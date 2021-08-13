Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Рогозин подтвердил готовность российских специалистов оказать помощь США со Starliner 20:44
Жулин о транс-персонах в фигурном катании: толерантность нас скоро заведет... 20:42
В Росстате рассказали о росте ВВП России 20:41
В Италии резко отреагировали на новость об интересе «Зенита»... 20:33
Тульский пряник взяли на работу в МЧС 20:25
Ташуев о краснодарском дерби в Кубке России: у меня даже озноб немножко... 20:22
В Россию будут поставлять первый киргизский электромобиль 20:22
Президент Украины Зеленский отреагировал на нападение на победителя Олимпиады... 20:09
Ученые из США заявили, что июль 2021 года на Земле был самым жарким... 19:58
Тренер Непомнящий: я не представляю, что такое сегодняшний «Спартак» 19:50
Общество

«Мама плачет постоянно»: как в Керчи переживают второе наводнение

Не успевшие оправиться после июньского потопа жители Керчи просят власти о помощи

close
100%
Вид на остановку общественного транспорта перед стадионом имени 50-летия Октября, подтопленного из-за сильных дождей в Керчи, 13 августа 2021 года

Вид на остановку общественного транспорта перед стадионом имени 50-летия Октября, подтопленного из-за сильных дождей в Керчи, 13 августа 2021 года

Сергей Мальгавко/ТАСС
Керчь второй раз за лето столкнулась с паводком: затоплены центральные улицы города, городской стадион, рынок, рыбоконсервный завод «Пролив», а также около сотни домов. Власти призвали местных жителей и туристов готовиться к экстренной эвакуации. Горожане еще не успели восстановить имущество после июньских ливней и уже подсчитывают новые убытки. «Газета.Ru» рассказывает их истории.

«У соседей захлебнулись куры»

37-летняя Анастасия вместе с матерью живет на первом этаже двухэтажного дома в Керчи – их район затапливает регулярно. И если в июне семье удалось сохранить имущество, то на этот раз стихия ударила с большей силой.

«В первый раз мы справились с минимальными убытками — в квартире просто местами были лужи, мы их убрали достаточно быстро. А сегодня всю ночь не спали, заблокировали двери, чтобы не просочилась вода. Но все безуспешно: вода все равно попала в квартиру, залило просто все. Даже мебель плавала. Воды было по колено», — поделилась она.

Ущерб Анастасия оценивает в 70 тыс. рублей – потребуется покупать новую технику и мебель. «Днем пытались дозвонится коммунальщикам, чтобы помогли откачать воду. В ответ получили «да», но техники не видим уже который час. Большой вопрос, приедут ли они вообще? Но пока нужно справляться с тем, что есть: опять высушивать квартиру, думать, как самим откачать воду» — рассказывает женщина.

Она надеется, что власти возместят убытки: «Это, можно сказать, внеплановый ремонт, и мы не планировали тратить лишние средства. Очень постараемся получить компенсацию от государства: надеемся только на это!»

С аналогичной проблемой столкнулась и семья 35-летней Анны. Вода подступает к дому ее родителей — уже полностью затоплен огород.

«Дом у них находится в аварийном состоянии. Там и так есть трещина, а при потопе от него ничего не останется. Они уже сидят, готовые к эвакуации, но в таком случае потеряют жилье и хозяйство – на что они будут жить? Все это осложняется тем, что им больше 70 лет – и как им помочь, я не знаю. Надеемся только на чудо», — говорит она.

При этом семья еще не успела оправиться от июньского потопа – тогда на ликвидацию последствий пришлось потратить 50 тыс. рублей.

«На какие деньги восстанавливать все в этот раз, мы даже не понимаем. У наших соседей захлебнулись куры, у нас разбито все придомовое хозяйство. Сейчас два дома, которые находятся ниже, уже затопило полностью. Мы с ужасом наблюдаем за уровнем воды в огороде родителей!» — сетует Анна.

«Еще с прошлого раза не все очистили и отмыли»

Близкая подруга 32-летней Елены только закончила ремонтировать квартиру после июньского паводка, как ее вновь залило.

«Сейчас у нее в доме снова по щиколотку воды: и это с учетом того, что она только-только сделала ремонт после прошлого наводнения. В первый раз она вскочила в шесть утра, увидела, что весь дом у нее залит водой. Наспех собрала какие-то вещи и документы, пошла спасаться к соседям на второй этаж. Вода прибывала очень быстро, бурлила в доме. Это было очень страшно: после потопа она несколько ночей не могла уснуть», — говорит собеседница «Газеты.Ru».

Тяжело переносят паводок и пожилые родители 35-летней жительницы Керчи Валентины. В июне сотрудники МЧС экстренно эвакуировали их из затопленного дома.

«Мама после инсульта, отец практически недееспособен – плохо ходит и видит. Страшно это все, словами не передать.

У мамы появился страх дождя, плачет постоянно. Сейчас вода снова подтапливает ее дом, и, скорее всего, его снова зальет полностью.

А мы ведь еще с прошлого раза не все очистили и отмыли. Убыток был колоссальный: все, что нажили старики, пришлось выбросить! Всю мебель, технику, обувь, одежду, дорогие лекарства и медицинские приборы. Для родителей это была трагедия. Мебель им отдали родственники, мы с сестрами купили что-то новое, планировали еще что-то докупить», — поделилась она.

