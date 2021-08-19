Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Бывший генсек ВФЛА заявил, что Ласицкене уже добилась главного результата в сезоне 12:51
В МИД «удивлены» словами Борреля о недопущении влияния Китая и... 12:48
Хованский в СИЗО рассчитывает на компенсацию 12:45
Олимпийский чемпион Сильнов считает невыдачу виз Ласицкене и Сидоровой политическим жестом 12:42
Зеленский объявил о планах Украины построить новый военно-морской флот 12:42
Marvel показала финальный трейлер «Вечных» с Джоли 12:36
В Госдуме предложили создать механизм для получения спортсменами рабочих виз... 12:33
По «Северному потоку — 2» в 2021 году могут поставить 5,6 млрд куб. м газа 12:30
В Совфеде заявили, что карьера сбежавшего президента Гани закончилась 12:29
В Челябинске охранник ТЦ ударил кулаком в лицо девушки 12:29
Общество

«Уже в холодильнике»: «Спутник V» готов для борьбы с «дельтой»

Центр им. Гамалеи модифицировал «Спутник V» под штамм «дельта»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Елена Афонина/ТАСС
В России в скором времени ожидается появление пятой противокоронавирусной вакцины. Кроме того, разработчик «Спутника V» — Центр им. Гамалеи — анонсировал модифицированный вариант препарата, созданный специально против доминирующего в мире штамма «дельта». При этом ученые пока затрудняются ответить, будет ли эта вакцина эффективнее уже существующих.

Модифицированный «Спутник»

Доминирование штамма «дельта» в мире является основной причиной возросших показателей заболеваемости и смертности от COVID-19. Ныне существующие вакцины, в том числе российские, показывают стабильно высокие результаты против новой мутации, однако разработчики препаратов все равно изучают возможность модифицировать вакцины. В Центре им. Гамалеи Минздрава России уже доработали самую массовую отечественную вакцину «Спутник V» под «дельта»-версию коронавируса, заявил глава научного центра Александр Гинцбург.

«В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины», — приводит слова академика «Интерфакс».

Одновременно с этим у ученых нет достоверных выводов о том, будет ли вакцина, созданная на основе последовательности «дельты», эффективнее существующих препаратов. «Этого априори никто сказать не может», — подчеркнул Гинцбург.

Академик также напомнил, что вирус продолжает мутировать, потому появления новых разновидностей COVID-19 возможно. Будут ли они опаснее, ученым неизвестно. Тем не менее «дельта» продолжает оставаться серьезной проблемой.

«Те, кто не вакцинировался, у них инфекционный процесс протекает не за две-три недели, как с другими вариантами, а за четыре-пять дней. А иммунная система наша с вами вырабатывает антитела за 10-12-14 дней. С другими вариантами коронавируса она успевала это сделать, а ещё гениальные реаниматологи помогали продержаться заболевшим, пока иммунная система сработает. А в случае с «дельтой» они не успевают», — добавил эксперт.

Коронавирус в России

Начиная со второй половины июля в России снижаются общие показатели заболеваемости COVID-19, однако смертность при этом остается высокой и находится в районе 800 летальных исходов за сутки — только накануне впервые с 11 августа было зафиксировано менее 800 смертей. В более чем 95% новых случаев заражения опасной инфекции диагностируется как раз «дельта»-штамм.

Новым лидером по количеству новых случаев коронавируса стал Санкт-Петербург, сместив по этому показателю Москву на вторую строчку. Замыкает тройку Московская область.

Иммунизация и новая вакцина

Судя по данным статистического интернет-портала gogov.ru, в России по состоянию на 19 августа полностью привились свыше 33,4 млн человек или 22,9% от всего числа населения. Привито хотя бы одним компонентом вакцины — более 41,5 млн человек (28,4% от населения).

В Москве, несмотря на отмену ряда коронавирусных ограничений, средние темпы вакцинации продолжают расти — +13%. А вот в Санкт-Петербурге ситуация хуже, там этот показатель снизился, — -10%. В Московской области также наблюдается спад (-26%).

В настоящее время в России можно привиться четырьмя вакцинами — это двукомпонентные «Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и однокомпонентный «Спутник Лайт». В скором времени появится и пятый препарат, о чем 17 августа сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Предполагается, это будет разработка новосибирского научного центра «Вектор», который еще в конце июня подал документы на регистрацию препарата «ЭпиВакКорона-Н». Отличаться от более ранней «ЭпиВакКороны» она будет технологическими особенностями производства.

