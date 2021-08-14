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Общество

«Надо было раньше приходить»: в Новокузнецке врач обматерила и выгнала пациентку

Минздрав Кузбасса начал проверку после жалобы пациентки на врача

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Министерство здравоохранения Кемеровской области расследует инцидент с участием врача-терапевта одной из поликлиник Новокузнецка, которая отказала в оказании помощи девушке с подозрением на COVID-19 и выгнала ее с приема. Это не первый случай жалобы пациентов на медицинский персонал больницы.

Минздрав разберется

Поведению врача поликлиники №1 Новокузнецкой городской клинической больницы №29, которая позволила себе некорректное общение и не направила на обследование пациентку с подозрением на коронавирус, даст оценку региональный Минздрав. Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Кузбасса, по факту инцидента начата проверка качества оказываемой медицинской помощи в подразделении.

В больнице, где не оказали помощь пациентке, также проводят проверку. В заявлении администрации говорится, что с врача-терапевта, на которую указала пожаловавшаяся в Минздрав женщина, взята объяснительная записка.

На врачебной комиссии будет поднят вопрос о недопустимости произошедшего инцидента, соблюдении этики и деонтологии.

С чего все началось

Накануне в СМИ широкое освещение получило видео, снятое жительницей Новокузнецка. Ролик был опубликован в TikTok и Instagram 12 августа Анной Рассказовой (@rasskazova_nvkz) — девушкой, назвавшейся подругой пациентки, которой было отказано в медицинской помощи. Она уточнила, что съемка велась для обращения в Минздрав.

Жительница Новокузнецка обратилась в поликлинику с жалобами на высокую температуру и кашель. На кадрах видеосъемки, происходившей в кабинете врача, видно, как врач-терапевт Евгения Янцен изначально не обращает никакого внимания на вошедшую пациентку, а после непродолжительного общения с девушкой отказывается признавать ее больной, утверждая, что «надо было обращаться раньше».

Автор ролика в ответ заявила врачу, что приходила в поликлинику раньше (как оказалось, у ее мужа диагностирован COVID-19, он наблюдается в другом месте и уже идет на поправку), но медик указывала на отсутствие у нее температуры и отказывалась лечить ее. На возмущения девушки врач потребовала «не орать» на нее. Спор о температуре, который, по словам терапевта, она якобы «имеет право вести», завершился тем, что врач агрессивно потребовала прекратить съемку, но пациентка продолжала просить поставить ей верный диагноз. Следом медик заявила, что «останавливает прием», открыла дверь и стала выгонять больную из кабинета.

«Ковид она не подтверждает, лечение не назначает. Направление на СКТ не дает. Ведет себя по-хамски, матерится. Да какой она врач после этого всего?» — сказано в подписи к видео.

Опубликовавшая видео девушка рассказала в последующих роликах, что вскоре после случившегося ее испытывающая проблемы со здоровьем подруга написала жалобу в территориальный Минздрав и на платной основе за своей счет сделала СКТ (спиральная компьютерная томография), поскольку направление в государственной поликлинике ей так и не выдали.

Обследование показало двустороннюю пневмонию и повреждение легких на 30-35%. Пациентка была госпитализирована и подключена к кислороду.

Не первый инцидент

Следственный комитет Кемеровской области проводит проверку в НГКБ №29 Новокузнецка в связи с жалобами родственников пациентов на тяжелые условия в медицинском учреждении. Поводом к разбирательству стал комментарий мужчины, оставленный на странице главы администрации Кузбасса Сергея Цивилева.

Он рассказал, что его родственница 27 июля скончалась в результате тяжелого течения COVID-19. Во время нахождения в так называемом ковидарии женщина ежедневно звонила своим близким и просила воды. Также пользователь заявил, что бабушку якобы «привязывали» и отключили у нее телефон. В администрации больницы это отрицают и утверждают, что лечение и уход за пациенткой оказывались в соответствии со всеми рекомендациями.

Тем не менее в беседе с «Газетой.Ru» родственники других пациентов, проходивших лечение в больнице, также указали на отсутствие ухода за больными и халатное отношение.

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