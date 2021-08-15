«Напоминают ягодицы»: чиновник оценил дороги Забайкалья, жители его поддержали

«Если есть в мире жопа, то это здесь. P.S. Речь исключительно про дороги! 558 км за день, включая гравийки», — написал министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков под кадром, где он стоит рядом с указателем города Петровск-Забайкальский.
Петровск-Забайкальский — город с населением более 15 тыс. человек, расположенный примерно в 500 километрах от столицы Забайкальского края — Читы.
Вскоре чиновника раскритиковал Первый информационный телеканал Камчатского края — в соцсетях издания говорится, что министр «вспомнил про ягодицы, описывая один из населенных пунктов Забайкальского края».
«Также министр, видимо на отдыхе совсем забыл про этику, которую при его должности следовало бы соблюдать, и на встречу с близкими надел футболку с нецензурной надписью. На литературном языке она означает, что ему «все равно» на все», — говорится в сообщении телеканала.
В отличие от СМИ, коллеги Кумарькова были более сдержаны в оценках. Глава пресс-службы правительства Забайкалья Роман Шадрин заявил изданию «Подъем», что не видел этот пост.
«Это вздор какой-то. Не вижу смысла комментировать такую чепуху».
Сам Кумарьков решил прокомментировать данную ситуацию в своем аккаунте.
«Насчет, не побоюсь этого слова, истерики, разразившейся в некоторых СМИ касаемо ведения мною моих личных соцсетей, поясню. Я не развлекаюсь (цитата) — я нахожусь в отпуске, на который, как и любой человек, имею право. Я провожу время со своей семьей, в чем могли убедиться все, поскольку мои семейные фотографии, включая детей, показали по ТВ на широкую аудиторию. Я не убил, я не украл, мне не стыдно. И, кстати, я не давал согласия на размещение на ТВ изображения моего ребенка, в следующий раз предлагаю потрудиться оставить только часть изображения — только меня», — отметил чиновник.
Отдельно министр из Камчатки остановился на теме своей футболки: «Что касаемо моей футболки, которую рассмотрели с электронным микроскопом, — она куплена во вполне официальном магазине и подарена мне женой. Отличная футболка с геометрическими фигурами. Я люблю необычные принты. Ходить в отпуске в костюме и в галстуке я не буду, не просите. Ниже на фото моя другая футболка, норм?»
Отдельный абзац своего сообщения Кумарьков посвятил непосредственно теме своего исходного поста.
«Касаемо Петровска-Забайкальского. Забайкалье потрясающее место с красивой природой и тысячелетней историей, о которой я много и часто пишу в своих соцсетях. Но в части дорог в этом месте, основанном в 1789 году указом Екатерины II, действительно полные, как вы выразились, ягодицы, и я это отметил как водитель, использовав соответствующий фразеологизм. В следующий раз буду более точно формулировать мысль. Так и буду писать — что дороги напоминают ягодицы, спасибо за идею. Лакировать не склонен. Считайте, что это модная нынче новая искренность, которую каждый понимает по-своему. Противоположность искренности — лицемерие», — отметил он.
За сутки этот пост собрал несколько десятков комментариев, большинство из них носят одобрительный характер.
«Да жопошные дороги, мягко еще было сказано! У нас привыкли во власти все «лакировать», грубее сказать — лицемерить, так что не переживайте, не скажу за всех забайкальцев, но я не в обиде! Наоборот, такая правда может быть заставит некоторые властные структуры подвигать уже своими ягодицами!»;
«Человек привлек внимание к состоянию дорог. Или будучи министром человек должен всегда следовать политике партии, вещать, как все прекрасно, выдавать черное за белое и всюду лицемерить? Министр не на Мальдивы отдыхать поехал на (украденное), а по своей стране, тратит средства в своей стране, и на автомобиле, стоит заметить, который далеко не Maybach, и даже не Land Cruiser 300»;
«Сам не понял почему на вас накинулись, дороги ведь и правда полная жопа»;
«Отлично напихали! Обычно чиновники поджимают хвост и начинают мямлить что-то вроде май аккаунт воз хакд. А вы молодец. Лучи добра и уважения!».