Так или иначе, ни одна из российских вакцин пока не одобрена Всемирной организацией здравоохранения. В ВОЗ ожидают, что «Спутник V» получит «зеленый свет» от международной организации в сентябре, говорила на прошлой неделе помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Бывший командир Рижского ОМОНа: Ельцин должен был возглавить ГКЧП
Чеслав Млынник рассказал, как взял под контроль Латвийскую ССР во время Августовского путча
«Мы — жертвы этой войны… Россия, не бросай нас»
Преподаватель русского языка из Кабула просит Россию помочь ей
«Да вы что?! Сюда нельзя!»
Как выглядит «дача Горбачева» 30 лет после путча ГКЧП
Боррель: Россия и Китай не должны взять контроль над ситуацией в Афганистане
В Тюмени нашли тело пропавшей в июне девочки
«Единая Россия» предложила запретить въезд в страну русофобам и оскорбляющим ветеранов
Военный летчик назвал возможную причину крушения МиГ-29 под Астраханью
Новости и материалы
Бывший генсек ВФЛА заявил, что Ласицкене уже добилась главного результата в сезоне
В МИД «удивлены» словами Борреля о недопущении влияния Китая и России на Афганистан
Хованский в СИЗО рассчитывает на компенсацию
Олимпийский чемпион Сильнов считает невыдачу виз Ласицкене и Сидоровой политическим жестом
Зеленский объявил о планах Украины построить новый военно-морской флот
Marvel показала финальный трейлер «Вечных» с Джоли
В Госдуме предложили создать механизм для получения спортсменами рабочих виз в США
По «Северному потоку — 2» в 2021 году могут поставить 5,6 млрд куб. м газа
В Совфеде заявили, что карьера сбежавшего президента Гани закончилась
В Челябинске охранник ТЦ ударил кулаком в лицо девушки
Несколько человек погибли в результате обстрела талибами* митинга в Асадабаде
«Я не толкала ребенка»: жена арбитра Безбородова — об избиении сына Пьехи
Свищев призвал не искать политических мотивов в невыдаче виз Ласицкене и Сидоровой
Лукашенко рассказал, что является главным преступлением
В России выявили 21 058 случаев коронавируса
Патрушев: четыре теракта предотвратили в Сибири в 2020 году
Сестры Аверины планируют выступить на чемпионате мира в Японии
В США приступили к созданию новой гиперзвуковой ракеты «Темный орел»
Все новости
Из-за талибов* россияне потеряли Таиланд
«Аэрофлот» отменил рейсы Москва — Бангкок до конца октября
Защита от сглаза: почему талибы* подводят глаза
Эксперты объяснили внешний вид талибов*
Китай поглощает авторитейл в России
За год в России открылось 138 автосалонов китайских марок
Ключевская сопка: эксперты рассказали, как покорить вулкан и выжить
СК начал проверку после гибели туристов, сорвавшихся со склона вулкана на Камчатке
«Спланированная провокация»
МИД опубликовал заявление к годовщине отравления Навального
«В духе Куросавы»: каким будет аниме по «Звездным войнам»
Зрители высоко оценили трейлер мультсериала «Звездные войны: Видения»
Овощи увели инфляцию в минус
Росстат отчитался о снижении потребительских цен на 0,01%
Водители-новички перестали сыпаться на экзамене в ГИБДД
С первого раза экзамен на права в Москве сдают 17% начинающих автомобилистов
«Байден допустил два просчета: «Северный поток — 2» и Афганистан»
Рейтинг президента США снизился до 46% на фоне событий в Афганистане
«Белый лотос» и «Девять совсем незнакомых людей»: сериалы об элитном отдыхе, идущем не по плану
Рецензии на сериалы «Белый лотос» от HBO и «Девять совсем незнакомых людей» с Николь Кидман
Часики тикают: почему не стоит откладывать отцовство
Врачи выяснили, как мужская фертильность падает с годами
«Прошли профилактику»: почему пандемия облегчила жизнь астматикам
Пульмонолог рассказал о преимуществах астматиков в борьбе с коронавирусом
Путч ГКЧП: август, изменивший историю страны
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях