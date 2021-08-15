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Общество

«Напоминают ягодицы»: чиновник оценил дороги Забайкалья, жители его поддержали

Жители Забайкальского края согласились со словами министра Кумарькова о «жопе мира»

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Алексей Кумарьков

Алексей Кумарьков

a.kumarkov/instagram.com
Министр природных ресурсов Камчатского края назвал участок дороги в Забайкальском крае «жопой мира». Это заявление он сделал под фотографией в своем Instagram-аккаунте во время отпуска. Жители региона, в котором отдыхал чиновник, его поддержали.

«Если есть в мире жопа, то это здесь. P.S. Речь исключительно про дороги! 558 км за день, включая гравийки», — написал министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков под кадром, где он стоит рядом с указателем города Петровск-Забайкальский.

Петровск-Забайкальский — город с населением более 15 тыс. человек, расположенный примерно в 500 километрах от столицы Забайкальского края — Читы.

Вскоре чиновника раскритиковал Первый информационный телеканал Камчатского края — в соцсетях издания говорится, что министр «вспомнил про ягодицы, описывая один из населенных пунктов Забайкальского края».

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a.kumarkov/instagram.com

«Также министр, видимо на отдыхе совсем забыл про этику, которую при его должности следовало бы соблюдать, и на встречу с близкими надел футболку с нецензурной надписью. На литературном языке она означает, что ему «все равно» на все», — говорится в сообщении телеканала.

В отличие от СМИ, коллеги Кумарькова были более сдержаны в оценках. Глава пресс-службы правительства Забайкалья Роман Шадрин заявил изданию «Подъем», что не видел этот пост.

«Это вздор какой-то. Не вижу смысла комментировать такую чепуху».

Сам Кумарьков решил прокомментировать данную ситуацию в своем аккаунте.

«Насчет, не побоюсь этого слова, истерики, разразившейся в некоторых СМИ касаемо ведения мною моих личных соцсетей, поясню. Я не развлекаюсь (цитата) — я нахожусь в отпуске, на который, как и любой человек, имею право. Я провожу время со своей семьей, в чем могли убедиться все, поскольку мои семейные фотографии, включая детей, показали по ТВ на широкую аудиторию. Я не убил, я не украл, мне не стыдно. И, кстати, я не давал согласия на размещение на ТВ изображения моего ребенка, в следующий раз предлагаю потрудиться оставить только часть изображения — только меня», — отметил чиновник.

Отдельно министр из Камчатки остановился на теме своей футболки: «Что касаемо моей футболки, которую рассмотрели с электронным микроскопом, — она куплена во вполне официальном магазине и подарена мне женой. Отличная футболка с геометрическими фигурами. Я люблю необычные принты. Ходить в отпуске в костюме и в галстуке я не буду, не просите. Ниже на фото моя другая футболка, норм?»

Отдельный абзац своего сообщения Кумарьков посвятил непосредственно теме своего исходного поста.

«Касаемо Петровска-Забайкальского. Забайкалье потрясающее место с красивой природой и тысячелетней историей, о которой я много и часто пишу в своих соцсетях. Но в части дорог в этом месте, основанном в 1789 году указом Екатерины II, действительно полные, как вы выразились, ягодицы, и я это отметил как водитель, использовав соответствующий фразеологизм. В следующий раз буду более точно формулировать мысль. Так и буду писать — что дороги напоминают ягодицы, спасибо за идею. Лакировать не склонен. Считайте, что это модная нынче новая искренность, которую каждый понимает по-своему. Противоположность искренности — лицемерие», — отметил он.

За сутки этот пост собрал несколько десятков комментариев, большинство из них носят одобрительный характер.

«Да жопошные дороги, мягко еще было сказано! У нас привыкли во власти все «лакировать», грубее сказать — лицемерить, так что не переживайте, не скажу за всех забайкальцев, но я не в обиде! Наоборот, такая правда может быть заставит некоторые властные структуры подвигать уже своими ягодицами!»;

«Человек привлек внимание к состоянию дорог. Или будучи министром человек должен всегда следовать политике партии, вещать, как все прекрасно, выдавать черное за белое и всюду лицемерить? Министр не на Мальдивы отдыхать поехал на (украденное), а по своей стране, тратит средства в своей стране, и на автомобиле, стоит заметить, который далеко не Maybach, и даже не Land Cruiser 300»;

«Сам не понял почему на вас накинулись, дороги ведь и правда полная жопа»;

«Отлично напихали! Обычно чиновники поджимают хвост и начинают мямлить что-то вроде май аккаунт воз хакд. А вы молодец. Лучи добра и уважения!».

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