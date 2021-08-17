Новые штаммы и слабый иммунитет: почему COVID-19 поражает неоднократно

Любой может повторно заразиться коронавирусом — все зависит от степени иммунитета, приобретенного в результате предыдущего заболевания, сообщили «Газете.Ru» медики. У людей, перенесших коронавирус в легкой форме, антитела могут быть недостаточно надежными. При этом повлиять на повторное заражение может и уровень врожденного иммунитета.

За год человек может переболеть COVID-19 до трех раз, сообщил «Газете.Ru» замдиректора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

«10 раз за год человек вряд ли перенесет заболевание — это практически невозможно. Скорее всего, это какие-то исключительные случаи. Обычно — не больше двух-трех раз», — сказал он.

Ранее главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе в эфире радиостанции Sputnik сообщил о случаях, когда люди до 10 раз в год заражались коронавирусом. Однако их он назвал большой редкостью.

«Зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией через месяц-два после болезни. Есть случаи, когда за год люди до десятка раз заболевали, но это бывает редко. А так, за год вполне возможно несколько раз заболеть этой инфекцией. Два-три раза – это мы видим достаточно часто», — сказал медик.

С повторным заболеванием коронавирусом может столкнуться практически каждый, отмечает завлабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Федерального научно-исследовательского Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Елена Бурцева.

«Случаи повторного заражения действительно есть – чаще они наблюдаются у лиц, которые достаточно легко перенесли предыдущее заболевание. Ведь чем тяжелее болеет человек, тем интенсивнее вырабатывается иммунитет. У людей с легким течением иммунитет может быть не таким напряженным», — сообщила она «Газете.Ru».

Кроме того, заболеть повторно рискуют пациенты с изначально ослабленным иммунитетом, добавил Покровский.

«Например, если человек часто болеет — чаще всего это говорит об ослабленном иммунитете. В таком случае он также может повлиять на повторное заражение коронавирусом», — пояснил он.

При этом если речь идет об инфицировании одним и тем же штаммом, то в подавляющем большинстве случаев заболевание протекает значительно легче, подчеркнул Чурадзе.

«Если речь о другом штамме, бывают и тяжелые случаи, повторно тяжелые или даже более тяжелые, чем были предыдущие», — предупредил он

Медики напоминают, что защиту от коронавируса обеспечивают антитела, приобретенные в результате заболевания или вакцинации, а также Т-клеточный иммунитет — сложная система, в формировании которой участвуют разнообразные клетки. Особое значение имеет активация Т-лимфоцитов: они участвуют в формировании иммунной памяти.

Однако Т-клеточный иммунитет не всегда имеет решающее значение в борьбе организма с коронавирусом.

«Повторные инфицирования также связаны с тем, что появляются другие штаммы коронавируса. В связи с этим Т-клеточный иммунитет может быть неполным и не действовать на разные штаммы. Кроме того, у тех, кто переболел коронавирусом, иммунитет в ряде случае не является недостаточно мощным – хороший ответ не сформировался», — пояснил Вадим Покровский.

Сработает ли Т-клеточный иммунитет и в какой степени, зависит от индивидуальных особенностей организма, рассказала Елена Бурцева. «Есть люди, которые не заболеют повторно – все зависит непосредственно от их иммунитета и готовности организма «встретить» вирус. Это трудно спрогнозировать», — сообщила она.

О второстепенном значении Т-клеточного иммунитета для защиты от коронавируса 27 июля в журнале mBio писали и американские ученые из Национального института аллергии и инфекционных болезней. Они провели исследование на обезьянах, показавшее, что у приматов с очень слабым клеточным иммунитетом хороший уровень защиты при повторном заражении обеспечивали приобретенные антитела.

Ученые изначально ослабили естественный Т-клеточный иммунитет у подопытных животных, повторно зараженных COVID-19. Они брали у них мазки из носа и глотки, чтобы измерить уровень вируса в носу, рту и легких, а также мазки из прямой кишки. Результаты показали, что тяжесть заболевания COVID-19 не зависела от состояния Т-клеток.

«Мы обнаружили, что у нас действительно хорошие реакции памяти независимо от того, истощили мы Т-клетки или нет. В основном, мы обнаружили очень сильные вируснейтрализующие антитела — наиболее важные агенты в борьбе с инфекцией. Это было неожиданным для большинства иммунологов, вирусологов и разработчиков вакцин», — сообщил один из авторов исследования Ким Хасенкруг.

За счет формирования устойчивого иммунитета у людей в будущем коронавирус перейдет в разряд сезонных инфекций, отмечает Бурцева.

«Все возбудители, которые сейчас не представляют для нас особой опасности, когда-то распространялись так же, как коронавирус. Они также могли иметь животное происхождение и вызывать большие подъемы заболеваний. А теперь вышли просто на сезонный уровень», — говорит она.

«На это повлияет формирование защитного иммунитета – в этой связи важна вакцинация. Вероятнее всего, в будущем коронавирус будет проявляться в легких формах, так как у большинства будет иммунитет», — согласился Покровский.