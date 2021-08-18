«Современный формат»: когда в России заменят паспорт на пластиковую карту

Минцифры намерено принять решение о замене бумажного паспорта на смарт-карту к концу 2021 года. Также в планах ведомства создать возможность иметь копию цифрового паспорта в виде QR-кода на телефоне. Туда планируется вносить фотографию, ФИО, данные СНИЛС, отпечатки пальцев, биометрические и другие данные.

Глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что решение о замене бумажного паспорта на смарт-карту может быть принято до конца 2021 года.

«С точки зрения замены самого бумажного паспорта, есть необходимость поменять его на более современный формат, это смарт-карта. Я думаю, что такое решение мы до конца этого года примем», — сказал он.

Также Шадаев отметил, что смарт-карт наиболее удобна для хранения всех данных гражданина.

«У нас стоит задача дать возможность иметь еще копию цифрового паспорта, которую можно в виде QR-кода показать на телефоне», — заявил глава ведомства.

Ранее в МВД России уже заявляли, что в Москве планируют ввести электронные паспорта в пилотном режиме. Проект, который предполагается запустить до 1 декабря 2021 года, прорабатывается совместно с Минцифры, правительством Москвы и другими государственными органами.

«Предполагается, что электронный паспорт, как и дополняющее его мобильное приложение, станет ключом к государственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью», — рассказали в МВД.

Отмечается, что электронный паспорт будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным. Документ будет выглядеть как обычная пластиковая карточка с электронным носителем информации.

На нее планируется вносить паспортные данные, фотографию, фамилию, имя и отчество человека, а также дату и место рождения. Информация будет дублироваться на встроенный электронный чип. Кроме того, чип будет содержать биометрические данные гражданина, в частности отпечатки пальцев. Также планируется записывать на него данные СНИЛС, регистрации по месту жительства, водительские права и иные документы.

В конце мая стало известно, что Минцифры планирует запустить механизм получения гражданами и органами власти электронных дубликатов документов, созданных в центрах «Мои документы» на основе бумажных документов. Согласно тексту проекта, при обращении в МФЦ за любой госуслугой гражданину предложат создание электронных дубликатов подаваемых им документов, которые в дальнейшем отобразятся в его личном кабинете на портале госуслуг.

Среди них — электронные дубликаты паспортов и загранпаспортов россиян, свидетельств ЗАГС, документов об образовании и квалификации. Создавать электронные дубликаты только с согласия гражданина.

Дубликаты будут заверять электронной цифровой подписью сотрудника МФЦ. Полный перечень документов будет утвержден постановлением правительства Российской Федерации.

Ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что регистрация по месту жительства в паспортах несовершеннолетних перейдет в электронный формат уже в 2022 году.

«Дальнейшая цифровая трансформация социально значимых госуслуг позволит отказаться и от этих штампов в пользу перепроверки соответствующих сведений в федеральных реестрах», — отметила она.

В середине августа в России вступили в силу принятые правительством изменения, касающиеся процедуры выдачи и замены российских паспортов, а также их содержания. Теперь срок действия паспорта (при достижении россиянином возраста 20 или 45 лет) продлен до замены, но не более чем на 90 дней.