«Их никто не моет, вирусы оседают»: чем опасны пластиковые экраны на кассах

Американские ученые выяснили, что пластиковые защитные экраны в общественных местах не только не препятствуют распространению коронавируса, а наоборот — создают для этого идеальные условия. С этими выводами согласны и их российские коллеги. В разговоре с «Газетой.Ru» вирусолог Павел Волчков сравнил щиты с аквариумом, который долго не моют, и призвал общепит активнее прививать сотрудников, а экраны — убирать.

Пластиковые защитные экраны, которые устанавливают на кассах магазинов, в ресторанах, такси и других общественных местах, не только не защищают от COVID-19, но и создают дополнительную возможность заразиться, пишет издание The New York Times со ссылкой на исследование специалистов из Университета Джона Хопкинса.

Они нарушают нормальную циркуляцию воздуха, создавая так называемые «мертвые зоны». В обычных условиях в магазинах и офисах выдыхаемый человеком воздух полностью рассеивается за 15-30 минут. А из-за барьеров частицы вируса могут концентрироваться на поверхности щитка.

Это повышает риск передачи заболевания между сотрудниками магазинов и салонов, а также от работников – клиентам. Получается, что пластиковые барьеры лишь создают ложное чувство защищенности.

Ведь защитить они могут только от капель, распространяемых при кашле или чихании. Но SARS-CoV-2 по большей части распространяется мельчайшими аэрозольными частичками — то есть при дыхании.

Российский вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков согласен с выводами американских коллег. Он убежден, что пластиковые барьеры бесполезны в борьбе с коронавирусом. К тому же они создают дополнительные расходы для владельцев магазинов.

«Многоразовые средства защиты, в том числе барьерные экраны, становятся рассадником бактерий и вирусов. Если вы, к примеру, не будете ухаживать за аквариумом или фильтром для воды, он зарастет микроорганизмами. Так и с пластиковыми экранами. Каждую секунду их никто не моет, поэтому частицы вирусов и бактерии на них оседают», — сказал он «Газете.Ru».

От брызг слюны, аэрозоля при чихании и кашле пластиковые барьеры защитят, но коронавирус передается воздушно-капельным путем. Поток воздуха с вирусом просто обогнет барьер из пластика, объясняет Волчков.

«От экранов в точках общепита и магазинах логично отказаться. Но сейчас это остается на усмотрение самих предпринимателей.

Владельцы сами решат, как поступать, так как они ориентированы на прибыль, и если уж установили такие барьеры, то откажутся от них, когда поймут, что им это невыгодно», — подчеркнул он, добавив, что куда более эффективнее будет привить персонал.

С ним согласен академик РАН, завотделом эпидемиологии и профилактики борьбы со СПИДом Центрального НИИ Эпидемиологии Вадим Покровский.

«Щитки в торговых точках и салонах нужны только для красоты. Маски – куда более эффективное средство в борьбе с распространением вируса — и служащие ТЦ, магазинов и общепита обязаны их носить. Маски действительно снижают риск заболеть коронавирусом. Для пафоса можно оставить и маски, и экраны, но это неудобно», — пояснил он.