Почистите реки

Анна и Валентина убеждены: тяжелых последствий можно было избежать, если бы власти своевременно очистили русла реки и ливневки.

«Ливневки забиты грязью еще с прошлого потопа. Говорят, что их сейчас не смогут почистить», — пожаловалась Валентина.

«Я обращалась в разные инстанции, но ответа никакого. Писала и в Симферополь, даже обращалась в Москву к президенту. Хотелось бы получить хоть какую-то помощь в восстановлении, например компенсации. Но больше всего хочется призвать властей прочистить реки – чтобы такие потопы в дальнейшем не повторялись» — подчеркнула Анна.

70% проблем c паводками и затоплениями связаны с деятельностью человека, отмечает председатель совета Союзов водников и мелиораторов Николай Сухой.

«Если посмотреть, что несет вода после потопа — это строительные и транспортные материалы, отходы. Деревья, которые растут по берегам, сваливаются. Все это создает запоры. Нет административной ответственности за состояние рек, не проводятся мероприятия по их очистке и их содержанию в надлежащем состоянии с точки зрения подобных наводнений», — пояснил он «Газете.Ru».

Как сообщила директор крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, дожди в Керчи закончатся вечером в пятницу. Днем в субботу, 14 августа, будет спокойно, но ночью снова возможны осадки, если циклон опять развернется и пойдет на Крым.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Как сговорились: чем проверки ФАС закончатся для ритейла
ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за обращений о росте цен
Захват «бабушки Агафьи»: что происходит в Natura Siberica
Представитель вдовы Андрея Трубникова рассказал подробности конфликта в Natura Siberica
Киргизский автопром нацелился на Россию
Первый киргизский автомобиль завезут в Россию через Белоруссию
В Росстате рассказали о росте ВВП России
В России предложили учредить новый праздник
В Москве задержали женщину, которая оставила младенца на скамейке
Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже увеличилось до 22 человек
Новости и материалы
Жулин о транс-персонах в фигурном катании: толерантность нас скоро заведет в одно место
В Италии резко отреагировали на новость об интересе «Зенита» к победителю Евро-2020
Тульский пряник взяли на работу в МЧС
Ташуев о краснодарском дерби в Кубке России: у меня даже озноб немножко по телу прошел
В Россию будут поставлять первый киргизский электромобиль
Президент Украины Зеленский отреагировал на нападение на победителя Олимпиады Беленюка
Ученые из США заявили, что июль 2021 года на Земле был самым жарким в истории
Тренер Непомнящий: я не представляю, что такое сегодняшний «Спартак»
Президент Латвии заявил, что Белоруссия является безопасной страной
Нападающий «Миннесоты»: я лично полечу в Россию и заберу Капризова из Сибири
Суд арестовал водителя, сбившего на остановке в Москве двух женщин
Выписаны из больницы все дети, отравившиеся в поезде Мурманск-Адлер
«Мадагаскарская моль-слезоед»: в интернете рассказали о фактах, в которые сложно поверить
У берегов Калифорнии заметили меняющую форму рыбу
Бывшая жена Мамаева заявила, что считает Павла врагом
Мледенец в США застрелил мать, пока она общалась с коллегами по видео
Опрос выявил, что темнокожие и представители ЛГБТ чаще других интересуются криптовалютой
Родители опознали тело российского туриста Рагина, который пропал в Турции
Все новости
Шутка – не преступление: стендаперы поддержали Идрака Мирзализаде
Михаил Шац, Данила Поперечный и другие выразили поддержку арестованному Мирзализаде
«Американцы нас подставили»: что ждет посольство России в Афганистане
Российские дипломаты не будут эвакуироваться из Кабула
Двойники и голограммы: сколько стоит создать свою виртуальную копию
Российские компании раскрыли стоимость производства цифровых обликов людей
Сначала Москва, потом Киев: зачем канцлер ФРГ едет на переговоры с Путиным
Меркель нанесет прощальный визит в Россию 20 августа
Опасность в тюбике: какая косметика может привести к раку
Врачи предостерегли от использования косметики с канцерогенами
«Клетки становятся менее подвижными»: как коронавирус бьет по фертильности
Андролог: витамин D улучшит качество спермы после перенесенного COVID-19
«Уничтожим врага прежде, чем он нас увидит»
Атомные авианосцы ВМС США получат «авиационное крыло будущего»
«Сначала игнорируют, потому борются»: Кулеба отреагировал на слова Лаврова
Глава МИД Украины заявил, что доволен реакцией российского коллеги о «Крымской платформе»
Симметричный ответ: почему Москва не продлила визу Саре Рейнсфорд
Рассердившую Лукашенко журналистку «Би-би-си» вышлют из России
Ливни, потопы и смерчи: Юг России оказался во власти опасного циклона
В Анапе и Новороссийске введен режим ЧС из-за предстоящих ливней
«Разделяем озабоченность»: в Кремле ответили «патриотам Грузии»
Москва напомнила, кто был инициатором разрыва отношений с Тбилиси
Дважды обогнул Землю: ученые прошли по следам мамонта
Бивень мамонта позволил отследить его путь от рождения до смерти
Началась эвакуация: последствия наводнения в Керчи
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях