешествовать по России. В прошлом году пересечь границы не получилось из-за пандемии, а в этом ситуация стабилизировалась. В июне пара отправилась в путь.

«Мы давно планировали эту поездку, так как я хотел побывать на родине своей жены. Мы путешествовали по России на протяжении трех недель. За это время мы посетили Москву, Казань, Санкт-Петербург и Пермь (это родной город моей жены). Мы не переживали из-за распространения коронавируса, так как оба вакцинированы и в целом здоровы», — поделился он.

Питер отмечает, что больше всего его впечатлил Санкт-Петербург: особенно ему понравилась архитектура и исторические места (собор Спаса на Крови, Эрмитаж и Петергоф).

«Здесь повсюду царит атмосфера искусства, работы местных художников выставлены повсюду. Впечатлили огромные королевские дворцы, музеи: в особенности Эрмитаж и Русский музей. Невозможно не отметить большое количество экскурсий, которые предлагают повсюду, – маршруты очень продуманы и предполагают посещение самых основных достопримечательностей», — говорит собеседник «Газеты.Ru».

Казань его удивила религиозными сооружениями: «На пешеходных улицах в центре города много ресторанов, в самом городе множество странных мечетей. Зрелище захватывающее».

Пандемия на путешествии негативно не сказалась – музеи были открыты, а рестораны заполнены местными жителями.

«Нельзя сказать, что мы чувствовали себя ограниченными из-за пандемии: в целом, все достопримечательности были открыты для посещения, места для развлечения тоже работали. Единственное, что можно выделить – туристов стало заметно меньше: я не встретил ни одного за время путешествия», — отмечает Питер.

24-летний Сардар из Антальи приехал в Россию в июле, чтобы осмотреть популярные среди туристов города: Нижний Новгород и Москву. В столице его ждали друзья, которые давно приглашали в гости.

«Когда я учился по обмену в Греции, мы познакомились с ребятами из Москвы: они были очень приветливые и общительные. В 2019 году они приезжали ко мне Турцию, а теперь пригласили к себе. Я поехал, не раздумывая, потому что слышал много об этих городах и очень хотел увидеть их вживую», — рассказал он.

Молодой человек вакцинировался еще в начале весны, поэтому из-за эпидситуации не переживал.

«Я сразу вакцинировался, потому что хотел быть более мобильным и иметь возможность поехать куда угодно. Так и получилось. В России были открыты музеи и выставки – нужно было только носить маску», — отмечает Сардар.

Больше всего его впечатлил Нижний Новгород: в особенности набережная и местный кремль.

«Я не ожидал, что этот город будет настолько красив. Когда идешь по набережной, поражаешься, насколько она длинная, любуешься видом на Волгу.

Также стоит отметить, что в городе много туристов из разных городов России, но из других стран – практически никого», — рассказал Сардар.

Раннее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что в январе-июне 2021 года Россию посетили 64,4 тыс. иностранных туристов против почти 2 млн в первом полугодии 2019 года. По данным организации, чаще всего в Россию приезжают граждане Кубы, ОАЭ и Турции.

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«Въездной турпоток продолжает сдерживать пандемия и, в первую очередь, то, что Россия отнесена во многих странах к зоне риска: нашу страну не рекомендуют к посещению, а возвращающимся из РФ гражданам предлагают пройти карантин. Несмотря на это, въездной туризм начинает очень медленно восстанавливаться. Приезжают небольшие группы до 10-20 человек из ОАЭ, Индии, Германии, Греции, Катара. Все они проскакивают между очередными волнами пандемии», — отметили в АТОР.

Отток иностранных туристов отмечает и директор турфирмы Svoy Travel Сергей Войтович.

«Из-за пандемии спрос на туры со стороны иностранцев упал на 99%. При этом есть непонятные для туроператоров сложности, которые способствовали снижению спроса. Дело в том, что сейчас приостановлена электронная виза, которая позволяет подавать все необходимые документы в электронном порядке. То есть при ее наличии можно избежать посещений визовых центров и бумажной волокиты. Из-за этого многие туристы решают не ехать в нашу страну», — сообщил он «Газете.Ru».

При этом электронные визы приостановлены даже для туристов тех стран, с которыми авиасообщение открыто: например, Германия, Бахрейн и Саудовская Аравия.

Тем не менее, частично вернуть турпоток помог Чемпионат Европы по футболу.

«Чаще всего обращались те туристы, которые приезжали на чемпионат Европы. Обычно это были шведы и испанцы. Они приезжали к нам в Питер посмотреть на игру и заодно брали самые популярные экскурсии: например, в Петергоф, обзорные экскурсии по городу – это стандартный пакет», — отмечает Войтович.

Также в этом году в Россию часто приезжали граждане стран Персидского залива: Саудовской Аравии, Бахрейна и Катара.

«В основном самыми популярными городами среди этих туристов оставались Санкт-Петербург, Москва, Сочи. В Сочи они едут за климатом и природой, а Москва и Питер – просто являются самыми крупными и интересными, здесь много достопримечательностей», — заключил глава Svoy Travel.

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