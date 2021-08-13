Ливни, потопы и смерчи: Юг России оказался во власти опасного циклона

В Краснодарском крае и Крыму сильные дожди прогнозируется вплоть до 15 августа. В ряде районах введено чрезвычайное положение и режим повышенной готовности — ожидается, что на отдельных территориях может выпасть до 150 мм осадков, что побьет несколько многолетних рекордов. С наибольшими последствиями непогоды столкнутся в Крыму, однако на Кубани также предупреждают об угрозе подъема уровня воды и призывают жителей не покидать свои дома.

Ситуация на Кубани

В ночь на 13 августа в Краснодарском крае прошли сильные дожди, в результате чего подтоплены оказались пять муниципалитетов региона, включая Новороссийск и Анапу, где за прошедшую ночь выпала трехмесячная норма осадков (109 мм), затопившие многочисленные участки в жилом секторе. Краевой оперштаб добавляет, что все силы городских и экстренных служб задействованы для борьбы с последствиями стихии.

Режим чрезвычайной ситуации в настоящий момент введен в Новороссийске, В Славянске-на-Кубани и Темрюкском районе, а также в Геленджике и Анапе.

Метеорологи прогнозируют ухудшение погоды 13 августа. Так, во второй половине для в Анапе ожидают залповый выброс осадков до 55 мм, заявили в пресс-службе администрации города. В связи с этим мэр Василий Швец поручил развернуть дополнительные временные пункты размещения в селах Витязево и Сукко и в районе Виноградного — на случай, если потребуется эвакуация граждан.

В Сочи тем временем продолжает действовать штормовое предупреждение, которое, как предполагается, продлится по меньшей мере до утра 15 августа. Купаться местным жителям и гостям курорта запрещается — на заседании городского оперативного штаба уже постановили на время непогоды закрыть все пляжи. Гражданам также не рекомендуется покидать свои дома без необходимости и пользоваться личным транспортом. На нескольких федеральных автодорогах ограничено движение в связи с непогодой.

«Библейский потоп»

О том, что на Кубани сохраняется комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, синоптики предупреждали еще 11 августа. Ожидалось, что в четверг и пятницу пройдут ливневые дожди с грозами, град, сильные порывы ветра, а на реках и водотоках вследствие этого прогнозировался уровень подъема воды, над Черным морем также сформировалась угроза смерчей.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец охарактеризовал стихию, надвигающуюся на Краснодарский край и восточную часть Крыма (там региональный гидрометцентр предупредил об угрозе схода селей), как «библейский потоп».

По его словам, 13 августа в западной части Кубани может выпасть до 186 мм осадков, что превышает августовскую норму на 370%. В Керчи выпадет 151 мм осадков — это более чем в полтора раза больше, чем было 17 июня, когда тропический ливень превратил улицы города и близлежащие населенные пункты в реки. Метеоролог добавил, что количество суточных осадков в этих регионах, вполне возможно, побьет рекорды от 1999 и 2002 года.

Согласно последним данным, до 150 мм осадков выпадет в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, а также Геленджике, Анапе и Новороссийске. Крымский и Приморско-Ахтарский районы готовятся к введению ЧС следом за другими муниципалитетами. По восточной половине Азовского моря ближайшей ночью, как сообщили в МЧС, также будет действовать штормовое предупреждение.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд же ранее объяснял РИА «Новости», что опасная погода в ближайшие дни на юге России будет определяться компактным циклоном, также известным как глубокий мезоциклон. Наибольшее влияние такой циклон по типу тропического шторма, который обычно очень сжатый и сконцентрированный, окажет на Крым, также пострадают Краснодарский край, Ростовская область, Адыгея и Черноморское побережье.

Интенсивность осадков, судя по прогнозам, должна снизится в дневное время 14 августа.