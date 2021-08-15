«Антисемитский закон, еврейский народ не будет молчать»: Польша и Израиль поспорили из-за поправок

МИД Израиля поручил главе диппредставительства в Варшаве немедленно вернуться домой «для бессрочных консультаций» из-за принятия поправок в польский закон, который ограничивает права уцелевших в Холокосте евреев на реституцию отнятого у них имущества. МИД Польши в ответ обвинил Израиль в нанесении ущерба отношениям между странами. Подробнее о конфликте — в материале «Газеты.Ru».

Поверенному в делах еврейского государства в Варшаве поручено немедленно вернуться домой «для бессрочных консультаций». Глава МИД Израиля Яир Лапид возмутился поправками в закон, который в субботу, 14 августа, подписал президент Польши Андржей Дуда.

«Сегодня Польша одобрила — не в первый раз — антисемитский и неэтичный закон. Сегодня вечером я поручил поверенному в делах посольства Израиля в Варшаве немедленно вернуться в Израиль для проведения бессрочных консультаций», — заявил Лапид.

Также он дал совет послу Польши в Израиле.

«Сегодня Министерство иностранных дел порекомендует послу Польши в Израиле остаться в отпуске в своей стране. Это время следует использовать, чтобы объяснить народу Польши значение Холокоста для граждан Израиля и то, в какой степени мы будем отказываться мириться с любым пренебрежением к памяти о Холокосте и его жертвах. На этом все не закончится. Сегодня Польша стала антидемократической и нелиберальной страной, которая не чтит величайшую трагедию в истории человечества. Мы никогда не должны молчать. Израиль и еврейский народ, конечно, не будут молчать», — говорится в заявлении Лапида.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет также подверг резкой критики решение о принятии поправок в закон.

«Израиль очень серьезно относится к одобрению закона, который запрещает евреям получать компенсацию за имущество, украденное у них во время Холокоста. Это постыдное решение и позорное презрение к памяти о Холокосте. Это серьезный шаг, к которому Израиль не может оставаться равнодушным», — говорится на официальном сайте премьер-министра.

В свою очередь МИД Польши в ответ на заявления израильской стороны распространил заявления, в которых говорится, что польская сторона оставляет за собой право на симметричные действия.

«МИД Польши негативно оценивает поведение МИД Израиля и необоснованное решение о понижении ранга дипломатического представительства в Варшаве. Шаги, предпринятые Израилем, наносят серьезный ущерб нашим отношениям», — говорится на официальном сайте дипведомства.

В июле 2021 года польский сейм (нижняя палата парламента страны) одобрил поправки к Административно-процессуальному кодексу, согласно которым потомки жертв Холокоста могут обжаловать изъятие собственности последних в течение 30 лет с момента принятия соответствующего решения. Это означает, что потомки лишаются даже теоретического права на возврат имущества, конфискованного у евреев во время войны нацистами и после войны польскими властями.

В июне 2009 года на территории бывшего концлагеря в чешском городе Терезин Польша и еще 45 стран подписали Терезинскую декларацию, согласно которой все подписанты обязываются вернуть имущество евреев, отнятое во время Холокоста в форме материальной реституции или возможной компенсации.

В 1939 году в Польше проживало около 3,3 миллиона евреев (при общем населении 33 миллиона человек). Согласно информации из открытых источников, после Холокоста в живых остались только 300 тысяч польских евреев.