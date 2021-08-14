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Общество

Автобус с паломниками врезался в фуру

Восемь человек госпитализированы после ДТП под Владимиром

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УМВД России по Владимирской области
22 человека пострадали в результате аварии на федеральной трассе «Холмогоры» во Владимирской области, восемь человек госпитализированы. По предварительной версии, водитель туристического автобуса, перевозившего группу паломников из Вологды, допустил столкновение с грузовым автомобилем.

О ДТП с участием туристического автобуса и грузовика стало известно утром 14 августа. В региональном управлении МВД сообщили, что авария произошла на 97-м км федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» в Александровском районе примерно в 3.15 по московскому времени.

Предварительно, автобус марки Neoplan ехал в Москву со стороны Ярославля и врезался в двигающийся впереди в попутном направлении грузовик MAN с полуприцепом «Тонар». Оба транспортных средства получили сильные повреждения: судя по фото и видео с места ДТП, передняя часть автобуса в результате удара полностью сплющилась, практически отвалившись, и теперь представляет собой груду металла.

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Пресс-служба УМВД по Владимирской области

Пресс-служба УМВД по Владимирской области

Пострадали по меньшей мере 22 человека. По данным регионального департамента здравоохранения, госпитализированы восемь человек с травмами разной степени, их состояние оценивается как удовлетворительное. Жертв удалось избежать, «тяжелых» пациентов также нет. По большей части у пострадавших зафиксированы ушибы и закрытые черепно-мозговые травмы, подчеркнули в департаменте. Те, кто обошелся без госпитализации, направлены на амбулаторное лечение, в их числе значится один ребенок.

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Всего в автобусе находились 47 человек, среди которых 44 пассажира, экскурсовод и два водителя. Туристическая группа состояла из паломников из Вологды и направлялась в столице к мощам Святой Матроны. Глава администрации района Анна Кузнецова подтвердила ТАСС, что осуществлявшая перевозку людей транспортная компания (автобус был небрендированным, название перевозчика не раскрывается) отправила около 40 пассажиров другим автобусом обратно в Вологду, поскольку в Москву после аварии они решили не ехать.

Следственная группа силами прокуратуры Владимирской области тем временем восстанавливает картину и причины случившегося и проводит проверку на предмет возможного возбуждения уголовного дела на месте ДТП. По предварительной версии, виновником аварии был 57-летний водитель автобуса. Установлено, что он нарушил скоростной режим, заявила ТАСС представитель прокуратуры Владимирской области Виктория Туркова.

«Прокуратурой будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности пассажирских перевозок», — заключила она.

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