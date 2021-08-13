«Мама плачет постоянно»: как в Керчи переживают второе наводнение

Керчь второй раз за лето столкнулась с паводком: затоплены центральные улицы города, городской стадион, рынок, рыбоконсервный завод «Пролив», а также около сотни домов. Власти призвали местных жителей и туристов готовиться к экстренной эвакуации. Горожане еще не успели восстановить имущество после июньских ливней и уже подсчитывают новые убытки. «Газета.Ru» рассказывает их истории.

«У соседей захлебнулись куры»

37-летняя Анастасия вместе с матерью живет на первом этаже двухэтажного дома в Керчи – их район затапливает регулярно. И если в июне семье удалось сохранить имущество, то на этот раз стихия ударила с большей силой.

«В первый раз мы справились с минимальными убытками — в квартире просто местами были лужи, мы их убрали достаточно быстро. А сегодня всю ночь не спали, заблокировали двери, чтобы не просочилась вода. Но все безуспешно: вода все равно попала в квартиру, залило просто все. Даже мебель плавала. Воды было по колено», — поделилась она.

Ущерб Анастасия оценивает в 70 тыс. рублей – потребуется покупать новую технику и мебель. «Днем пытались дозвонится коммунальщикам, чтобы помогли откачать воду. В ответ получили «да», но техники не видим уже который час. Большой вопрос, приедут ли они вообще? Но пока нужно справляться с тем, что есть: опять высушивать квартиру, думать, как самим откачать воду» — рассказывает женщина.

Она надеется, что власти возместят убытки: «Это, можно сказать, внеплановый ремонт, и мы не планировали тратить лишние средства. Очень постараемся получить компенсацию от государства: надеемся только на это!»

С аналогичной проблемой столкнулась и семья 35-летней Анны. Вода подступает к дому ее родителей — уже полностью затоплен огород.

«Дом у них находится в аварийном состоянии. Там и так есть трещина, а при потопе от него ничего не останется. Они уже сидят, готовые к эвакуации, но в таком случае потеряют жилье и хозяйство – на что они будут жить? Все это осложняется тем, что им больше 70 лет – и как им помочь, я не знаю. Надеемся только на чудо», — говорит она.

При этом семья еще не успела оправиться от июньского потопа – тогда на ликвидацию последствий пришлось потратить 50 тыс. рублей.

«На какие деньги восстанавливать все в этот раз, мы даже не понимаем. У наших соседей захлебнулись куры, у нас разбито все придомовое хозяйство. Сейчас два дома, которые находятся ниже, уже затопило полностью. Мы с ужасом наблюдаем за уровнем воды в огороде родителей!» — сетует Анна.

«Еще с прошлого раза не все очистили и отмыли»

Близкая подруга 32-летней Елены только закончила ремонтировать квартиру после июньского паводка, как ее вновь залило.

«Сейчас у нее в доме снова по щиколотку воды: и это с учетом того, что она только-только сделала ремонт после прошлого наводнения. В первый раз она вскочила в шесть утра, увидела, что весь дом у нее залит водой. Наспех собрала какие-то вещи и документы, пошла спасаться к соседям на второй этаж. Вода прибывала очень быстро, бурлила в доме. Это было очень страшно: после потопа она несколько ночей не могла уснуть», — говорит собеседница «Газеты.Ru».

Тяжело переносят паводок и пожилые родители 35-летней жительницы Керчи Валентины. В июне сотрудники МЧС экстренно эвакуировали их из затопленного дома.

«Мама после инсульта, отец практически недееспособен – плохо ходит и видит. Страшно это все, словами не передать.

У мамы появился страх дождя, плачет постоянно. Сейчас вода снова подтапливает ее дом, и, скорее всего, его снова зальет полностью.

А мы ведь еще с прошлого раза не все очистили и отмыли. Убыток был колоссальный: все, что нажили старики, пришлось выбросить! Всю мебель, технику, обувь, одежду, дорогие лекарства и медицинские приборы. Для родителей это была трагедия. Мебель им отдали родственники, мы с сестрами купили что-то новое, планировали еще что-то докупить», — поделилась она.

Почистите реки

Анна и Валентина убеждены: тяжелых последствий можно было избежать, если бы власти своевременно очистили русла реки и ливневки.

«Ливневки забиты грязью еще с прошлого потопа. Говорят, что их сейчас не смогут почистить», — пожаловалась Валентина.

«Я обращалась в разные инстанции, но ответа никакого. Писала и в Симферополь, даже обращалась в Москву к президенту. Хотелось бы получить хоть какую-то помощь в восстановлении, например компенсации. Но больше всего хочется призвать властей прочистить реки – чтобы такие потопы в дальнейшем не повторялись» — подчеркнула Анна.

70% проблем c паводками и затоплениями связаны с деятельностью человека, отмечает председатель совета Союзов водников и мелиораторов Николай Сухой.

«Если посмотреть, что несет вода после потопа — это строительные и транспортные материалы, отходы. Деревья, которые растут по берегам, сваливаются. Все это создает запоры. Нет административной ответственности за состояние рек, не проводятся мероприятия по их очистке и их содержанию в надлежащем состоянии с точки зрения подобных наводнений», — пояснил он «Газете.Ru».

Как сообщила директор крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, дожди в Керчи закончатся вечером в пятницу. Днем в субботу, 14 августа, будет спокойно, но ночью снова возможны осадки, если циклон опять развернется и пойдет на Крым.