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Общество

«Так же, как учебники»: депутаты предложили предоставлять школьную форму бесплатно

В Госдуме считают, что цены на школьную форму необходимо зафиксировать

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»
Собрать в школу дочь россиянам в среднем стоит 13 360 рублей, сына — 12 530 рублей, сообщили «Газете.Ru» аналитики интернет-магазина Lamoda. В Госдуме тем временем считают, что государство должно зафиксировать цены на школьную форму и обеспечивать ею учеников бесплатно — за счет средств федерального бюджета.

На девочек трат больше

По данным онлайн-платформы для продажи товаров Lamoda, российские родители с прошлого года стали больше тратить на школьные товары. Расходы на товары для девочек возросли на 14%, для мальчиков – на 2%. Специалисты сравнили покупки, сделанные за июль — начало августа 2021 года, со статистикой аналогичного периода прошлого года.

Комплект для школьниц пользователи Lamoda покупали в среднем за 13 360 рублей.

В чек вошли рубашка, юбка, жакет, колготки и туфли общей стоимостью 7 130 рублей, спортивная форма с кроссовками по средней цене 3 570 рублей, а также рюкзак (2 300) рублей и пенал (360 рублей).

Для дочерей родители чаше всего приобретали синие жакет и юбку, белую рубашку, черные туфли и розовый рюкзак.

Собрать в школу сына, по данным сервиса, дешевле на 830 рублей. Общий комплект обошелся родителям мальчиков в среднем в 12 530 рублей.

Из них 5 780 рублей мамы и папы потратили на брюки, джемпер, рубашку, ботинки и ремень, 3 860 рублей на спортивную форму, 2 480 рублей – на рюкзак и 410 рублей — на пенал.

Мальчикам родители чаще всего покупали синие брюки и джемпер, белую рубашку, черные ботинки и синий рюкзак.

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«Больше всего на базовые школьные комплекты в этом году потратили жители Красноярска. За набор вещей для девочки они отдавали в среднем 15 190 рублей, а для мальчиков — 13 970 рублей. А самыми экономными оказались родители из Краснодара. Они тратили на товары для девочек в среднем 10 550 рублей, а на мальчиков — 12 090 рублей», — сообщили в компании.

В целом же, согласно статистике Lamoda, спрос на школьные товары для мальчиков вырос на треть, а для девочек — более чем на четверть (26%).

Пользователи маркетплейса Ozon также активно готовятся к 1 сентября. Продажи канцтоваров здесь в июле выросли в 3,4 раза год к году. В августе спрос растет еще быстрее — школьную форму россияне покупают почти в 6 раз больше, чем в прошлом году, рюкзаки и ранцы — почти в 3 раза.

«Несмотря на то, что минимальный набор для школы на маркетплейсе можно собрать примерно за 2 000 рублей, в среднем родители тратят на сбор детей в три с половиной раза больше. Так, в июле средний чек школьного набора для первоклассников составил около 7 000 рублей. В расширенный набор товаров родители собирают рюкзак, школьную форму, обувь, разнообразные письменные принадлежности и тетради», — рассказал «Газете.Ru» представитель компании.

На сайте объявлений «Авито» спрос на школьные товары также вырос: за последнюю неделю июля и первую неделю августа пользователи стали интересоваться ими на 65% чаще, чем в прошлом году. Как сообщили «Газете.Ru» эксперты сервиса, средняя стоимость комплекта самых необходимых покупок для школы в России в этом году составила 17 550 рублей.

За счет государства

«Конечно, сбор детей в школу – это большая статья расходов. Особенно, для многодетных семей, одиноких родителей и тех, которые потеряли работу», — отмечает основатель Национального родительского комитета (НРК), детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.

По ее словам, «было бы здорово», если бы государство оказывало гражданам поддержку в сборах детей в школу.

«Это могли бы быть, например, сертификаты, которые можно было бы использовать только по целевому назначению, то есть на покупку школьной формы», — пояснила Волынец.

Однако для этого необходимо верифицировать производителей, которые могли бы поставлять школьную форму, соответствующую установленным государством требованиям.

По словам члена комитета Госдумы по соцполитике Светланы Бессараб, депутаты и представители легкой промышленности ранее уже обратились к кабмину с вопросом о возможности введения единого стандарта для школьной формы и запрета ее ввоза из-за границы.

«Сейчас сложная экономическая ситуация, и было бы фантастикой представить, что такие сертификаты выдавали бы всем на постоянной основе, но если бы их получила нуждающаяся категория, это было бы огромным подспорьем для них», — сказала Волынец.

А вот в Госдуме уверены, что государство должно субсидировать все семьи школьников.

«Государство должно фиксировать стоимость школьной формы. Более того, она должна предоставляться школьникам бесплатно», — заявил «Газете.Ru» заместитель председателя думского Комитета по образованию и науке Максим Зайцев.

Если школа принимает решение об обязательной школьной форме, то она должна предоставляться бесплатно – так же, как и учебники, считает депутат.

Финансироваться покупка школьной формы, по его мнению, должна полностью из федерального бюджета.

«Сейчас это достаточно серьезная нагрузка на родителей, и, если те не могут позволить себе купить ребенку хорошую школьную форму, это приводит к тому, что дети в школе начинают различаться, а это — первые психологические травмы», — пояснил парламентарий.

Финансироваться покупка школьной формы, по мнению парламентария, должна полностью из федерального бюджета. Средства на это появятся, если правоохранительные органы будут тщательнее выявлять нарушение в сфере закупок в дотационных регионах, уверен он.

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