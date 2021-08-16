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Общество

Жара может побить рекорд. Москвичей предупредили о желтом уровне погодной опасности

В Гидрометцентре сообщили, что 17 августа в Москве ожидается до 32 градусов тепла

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Сергей Савостьянов/ТАСС
Во вторник в московском регионе вводится повышенный, «желтый» уровень погодной опасности. Ожидается, что воздух прогреется до 30-32°С. Самым жарким днем августа 2021 года в Москве пока остается 2-е, максимум температуры в этот день достигал 29,8 градуса. Температурный рекорда для 17 августа был установлен в Москве в 1954 году — 33,5°С. Как вести себя в таких условиях — в материале «Газеты.Ru».

В Москве во вторник, 17 августа, ожидается до 30-32 градусов тепла. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Из-за жары с 10 до 16 часов вторника в московском регионе объявлен повышенный, «желтый» уровень погодной опасности.

Температурный рекорда для 17 августа был установлен в Москве в 1954 году, когда воздух прогрелся до 33,5°С, пишет «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро российской столицы.

«Самым жарким днем августа 2021 года в Москве пока остается 2-е, максимум температуры в этот день достигал 29,8 градуса», — отметил представитель метеобюро.

По оценкам синоптиков, нынешнее лето в Москве на 4 градуса теплее климатической нормы. В городе этим летом уже было две волны жары — в конце июня и в начале-середине июля, когда температура поднималась выше 30 градусов. Тогда в регионе вводился «оранжевый» уровень погодной опасности.

Всего существует четыре уровня погодной опасности погоды: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Желтый уровень означает, что возможны осадки, грозы, порывы ветра, высокие или низкие температуры, которые могут представлять умеренную опасность.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что аномально теплая погода на территории России сохранится до середины текущей недели. Он отметил, что в европейской части страны наиболее высокие аномалии наблюдаются в Приволжском федеральном округе, а также на востоке Северо-Кавказского и Южного федерального округа.

Прогноз погоды по округам

На сайте Гидрометцентра также содержится информация об ожидаемых погодных условиях в других регионах России:

«Северо-Западный федеральный округ. 16 августа в Ненецком автономном округе ливневый дождь, гроза, ветер 15-20 метров в секунду.

Южный федеральный округ. 16-17 августа на большей части округа ветер 20-25 метров в секунду, 16 августа в Калмыкии, Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской областях сильный дождь, гроза, град.

Северо-Кавказский федеральный округ. 16-17 августа на большей части округа сильный дождь, гроза, град, ветер 20-25 метров в секунду.

Приволжский федеральный округ. 16-18 августа в Пермском крае аномально жаркая погода.

Сибирский федеральный округ. В Красноярском крае: 16 августа в южных районах сильный дождь; 16-17 августа на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района дождь, ветер 15-20 метров в секунду.

Дальневосточный федеральный округ. 17-18 августа в Бурятии ливневый дождь, гроза, 18 августа ветер 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Что делать при сильной жаре. Советы МЧС:

Одеваться правильно, носить светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка;

Избегать физических нагрузок, двигаться не спеша, экономить силы, чаще находясь в тени;

Воздержаться от алкоголя, употреблять больше жидкости, пить минеральную воду без газа;

Быть бдительным, помнить, что во время жары возрастает вероятность пожаров.

Что нельзя делать при сильной жаре. Советы врача:

Включать вентилятор. При жаре вентилятор ситуацию не спасет. В воздухе и так мало кислорода, а он будет просто перегонять тяжелый жаркий поток, которым трудно дышать.

Блокировать потоотделение. Не следует усердствовать с антиперспирантами и тальком. Они закупоривают поры и не позволяют выделяться поту. Однако процесс терморегуляции не останавливается: организм пытается охладиться, но не может, и в результате перегревается. Так можно получить тепловой удар. Лучше лишний раз сходить в душ или, если такой возможности нет, можно использовать влажные салфетки.

Пить холодную воду. Жидкость комнатной температуры или температуры тела усваивается лучше всего. Все, что холоднее, может принести лишь временное облегчение. А вот отказываться от горячих супов и напитков не спешите: с их помощью разогреваются внутренние органы, что стимулирует потоотделение.

Принимать холодный душ. Если вы не привыкли к контрастному душу и никогда не закалялись, то можете простудиться.

Пренебрегать солнцезащитным кремом. Даже в городе нужно обязательно наносить средства от солнца. Рекомендуется использовать крема с SPF не ниже 50. Можно найти и одежду с защитой от УФ-лучей.

Охлаждаться под кондиционером. Если вы не закаляетесь, резкие перепады температуры могут быть довольно опасны. У организма есть терморегуляция, и на жаре он начинает себя охлаждать — потеет. Когда вы попадаете в холодное помещение или садитесь в автомобиль сразу с улицы, тело не успевает перестроиться. В таком случае увеличивается риск простудиться. Ведь в экстремально жаркую погоду иммунитет снижается так же, как и в холодную.

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