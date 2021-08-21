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Общество

Осужденные на принудительном лечении напали на санитаров

Что известно о бунте и побеге в бурятском психдиспансере

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t.me/ENews112
В поселке Новая Брянь в Бурятии произошел бунт в психдиспансере: семеро осужденных, в том числе за тяжкие преступления, напали на санитаров, ранили одного из них, взломали двери и скрылись. Сейчас их ищут полицейские вместе с сотрудниками ОМОНа и СОБРа. Все сбежавшие признаны социально-опасными — их осудили за разбой, угрозу убийством, хранение наркотиков, побои, вымогательство. Власти попросили местных жителей быть осторожными.

В Заиграевском районе Бурятии из психоневрологического диспансера сбежали семеро осужденных, находившихся на принудительном лечении. Об этом в Facebook сообщил глава республики Алексей Цыденов.

«Произошел побег из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района, где проходят принудительное лечение осужденные. Предварительно сбежало пять человек, но пока информация уточняется», — написал губернатор.

По его словам, на место происшествия выдвинулись бойцы ОМОНа и СОБРа, координацией действий по поимке беглецов будет заниматься региональное МВД. Цыденов также обратился к местным жителям с просьбой проявлять бдительность и следить за детьми.

Позже пресс-служба правительства Бурятии уточнила, что из диспансера в поселке Новая Брянь сбежали семь человек. «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что семеро сбежавших мужчин находились в республиканском психдиспансере на принудительном лечении.

По словам собеседника агентства, в учреждении, где содержались около 60 пациентов, произошел бунт. Активное участие в нем принимали те самые семь беглецов. Они устроили погром в отделении, напали на санитаров, взломали двери и скрылись в неизвестном направлении. Трое из пациентов были осуждены за тяжкие преступления.

Как пишет Telegram-канал «112», осужденные ранили осколком стекла 61-летнего санитара — у него порез скулы. В региональном Минздраве уточнили, что санитару оказали медицинскую помощь, в госпитализации он не нуждается. В Новую Брянь выехали министр здравоохранения региона Евгения Лудупова и ее заместитель Наталья Логина.

Шестеро из семерых сбежавших были осуждены за разбой, грабеж, хранение наркотиков, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, угрозу убийством, побои и вымогательство. Медики диагностировали у них шизофрению, умственную отсталость, расстройство личности. По предварительным данным, беглецы могут скрываться в заброшенных зданиях недалеко от диспансера.

Позже Telegram-каналы опубликовали список имен беглецов: Александр Абрахимов 1979 г.р., Жаргал Муханаев 1982 г.р., Александр Расов 1987 г.р, Булат Лубсанов 1999 г.р., Василий Поспелов 1983 г.р., Аламжи Аюшеев 1989 г.р., Валерий Найпак 1981 г.р. Суд признал всех их социально-опасными. Сейчас на въезде в поселок, где расположен психдиспансер организовали контрольно-пропускной пункт, где проверяют документы.

«Московский комсомолец» сообщил, что все сбежавшие — жители региона. У одного из них инвалидность 2 группы.

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