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Общество

«Операция ФСБ и ОМОН»

Около 60 мусульман задержаны в мечети в Котельниках

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ovdinfo.org
Сотрудники силовых структур приехали в мечеть, расположенную в подмосковных Котельниках, и окружили мусульман, которые собрались на пятничную молитву. Об этом стало известно в середине дня, однако и после 7 часов оперативных мероприятий ни одно ведомство не опубликовало официальную информацию в связи с задержаниями.

Около 16.00 пятницы, 20 августа, Telegram-канал Baza сообщил, что в Московской области проходит крупная спецоперация полиция по проверке верующих, собравшихся на молитву в Котельниках.

Очевидцы сообщили, что силовики зашли в здание сразу после окончания пятничной молитвы, когда внутри находились несколько сотен мусульман. Причину проверки никому не объяснили. Сообщается, что сотрудники проверяли документы собравшихся и отпускали их по одному.

Позднее сайт «ОВД-инфо» написал, что верующих держат в мечети и не дают им покинуть здание, требуя деньги за выход. Также сообщалось, что 15 человек к тому моменту были задержаны, а один мусульманин был сильно избит и его увезла «скорая помощь». Причины задержания неизвестны, однако сообщается, что у задержанных проверяют паспорта и регистрацию.

Около 22.30 дежурный отдела полиции, в который были доставлены мусульмане, сообщил, что задержания связаны с операцией, проводимой ФСБ и ОМОН, однако более детальеных подробностей он сообщить не смог. По его словам, задержанных доставляют к ним в отдел, чтобы вышеуказанные органы провели необходимую проверку.

Позднее РИА «Новости» со ссылкой на источник правоохранительных органах сообщили, что более 140 человек доставлены в полицию после проверки в мечети, 60 из них отвезли в Котельниковский отдел полиции МУ МВД России «Люберецкое» (по адресу улица Новая, 18).

Адвокат Лидия Самсонова сообщила, что на момент начала проверки в мечети Котельников находилось около 600 человек.

Операции силовых структур по выявлению нелегальных мигрантов в последние месяцы проводятся часто. Одной из причин этого могут быть участившиеся конфликты, которые происходят в Москве и Подмосковье с завидной регулярность.

12 июля рядом с метро «Кузьминки» состоялась массовая драка, в которой приняли участие мигранты из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. По ее итогам было задержано более 100 человек и заведено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Позднее 46 человек были депортированы из России.

В начале августа в подмосковных городах Одинцово и Мытищи произошли еще две массовые драки, в которых в общей сложности приняли участие от 40 до 60 мигрантов. На фоне растущего числа массовых драк Министерство внутренних дел России стало выдворять их участников за пределы страны и запрещать им въезд.

В свою очередь, для более тщательного контроля, МВД приняло решение с 29 декабря текущего года сделать дактилоскопию обязательной для всех трудовых мигрантов и иностранцев, прибывших в страну на срок более 90 дней. Кроме того, планируется введение единого документа для иностранных граждан с электронным носителем информации, внедрение которого позволит обеспечить стопроцентную идентификацию иностранцев.

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