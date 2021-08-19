«Уже в холодильнике»: «Спутник V» готов для борьбы с «дельтой»

В России в скором времени ожидается появление пятой противокоронавирусной вакцины. Кроме того, разработчик «Спутника V» — Центр им. Гамалеи — анонсировал модифицированный вариант препарата, созданный специально против доминирующего в мире штамма «дельта». При этом ученые пока затрудняются ответить, будет ли эта вакцина эффективнее уже существующих.

Модифицированный «Спутник»

Доминирование штамма «дельта» в мире является основной причиной возросших показателей заболеваемости и смертности от COVID-19. Ныне существующие вакцины, в том числе российские, показывают стабильно высокие результаты против новой мутации, однако разработчики препаратов все равно изучают возможность модифицировать вакцины. В Центре им. Гамалеи Минздрава России уже доработали самую массовую отечественную вакцину «Спутник V» под «дельта»-версию коронавируса, заявил глава научного центра Александр Гинцбург.

«В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины», — приводит слова академика «Интерфакс».

Одновременно с этим у ученых нет достоверных выводов о том, будет ли вакцина, созданная на основе последовательности «дельты», эффективнее существующих препаратов. «Этого априори никто сказать не может», — подчеркнул Гинцбург.

Академик также напомнил, что вирус продолжает мутировать, потому появления новых разновидностей COVID-19 возможно. Будут ли они опаснее, ученым неизвестно. Тем не менее «дельта» продолжает оставаться серьезной проблемой.

«Те, кто не вакцинировался, у них инфекционный процесс протекает не за две-три недели, как с другими вариантами, а за четыре-пять дней. А иммунная система наша с вами вырабатывает антитела за 10-12-14 дней. С другими вариантами коронавируса она успевала это сделать, а ещё гениальные реаниматологи помогали продержаться заболевшим, пока иммунная система сработает. А в случае с «дельтой» они не успевают», — добавил эксперт.

Коронавирус в России

Начиная со второй половины июля в России снижаются общие показатели заболеваемости COVID-19, однако смертность при этом остается высокой и находится в районе 800 летальных исходов за сутки — только накануне впервые с 11 августа было зафиксировано менее 800 смертей. В более чем 95% новых случаев заражения опасной инфекции диагностируется как раз «дельта»-штамм.

Новым лидером по количеству новых случаев коронавируса стал Санкт-Петербург, сместив по этому показателю Москву на вторую строчку. Замыкает тройку Московская область.

Иммунизация и новая вакцина

Судя по данным статистического интернет-портала gogov.ru, в России по состоянию на 19 августа полностью привились свыше 33,4 млн человек или 22,9% от всего числа населения. Привито хотя бы одним компонентом вакцины — более 41,5 млн человек (28,4% от населения).

В Москве, несмотря на отмену ряда коронавирусных ограничений, средние темпы вакцинации продолжают расти — +13%. А вот в Санкт-Петербурге ситуация хуже, там этот показатель снизился, — -10%. В Московской области также наблюдается спад (-26%).

В настоящее время в России можно привиться четырьмя вакцинами — это двукомпонентные «Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и однокомпонентный «Спутник Лайт». В скором времени появится и пятый препарат, о чем 17 августа сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Предполагается, это будет разработка новосибирского научного центра «Вектор», который еще в конце июня подал документы на регистрацию препарата «ЭпиВакКорона-Н». Отличаться от более ранней «ЭпиВакКороны» она будет технологическими особенностями производства.

Так или иначе, ни одна из российских вакцин пока не одобрена Всемирной организацией здравоохранения. В ВОЗ ожидают, что «Спутник V» получит «зеленый свет» от международной организации в сентябре, говорила на прошлой неделе помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.