По 100 тысяч рублей. В России разыграют призы среди вакцинированных

Правительство России утвердило программу поощрения граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса. Розыгрыш лотереи будет проходить среди лиц старше 18 лет с 1 сентября по 1 декабря 2021 года. Сумма выигрыша составит 100 тысяч рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в России будет запущена программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19. С текстом документа можно ознакомиться на сайте кабмина.

Розыгрыш будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Розыгрыш призов пройдет на сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Там же будут опубликованы и результаты.

«Запуская программу поощрения вакцинированных, правительство тем самым выражает признательность гражданам, которые проявили сознательность, позаботились о своем здоровье и защитили своих близких», – отметила, комментируя принятое решение, вице-премьер Татьяна Голикова.

Розыгрыш призов будет проводить компьютер, который дважды проведет лотерею среди тех, кто участвовал в вакцинации до 1 сентября. Всего будет выбрана тысяча победителей, каждый из которых получит по 100 тысяч рублей. В случае победы, информация о выигрыше будет доступна в личном кабинете гражданина, а также направлена ему push-уведомлением.

Для получения уведомления о выигрыше необходимо убедиться в наличии подтвержденной учетной записи на ЕПГУ и не позднее трех месяцев с даты получения уведомления в личном кабинете указать номер своей банковской карты МИР. После подтверждения банковских реквизитов денежный приз автоматически поступит на счет. Выплаты призов производятся в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша призов.

Квартиры и автомобили

Поощрения за вакцинацию давно используется в регионах России и других странах, а также побуждения граждан сделать прививку. Например, в Москве уже несколько раз проходил розыгрыш автомобилей. А подмосковные власти стимулировали темпы вакцинации розыгрышем квартиры.

Крупные зарубежные компании также всячески поощряют сотрудников за прививку. Один из крупнейших в мире онлайн-ретейлеров Amazon разыгрывает ценные призы среди сотрудников, которые вакцинировались от коронавируса. Компания не готова вводить обязательную вакцинацию, поэтому побуждает своих сотрудников делать это путем подарков. Всего будет разыграно 18 призов общей стоимостью почти $2 млн. Среди них два приза по $500 тыс., шесть — по $100 тыс., а также пять автомобилей и столько же туристических путевок.

Российские компании также проводят подобные поощрения. Например, «Алроса» разыгрывает среди вакцинированных работников снегоход и Hyundai Solaris, а Магнитогорский металлургический комбинат дает дополнительный выходной после каждого этапа вакцинации с сохранением средней зарплаты.

В некоторых регионах США к подобным акциям подошли исходя из особенностей местной культуры и быта. Жители Западной Вирджинии могут получить пожизненную охотничью лицензию на ношение оружия, а также ружья в подарок. В Алабаме тем, кто прошел вакцинацию, предложили возможность погонять на скоростном треке.

Однако американские ученые провели исследование, результаты которого показали, что лотереи и другие розыгрыши призов никак не влияют на активность населения по части вакцинации.

Также имеет значение средний достаток того или иного региона, где проводится розыгрыш. Например, в Северной Каролине людям, получившим первую дозу вакцины, выплачивали по $25. Это небольшая сумма по меркам США, однако для региона с низким доходом поощрение данной суммой оказалось эффективным.

Точных данных по вакцинации коронавирусом нет, однако из общедоступных источников известно, что в настоящее время в России полностью привито чуть больше 33 миллионов человек, что составляет 22,7% населения страны.