«Прошли профилактику»: почему пандемия облегчила жизнь астматикам

За время пандемии люди с бронхиальной астмой реже сталкивались с тяжелыми аллергическими приступами — к такому выводу пришли ученые из Эдинбургского университета, проанализировав данные более 100 тыс. пациентов. Это наблюдение подтвердили опрошенные «Газетой.Ru» пульмонологи и астматики. По их мнению, на это повлияло ношение масок — средства защиты сократили поступление в организм других вирусов и аллергенов, которые провоцируют заболевание.

19-летняя Елена из Москвы страдает бронхиальной астмой с раннего возраста: по ее словам, в детстве аллергические приступы случались практически ежемесячно. Со временем астма начала проявляться только в сезон цветения.

«Каждая весна для меня – это ад. Особенно конец апреля-май, когда цветения в самом разгаре: по ночам у меня начинается кашель, иногда я просто задыхаюсь. Не говорю уже о том, что бывают дни, когда на улицу невозможно – от аллергии текут слезы, становится тяжело дышать», — рассказывает девушка.



Во время пандемии она начала серьезно относиться к эпидограничениям: в общественных местах, даже на улице, старалась носить маску; не ездила на общественном транспорте в пиковые часы; соблюдала социальную дистанцию. Елена заметила, что сезонные приступы стали проходить легче.

«Мой аллерголог сразу сказал, что я в группе риска, поэтому очень боялась лишний раз подвергать себя опасности. Страшно, что последствия могут быть необратимыми. Но я заметила какие-то удивительные эффекты уже вторую весну: астма обостряется, но сами приступы переносятся заметно легче и даже быстрее. То есть я даже перестала принимать усиленные дозы антигистаминных препаратов и гормонов», — отмечает Елена.

Девушка связывает эти обстоятельства с мерами для профилактики короновируса. Помимо этого, Елена рассказывает, что во время локдауна в 2020 году обострения астмы она практически не наблюдала.

«С этой стороны я вспоминаю тотальный карантин как лучшее время: тогда я практически совсем не выходила на улицу. Цветение меня не коснулось, потому что я не гуляла – и аллергии практически не было. Нужно было только больше убирать пыль, чтобы не спровоцировать приступ через другие аллергены – но это решаемая проблема», — добавляет Елена.

Во время пандемии чувствовала себя лучше и 23-летняя Юлия из Москвы: она также страдает бронхиальной астмой с раннего детства. По ее словам, сейчас приступы случаются гораздо реже, чем в детском возрасте.

«Я не принимаю препараты постоянно, только в случае приступа использую ингалятор. Сейчас приступы случаются очень редко», — сообщает собеседница издания.

Юлия отмечает, что обострение астмы чаще всего провоцировали сезонные заболевания. За последние два года девушка стала болеть заметно реже – это она связывает с постоянным ношением масок.

«Могу однозначно сказать, что болеть стала меньше. Раньше я болела каждую зиму 1-2 раза. За последнюю зиму не болела ни разу. Думаю, что маски сыграли в этом ключевую роль. Люди стали меньше заражать друг друга. Для меня как для астматика это, конечно, плюс, потому что обычное ОРВИ у меня всегда идет с аллергическими осложнениями и астматическими приступами. Соответственно: нет ОРВИ — нет нагрузки на легкие и нет астмы», — рассуждает Юлия.

Ранее специалисты из исследовательского центра астмы Эдинбургского университета выяснили, что количество приступов у астматиков резко сократилось. В исследовании, опубликованном 16 августа в издании DailyMail, говорится, что за последние 18 месяцев количество астматиков, перенесших приступ и обратившихся к терапевту, оказалось на 20% меньше, чем в предыдущие четыре года.

Ученые связывают это с эпидемиологическими мерами во время пандемии: ношением масок и соблюдением социальной дистанции. По их мнению, они снизили риск воздействия других вирусов, которые, как известно, вызывают астматические приступы.

«В теории маски могут помочь против астмы, которая возникает в результате аллергии – ее провоцируют аллергены. Это могут быть пищевые, бытовые аллергены (пыль, шерсть кошек), пыльца. Соответственно, маски вне дома доставляют меньшее количество аллергенов в организм, поэтому с этой стороны пандемия тоже «помогла», — комментирует исследование врач-пульмонолог ГБУЗ МО МОНИКИ Алексей Никишенков.

С ним не согласен пульмонолог-фтизиатр Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Николай Филижанко. По его мнению, в ряде случаев маски, наоборот, опасны для астматиков.

«Скорее всего, они причинят им больше вреда — так как маска плохо пропускает кислород и в ней также накапливается большое количество углерода, который может вызывать отдышку», — пояснил медик.

Вместе с тем он подтвердил, что маски защищают от коронавирусной инфекции, которая может спровоцировать обострение бронхиальной астмы.

При этом пациенты с бронхиальной астмой, проходящие гормональную терапию, могут перенести COVID-19 в легкой форме, считают эксперты. Дело в том, что препараты для лечения астмы помогают в борьбе с коронавирусом.

«Препараты, которые применяют при лечении астмы, одобрены также для лечения COVID-19. Это гормоны, которые вдыхаются путем ингаляции. Там довольно сложный процесс – они оказывают влияние на бронхоспазм (сокращение гладкой мускулатуры — «Газета.Ru»), тем самым снижая чувствительность к аллергенам. Для лечения коронавирусной инфекции также применяются гормоны в виде таблеток или инъекций. И в последнее время доказано, что если принимать гормоны ингаляционно, то это тоже приносит дополнительный эффект при коронавирусе. То есть астматики «прошли профилактику». — заключил Никишенков.